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Діаспора

Українці у Нью-Джерсі підняли прапор до Дня Незалежності України. Відео

Українці у Нью-Джерсі підняли прапор до Дня Незалежності України. Відео
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Українці у Нью-Джерсі підняли прапор до Дня Незалежності України. Відео

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Українці у Нью-Джерсі підняли прапор до Дня Незалежності України. Відео Вже майже 50 років поспіль в останні тижні серпня тисячі українців з’їжджаються на південне узбережжя штату Нью-Джерсі на тиждень України.

Ідуть цілими родинами аби разом перед початком навчального року відпочити великою громадою. Пляж на цей час перетворюється на синьо-жовтий, майже біля кожного намету майорить український прапор. А на День Незалежності України тисячі українців сходяться разом, співають гімн та піднімають прапор. Про історію цієї традиції більше дізнавалися Ірина Соломко та Павло Терехов.

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