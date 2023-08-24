Українці у Нью-Джерсі підняли прапор до Дня Незалежності України. Відео

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Ідуть цілими родинами аби разом перед початком навчального року відпочити великою громадою. Пляж на цей час перетворюється на синьо-жовтий, майже біля кожного намету майорить український прапор. А на День Незалежності України тисячі українців сходяться разом, співають гімн та піднімають прапор. Про історію цієї традиції більше дізнавалися Ірина Соломко та Павло Терехов.

