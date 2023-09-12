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- Голос Америки
Композитор Максим Коломієць створить оперу про викрадених Росією українських дітей для нью-йоркської Метрополітен опери
Ми пишаємося тим, що продовжуємо підтримувати Україну на культурному фронті. Героїзм цих українських матерів перед обличчям російських звірств — це історія, яку слід підкреслити театральноПітер Ґельб, генеральний директор Метрополітен опери
На замовлення Метрополітен опери та театру Лінкольн центру міста Нью-Йорк, український композитор Максим Коломієць напише оперу про викрадених і депортованих Росією українських дітей на лібрето американського драматурга Джорджа Бранта. Генеральний директор Метрополітен опери Пітер Ґельб очікує, що нову оперу можуть представити у сезоні 2027 або 2028 року.
Про це 11 вересня повідомили представники Метрополітен опери, або Мет коротко, та Лінкольн центру, яких цитує Голос Америки.
За сюжетом опери, українська матір вирушає до Росії задля порятунку своєї насильно вивезеної доньки. Історія, яка буде представлена в опері, є вигаданою, однак, вона заснована на реальних подіях в Україні й розповідях українських матерів, які пережили подібні подорожі до Росії у пошуках своїх дітей.
Як відомо Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової, звинувачених у викраденні дітей з України.
«Це буде історія про материнство і дитинство, про цю дивну, дуже важку ситуацію, коли матері рятують своїх дітей і стикаються з багатьма труднощами», – зазначив Коломієць у телефонній розмові, повідомляє АР. «Для людей, для слухачів це буде добре зрозумілим».
«Ми пишаємося тим, що продовжуємо підтримувати Україну на культурному фронті. Героїзм цих українських матерів перед обличчям російських звірств — це історія, яку слід підкреслити театрально, і вона перебуває в добрих творчих руках Максима та Джорджа», — зазначив Пітер Ґелб, слова якого наведено в пресрелізі опери.
«Для театру Лінкольн центру велика честь бути частиною цього замовлення, і ми з нетерпінням чекаємо на прекрасну оперу», — сказав Андре Бішоп, художній керівник театру Лінкольн центру.
За словами Ґельба, ідея замовити українську оперу народилася під час зустрічі восени минулого року з першою леді України Оленою Зеленською, яка того часу відвідувала Нью-Йорк. Після зустрічі Міністерство культури України запросило українських композиторів подати заявки на конкурс. Коломієць був обраний з-поміж 72 заявників в результаті відбору, проведеного художнім колективом Метрополітен опери під керівництвом директора програм замовлень Пола Кремо.
Для співпраці з Коломійцем Ґелб вирішив запросити Джорджа Бранта, який вже співпрацює з Мет. Зокрема, його робота «Grounded», у співпраці з композиторкою Джанін Тесорі, матиме прем’єру у Вашингтонській національній опері 28 жовтня, а восени 2024 року розпочнуться її покази у Мет. «Я відчув, що важливо мати англомовного лібретиста, який працює з композитором, щоб ця історія мала якнайширшу аудиторію», — зауважив Ґельб.
Композитор Максим Коломієць є автором сольних інструментальних, камерних та оркестрових творів. Він написав дві опери — «Еспенбаум», виконану в концертній версії, та «Ніч», прем’єра уривків якої відбулася в серпні 2020 року в Будинку звукозапису Українського радіо у виконанні Київського симфонічного оркестру. Його музика виконувалася на міжнародних фестивалях, зокрема таких як MATA Festival (Нью-Йорк), Darmstädter Ferienkurse (Дармштадт), New Talents (Кельн), Donaueschinge Musiktage, (Донауешинген), Варшавська осінь (Варшава), та Український фестиваль сучасної музики (Нью-Йорк), серед інших. Коломієць мешкає у Німеччині з 2022 року.
Ґельб є давнім прихильником підтримки України, і серед перших заборонив російській оперній співачці Анні Нетребко виступати в Мет, а також сприяв турам Ukrainian Freedom Orchestra під керівництвом його дружини, канадсько-української диригентки Кері-Лінн Вілсон.
"Я сподіваюся, що це стане повноцінною оперою і, сподіваюся, на нашій сцені", - зауважив Ґельб.
В статті використано матеріали АР.
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- Голос Америки
США здійснюють “безпрецедентний” нагляд за американською допомогою Україні - лідер республіканців у Сенаті
У середу, 13 вересня, на конференції Республіканської партії у Сенаті виступить високопосадовець, відповідальний за нагляд за американською допомогою Україні. Про це повідомив лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл.
“Сьогодні я хотів би підняти тему помилкового уявлення про те, що смертоносній допомозі США бракує необхідної підзвітності та захисту від зловживання. Сполучені Штати напевне мають глибше розуміння, як Україна використовує зброю, надану їй Сполученими Штатами та нашими союзниками, ніж це було з будь-якою іншою країною-партнером”, - заявив Макконнелл.
Лідер республіканської меншості у Сенаті наголосив, що “Україна – це не Ірак і не Афганістан. Це сучасна демократія, твердо віддана інтеграції із Заходом”.
“Російська ескалація минулого року призвела до кардинальних політичних змін у тому, як Україна ставиться до корупції. Сьогодні корупція та нецільове використання коштів чи зброї можуть означати смерть близьких людей або поставити під загрозу підтримку Заходу. Я не кажу, що корупція зникла. Навіть у найгірших конфліктах або в найрозвиненіших демократіях людська природа залишається. Але розрахунок втрат змінився. І надійні, незалежні антикорупційні органи призводять до змін”, - заявив Мітч Макконнелл у Сенаті у вівторок, 12 вересня.
Лідер республіканської меншості у Сенаті повідомив, що він особисто зробив запит, аби в перед сенаторами виступив посадовець з офісу, який наглядає за американською допомогою при Пентагоні, Держдепі та USAID, “щоб проінформувати сенаторів-республіканців про стан незалежного нагляду за цією допомогою”.
У промові з назвою "Допомога Україні під безпрецедентним наглядом" Макконнелл додав, що за попередніми даними Державного департаменту, їхня “завершена робота не підтвердила жодних звинувачень у неправильному використанні допомоги".
"У нас є безпрецедентне розуміння того, як майже 30 типів західних систем озброєння та транспортних засобів використовуються Україною, часто аж до серійного номера”, - сказав сенатор Макконнелл.
“Я сподіваюся, що кожен із наших колег скористається цією можливістю, аби отримати факти від цих незалежних аудиторів”, - підсумував лідер республіканців у Сенаті.
Днем раніше, 11 вересня, лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл закликав однопартійців підтримати продовження допомоги Україні, на тлі розбіжностей всередині партії з цього питання.
Під час виступу він заявив, що допомога Україні прямо відповідає інтересам США, а якщо не допомогти Україні зупинити Росію, “це ще більше заохотить Росію та Китай”.
- Голос Америки
- Associated Press
Спікер Конгресу доручив почати розслідування щодо можливого імпічменту Байдену, зокрема вивчатимуть роботу його сина в Україні
Спікер Палати представників Конгресу США республіканець Кевін Маккарті заявив, що доручив комітету розпочати розслідування щодо можливого оголошення імпічменту президенту Джо Байдену через ділові угоди його родини. Провадження відбувається на тлі початку кампанії виборів глави держави 2024 року.
Маккарті сказав, що розслідування конгресового Комітету з нагляду виявило "культуру корупції" навколо родини Байденів. Зокрема республіканці прагнуть перевірити минулі ділові відносини сина президента Гантера.
"Це звинувачення у зловживанні владою, перешкоджанні та корупції, і вони вимагають подальшого розслідування Палатою представників", – сказав Маккарті.
Розслідування є кроком до імпічменту, й у своїй заяві Маккарті окреслив потенційні звинувачення. Цього тижня він планує скликати законодавців за закритими дверима, щоб обговорити можливий імпічмент Байдена.
Деякі республіканці, не надаючи доказів, твердять, що коли Джо Байден був віцепрезидентом, він відвідував обіди, які його син влаштовував із діловими партнерами. Білий дім наполягає, що Байден не був причетний до ділових угод свого сина.
Також опоненти чинного президента стверджують, що Міністерство юстиції не повністю дослідило звинувачення проти Гантера Байдена й він, буцімто, отримав послаблення згідно із угодою, в якій він визнав провину. Міністерство юстиції призначило спеціального прокурора для цього розслідування.
Як повідомляється, конгресмен-республіканець Джеймс Комер, голова Комітету з нагляду, вивчатиме банківські документи Гантера Байдена з метою відстежити потік грошей. Також Комер вивчатиме погляди Держдепартаменту на колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна, якого звинувачували у корупції і відставку якого підтримали Байден і багато західних союзників.
Республіканці мають лише незначну більшість у Палаті представників, і кілька представників партії заявили, що не бачать жодних доказів для розслідування щодо імпічменту Байдена. У Сенаті більшість належить демократам.
Як нагадує AP, у Конгресі також зберігається напружена ситуація, адже із завершенням фіскального року у США фінансування уряду може закінчитися 30 вересня, і якщо законодавці не погодять новий бюджет, може початись так званий урядовий "шатдаун", коли федеральні установи частково припинять роботу.
Радикальніші голоси у Республіканській партії, серед яких конгресмен Метт Гетц, закликав Маккарті рухатись у цій справі швидше, пригрозивши йому усуненням. Демократи у Конгресі та Білий дім Байдена назвали справу політично мотивованою.
Нагадаємо, колишньому президенту Дональду Трампу Палата представників двічі оголошувала імпічмент, але Сенат його виправдав. Тепер під час чотирьох судових справ йому висунуто звинувачення, в тому числі за спробу скасувати вибори 2020 року, які виграв Байден. За опитуваннями, Трамп лідирує серед республіканців, які хочуть змагатись за президентство на виборах 2024.
В статті використано матеріал АР.
Тиск, драйв, адреналін – як Голос Америки на G20 працював. Відео
Ви бачите відео, фото та статті. А чи знаєте ви, як журналісти працюють на таких великих подіях, як G20? Тетяна Ворожко з Голосу Америки покаже залаштунки журналістських буднів.
- Голос Америки
Маск, Цукебрег і Гейтс розкажуть сенаторам США про майбутнє штучного інтелекту
Сенат США проведе закриту зустріч із лідерами високотехнологічного бізнесу щодо законодавчого регулювання та можливих наслідків розвитку штучного інтелекту. Як повідомляє NBC, на засіданні 13 вересня будуть керівник SpaceX і Tesla Ілон Маск, засновник Facebook Марк Цукерберг, засновник Microsoft Білл Гейтс і керівник розробки ChatGPT компанії OpenAI Сем Олтмен.
Завданням цієї та низки наступних зустрічей законодавців є дискусія про швидкий розвиток технології штучного інтелекту та його ймовірних загроз для людства. Зокрема, в той же день у Палаті представників США відбудуться слухання із представниками адміністрації президента Джо Байдена щодо того, як федеральні агентства використовують штучний інтелект.
Наступного тижня Сенат проведе низку слухань щодо того, як компанії, які розробляють штучний інтелект, можуть підвищити прозорість і довіру громадськості, а також щодо законодавчого регулювання галузі за участю лідерів Microsoft і провідного виробника мікросхем Nvidia.
Також у Сенаті розробляють законопроєкт, який включає вимогу до компаній зі штучного інтелекту реєструватися в незалежному наглядовому органі, щоб переконатися, що їх можна притягнути до юридичної відповідальності за такі речі, як порушення конфіденційності та deep-fake, а також зобов'яже їх дотримуватись прозорості щодо навчання і точності моделей штучного інтелекту.
Тим часом цього тижня федеральний суд розпочне розгляд позовів Міністерства юстиції та групи штатів за звинуваченнями про те, що Google, буцімто, зловживав монополією на пошукові онлайн-послуги. Це перший судовий процес щодо монополії проти технологічного гіганта з часів справи проти Microsoft понад 20 років тому, пише New York Times. Видання припускає, що ця справа матиме широкі наслідки для всієї технологічної галузі і дасть змогу зрозуміти, наскільки успішними будуть регуляторні органи в Сполучених Штатах у своїх зусиллях приборкати вплив великих технологічних корпорацій.
Раніше Голос Америки повідомляв, що сенаторка-демократка Елізабет Воррен, яка входить до Комітету Сенату зі збройних сил, заявила, що законодавці мають розслідувати випадок, коли Маск міг не надати доступ силам оборони України доступ до супутникового інтернету Starlink для атаки по російській базі у Криму. Також це порушило дискусію про те, чи Пентагон у майбутньому має чіткіше повідомляти про використання у воєнних цілях послуг і продуктів, які купує у підрядників.
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