Український фільм “20 днів у Маріуполі” отримав премію “Оскар”, як найкраще документальне кіно

Фільм харківського режисера Мстислава Чернова “20 днів у Маріуполі” здобув премію “Оскар” у номінації Найкращий повнометражний документальний фільм на церемонії нагородження, яка відбулася в Лос-Анджелесі ввечері 10 березня. Це найперша нагорода “Оскар” в історії, яку отримала українська стрічка.

Я хотів би мати можливість обміняти це на те, щоб Росія ніколи не нападала на Україну.

“Це перший “Оскар” в історії України, і це для мене честь”, — сказав Чернов у потужній промові під час вручення премії, яка викликала овації.

“Але, ймовірно, я буду першим режисером на цій сцені, який скаже, що я б хотів, щоб я ніколи не знімав цей фільм. Я хотів би мати можливість обміняти це на те, щоб Росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окуповувала наші міста... але я не можу змінити історію. Неможливо змінити минуле”.

Стрічка відображає найперші тижні облоги міста російською армією, де на той час перебували Чернов та його команда журналістів з агентства Associated Press, з матеріалів яких пізніше було змонтовано фільм.

В інтерв’ю після нагородження Чернов назвав ситуацію в Україні “гуманітарною катастрофою”, про яку необхідно розповідати, адже події в Україні “змінюють світ”.

Найкращим фільмом року за версією Американської кіноакадемії було визнано стрічку режисера Крістофера Нолана “Оппенгеймер”.

Відгуки в соцмедія

Сергій Жадан, поет:

"Гіркі ці нинішні перемоги української культури. Гіркі й болючі. Але такі необхідні. Потрібно, зрештою, звикати до перемог) Сердечні вітання Мстиславу Чернову. Всіх нас із українським Оскаром!"

Наталія Гуменюк, журналістка:

"Мстислав Чернов виграв для нас і світу не лише Оскар, а право на правду. Бо стільки загублених і стертих з землі війною місць втратили це право. Ще раз велика вдячність Жені, Василисі, поліцейському Володі, які ризикували. Я частенько зустрічаю людей, які скептично ставляться до журналістики і її інструментів. Так, маріупольці ще не можуть повернутися у вільний Маріуполь, але попри намагання його вкрасти ментально, це вже не вдасться. І жоден засланий блогер поки не зітре кадрів, які були переслані тоді. А ще, не бійтеся дивитися і радити дивитися. У фільмі чимало горя, але його легко дивитися, бо там багато стійкості і сили, історій людей, які допомагають."

Олена Зеленська, дружина президента України:

"...Надважлива перемога для всієї країни – бо перемогла насамперед правда. Якраз кілька днів тому минуло два роки, як росіяни скинули авіабомбу на пологовий у Маріуполі. Два роки, як вони намагаються замаскувати страшний злочин, який скоїли проти цілого міста. Проти людства.

Дякую вам, Мстиславе Чернов, Mstyslav Chernov Євгене Малолєтка, Evgeniy Maloletka Василисо Степаненко, Vasilisa Stepanenko за те, що розповіли всьому світові правду. Ми заплатили страшну ціну за цю нагороду. Однак сьогодні кожен і кожна в Україні пишаються вами!"

Мирослава Гонгадзе, східноєвропейська редакторка Голосу Америки:

"...Їх робота - це журналістика та документалістика, до якої нам треба прагнути щодня. Фільм «20 днів в Маріуполі» - це дзеркало війни. Цей фільм важкий, я двічі виходила і поверталась в зал через емоції які накочувались під час закритого показу, який ми зробили у премії (імені Георгія Гонгадзе).

Цей фільм геніальний, бо він в режимі реального часу демонструє, як розгортається війна, як це відчувається зсередини і як це показують ззовні. Він передає відчай, який насувається і який не можливо зупинити. Він підсвічує людську натуру, героїзм, співчуття і зраду. Дякую вам хлопці і дівчата які зробили це. Вітаю, пишаюсь!"