Угорщина підтримує вступ Швеції до НАТО, заявили в уряді країни. позицію Будапешта привітав і генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

"Хороший дзвінок з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Я вітаю чітку підтримку членства Швеції в НАТО з боку прем'єр-міністра та його уряду. Я з нетерпінням чекаю на ратифікацію, як тільки парламент знову збереться", - твітує Столтенберг.

Орбан також написав у мережі Х: "Я підтвердив, що уряд Угорщини підтримує членство Швеції в НАТО. Я також підкреслив, що ми продовжуватимемо закликати Національну асамблею Угорщини проголосувати за приєднання Швеції та завершити ратифікацію за першої ж можливості".

Раніше журналісти звернули увагу на те, що біля штаб-квартири НАТО у Брюсселі серед прапорів країн альянсу з'явився новий порожній флагшток, який можуть готувати для нового члена - Швеції, й відтак треба стежити за оголошеннями з боку НАТО й Туреччини й Угорщини, що мали застереження щодо приєднання Стокгольма до альянсу.

Напередодні парламент Туреччини ратифікував вступ Швеції до НАТО, тож Угорщина залишилась останньою країною, яка має це зробити для приєднання країни до оборонного блоку.

Керівна Партія справедливості та розвитку президента Таїпа Ердогана, її націоналістичні союзники і головна опозиційна політсила проголосували у парламенті за заявку Швеції, тоді як опозиційні націоналістичні, ісламістські та ліві партії проголосували проти. Ердоган підпише законопроєкт, імовірно, найближчими днями.

Швеція подала заявку на вступ до альянсу одночасно з Фінляндією у травні 2022 року, однак Фінляндія приєдналась до блоку у травні минулого року.