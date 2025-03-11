Удари дронами по об’єктах в Росії – ситуація на фронті

Україна та Росія повідомляють про українські удари дронами по об'єктах в Росії. Тимчасом, як інформує британська розвідка, Росія просувається на Курщині, витісняючи українських військових, але наступ росіян по лінії фронту на Україну зменшився.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив , що в ніч на 11 березня було уражено низку стратегічних об’єктів Росії, задіяних у забезпеченні збройної агресії проти України.

“Зокрема, зафіксовано влучання по виробничих потужностях Московського нафтопереробного заводу, який здатний переробляти 11 млн тонн нафти на рік та забезпечує 40-50% потреб міста Москва в дизелі та бензині, – звітує Генштаб. – Також зафіксовано вибухи у районі лінійно-виробничої диспетчерської станції “Стальной конь” (Орловська область), яка забезпечує управління технологічними процесами нафтопроводу “Дружба” та є важливою складовою в процесах постачання нафти на термінал морського порту “Усть-Луга”, що у Ленінградській області”.

Російські офіційні особи назвали цю атаку “найбільшою в історії атакою безпілотників на Москву”, цитує російську сторону Reuters. РФ також заявляє про загибель щонайменше трьох людей унаслідок атаки та короткочасне закриття чотирьох аеропортів російської столиці.

За інформацією Генштабу ЗСУ, Сили оборони України володіють детальною інформацією про стратегічні об’єкти, задіяні у забезпеченні збройної агресії Росії проти України, дотримуються норм міжнародного гуманітарного права та вживають заходів, щоб максимально убезпечити цивільне населення.

Удар по нафтопроводу “Дружба”

Угорщина заявила, що транспортування нафти по нафтопроводу “Дружба” призупинено після атаки безпілотників, пише Reuters.

Транспортування сирої нафти нафтопроводом “Дружба” призупинено після атаки українського безпілотника на вимірювальну станцію, повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

“Через атаку безпілотника минулої ночі поставки сирої нафти по нафтопроводу “Дружба” до Угорщини були призупинені”, — сказав він.

За словами Сіярто, міністр енергетики Росії повідомив йому, що через атаку наразі поставки нафти неможливі, але роботи з відновлення тривають.

В Угорщині очікують відновлення поставок ввечері цього ж дня.

Угорщина, як відомо, імпортує більшу частину своєї сирої нафти через трубопровід “Дружба”, який транспортує російську нафту через Білорусь та Україну до Угорщини, а також Словаччини.

ISW: Можлива підготовка до атаки на Суджу

За інформацією Міноборони Великої Британії, українські сили ймовірно контролюють приблизно 300 квадратних кілометрів території в Курській області. А російські війська чинять посилений тиск на українські сили із заходу, півночі та сходу.

Російські війська ймовірно готуються атакувати Суджу найближчими днями, припускає Інститут вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 10 березня, свідчать, що російські війська просунулися в Мартинівку (на північний схід від Суджі) та атакують поблизу неї.

ISW не знайшов підтвердження цих тверджень, але цитує російських блогерів, котрі стверджують, що російські війська також атакують околиці Суджі.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський 10 березня заявив, що Україна посилює угруповання військ у Курській і Сумській областях додатковими підрозділами БПЛА та радіоелектронної боротьби (РЕБ), а також успішно протидіє загрозі російського оточення в Курській області та на міжнародному кордоні, цитує генерала ISW.

Фокус – на Покровську

Стосовно лінії фронту, то російські війська продовжують проводити менше наступальних операцій порівняно з кінцем 2024 та початком 2025 років, йдеться у звіті Британського Міноборони. Покровськ залишається основним оперативним фокусом Росії, наголошує британська розвідка та додає, що українські сили здійснили низку контратак біля Піщаного, Удачного, Шевченка та на південь від Кутиря, що лежить на логістичній дорожній магістралі.

“Можливості для українських контрнаступів покращилися завдяки скороченню кількості наземних наступальних операцій, що проводяться Росією. Російські лінії постачання на осі Покровськ також були ослаблені атаками українських безпілотних літальних систем”, – пише Міноборони Великої Британії.