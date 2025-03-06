У День заручників Алсу Курмашева закликала не забувати про неправомірно ув'язнених журналістів

Звільнена минулого року з російської тюрми журналістка Радіо Свобода Алсу Курмашева привернула увагу до того, що інші журналісти все ще перебувають в незаконному ув'язненні і висловила захват кампанією, яка була розгорнута у США та інших країнах, щоб сприяти її визволенню.

Про це Курмашева заявила на події у Вашингтоні, організованій Офісом спеціального уповноваженого президента США у справах заручників (SEPHA) у партнерстві з Фондом Фолі, Інститутом Маккейна, та іншими організаціями до Дня заручників та неправомірно ув'язнених осіб.

Журналістка нагадала, що немало журналістів, зокрема й співробітників Радіо Вільна Європа/ Радіо Свобода, незаконно утримують у таких країнах, як Росія та Білорусь, Азербайджан, а також в окупованому Криму.

Привернувши увагу до їхньої долі, Курмашева зазначила, що ці журналісти, у яких є родини й діти, не є громадянами США, однак, за словами Курмашевої, вони “розповідали історію Америки за кордоном” й доклали зусиль, щоб зробити життя американців більш безпечним.

Серед учасників події, що відбулась в Державному департаменті США, також була родина Ідена Александера, останнього американо-ізраїльського заручника, який, як вважають, залишився живим у Газі.

У своїх ремарках, Курмашева, яка має російське та американське громадянство, й провела 288 “болючих” днів у російській в’язниці, зазначила, що вона не одразу отримала статус незаконно затриманої особи від уряду США, що було використано проти неї у тюрмі.

“Мене не відразу визнали неправомірно затриманою. Я отримала такий статус, коли летіла до Сполучених Штатів після звільнення. І це фактично було використано проти мене в тюрмі, як психологічний тиск”, - зазначила журналістка.

“Викрадачі казали, дивися, тобі не надали статус, тому що ти там нікому не потрібна”, - додала вона.

День заручників і неправомірно затриманих осіб у США було встановлено 9 березня 2024 року. У день 18 років тому в Ірані було викрадено колишнього агента ФБР Роберта Левінсона. Вважається, що Левінсон помер в Ірані.