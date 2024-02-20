У Росії заарештували американку через донат $50 на підтримку України

ФСБ Росії заарештувало жінку за те, що вона надіслала благодійний внесок для підтримки України. Жінку, яка має американське та російське громадянство, звинувачують у державній зраді.

Відео з її арештом опублікували на Телеграм-каналі.

За повідомленням російського силового відомства, 33-річна жінка, що жила в Лос-Анджелесі, надіслала донат у розмірі трохи більше 50 доларів громадській організації Razom for Ukraine, що базується у Нью-Йорку.

Жінку затримали у російському місті Єкатеринбург. Якщо суд визнає її винною, їй загрожує до 20 років ув'язнення.

За даними російського видання Media Zona, ім’я затриманої Ксенія Кареліна. А видання NYT, проаналізувавши її соціальні мережі, пише, що жінка, яка закінчила університет в Єкатеринбурзі, отримала американське громадянство у 2021 році і є студенткою Мерілендського університету у Балтиморі.

Американська журналістка російського походження Юлія Іоффе написала у мережі Х, що заарештовану також звинувачують в тому, що вона брала участь у протесті в Лос-Анджелесі на підтримку України.

Тім Вайт – британський журналіст, що спеціалізується на темах України та викриття російської пропаганди та гібридних впливів, опублікував відео арешту і написав у мережі Х, що заарештована стане "ще одною розмінною монетою для Путіна".

Американське видання New York Times пише, що російська практика затримання громадян США в останні роки “викликає підозри, що Кремль розглядає їх (затриманих - ред.) як цінний актив, який можна обміняти на високопоставлених росіян, що утримуються під вартою у США та інших країнах Заходу”.

Як повідомляв Голос Америки, цього ж дня в Росії суд Москви відхилив апеляцію американського журналіста Евана Гершковича, якого Росія заарештувала минулої весни за звинуваченням у шпигунстві. США вважають Гершковича "неправомірно затриманим”.