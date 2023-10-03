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У Держдепі прокоментували нові розробки іранських дронів та можливе нарощування їхнього експорту до Росії
Будь-який новий прилад, розроблений Іраном, створює потенційний ризик погіршення насильницьких та дестабілізуючих дій, у яких бере участь іранський режим. Про це на брифінгу у вівторок, 3 жовтня, заявив заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател, коментуючи запитання журналістів про нові моделі іранських дронів та потенційне нарощування їхнього експорту до Росії.
"Використання іранської військової техніки, якою б вона не була, створює ризик того, що вона продовжить відігравати більшу роль у вже існуючих, зловмисних і дестабілізуючих діях іранського режиму," - сказав Пател.
Він зазначив, що протягом цього й минулого року у світі багато говорили про поглиблення військової співпраці між іранським режимом і Російською Федерацією "і тому, звісно, будь-яка нова потенційна система, безумовно, створює потенційний ризик погіршити ці вже глибоко насильницькі та дестабілізуючі дії, в яких, як ми знаємо, планує брати участь іранський режим."
Заступник речника Держдепу додав, що США будуть продовжувати "використовувати наявні інструменти, щоб притягнути іранський режим до відповідальності" у взаємодії з союзниками та партнерами, зокрема, з Європейським Союзом та безпосередньо з союзниками E3 (Німеччиною, Францією та Британією).
За повідомленнями іранських ЗМІ, армія Ірану представила нову розробку в технології безпілотних літальних апаратів під час спільних навчань безпілотників у вівторок - дрон Kaman 19. Як зазначається, ця модель безпілотників буде офіційно використовуватися іранською армією після презентації.
За даними іранських видань, безпілотники класу Kaman оснащені різноманітними системами бойової, оптичної та електронної боротьби, "що робить їх ідеальними для проведення спеціальних операцій".
Як повідомляла агенція Defence Express, за вересень по Україні запустили рекордну кількість дронів-камікадзе Shahed-136/131, а саме 503 безпілотники. 396 одиниць вдалося збити силами та засобами ППО.
Наприкінці вересня Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США наклало санкції на 5 юридичних та 2 фізичних осіб з Ірану, Китаю, Гонконгу, Туреччини та Об’єднаних Арабських Еміратів, що були задіяні у закупівлі критично важливих компонентів для іранської програми безпілотників серії Shahed.
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- Голос Америки
Хороший дзвінок, єдність союзників і гарантії для України – світові лідери про телефонну розмову з Байденом
Лідери низки країн світу та міжнародних безпекових організацій оприлюднили перші підсумки та деталі розмови з президентом США Джо Байденом. Як повідомляв Голос Америки, Джо Байден зранку 3 жовтня провів телефонну розмову із союзниками та партнерами, щоб координувати продовження підтримки України.
“Хороший дзвінок з лідерами НАТО, організований президентом США”, – написав свій відгук про розмову генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у мережі Х (у минулому Twitter).
“Оскільки Росія продовжує свою жорстоку війну, ми всі зобов’язуємося підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно”, – запевнив генсек НАТО.
Президент Європейської Ради Шарль Мішель також заявив, що союзники “єдині”.
Він також додав, що з нетерпінням чекає зустрічі з президентом США Джо Байденом 20 жовтня у Вашингтоні на саміті США-ЄС.
“У ці часи випробувань трансатлантичні дії важливіші, ніж будь-коли”, – пише Мішель у мережі Х.
А метою телефонного дзвінка лідерів G7 та “Бухарестської дев'ятки” він назвав “гарантувати нашу повну підтримку Україні”.
“Ми єдині і готові надати Україні додаткову військову техніку, фінансову та політичну підтримку. Мир і безпека в Україні дорівнює миру і безпеці в Європі”, – заявив Шарль Мішель.
Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн також наголосила, що підтримка України з боку Європи непохитна.
Посадовиця нагадала про 50 мільярдів євро на макрофінансову допомогу, пов’язану з Планом реформ та інвестицій в Україну, а також 1 мільйон боєприпасів для України, які мають бути доставлені до березня 2024 р., і про дії ЄС щодо забезпечення повної відповідальності за російські злочини проти українців.
В офісі прем’єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні заявили по завершенню дзвінка, що Байден “прагне запевнити союзників у продовженні американської підтримки України, з огляду на останні рішення Конгресу США”, інформує Guardians.
Президент Румунії Клаус Йоганніс після розмови твітує: "Ми оцінили ситуацію з безпекою в Чорному морі, зокрема після бомбардування Росією портів України на Дунаї. Подякував США та НАТО за вжиті заходи”.
Румунія, за словами президента, продовжить підтримувати Україну, зокрема щодо транзиту зерна”.
А прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак запевнив, що британці готові підтримувати Україну військовою, гуманітарною та економічною допомогою.
Сунак “окреслив триваючу військову, гуманітарну та економічну допомогу Сполученого Королівства Україні та підкреслив, що ця підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно”, - йдеться у заяві Даунінг-стріт.
“Президент підтвердив рішучу відданість Сполучених Штатів підтримці України стільки, скільки це буде потрібно, як і всі інші лідери, які долучилися до дзвінка", — прокоментував розмову Джон Кірбі, представник Ради нацбезпеки США.
За його словами, лідери обговорили зусилля щодо продовження надання Україні боєприпасів і систем озброєння, необхідних для захисту своєї території, а також продовження зміцнення протиповітряної оборони України, “оскільки вони готуються до нових атак на критичну інфраструктуру”.
Дзвінок відбувся на тлі занепокоєння після ухвалення закону про тимчасове фінансування уряду США, який не містить нової допомоги Україні. Байден висловив сподівання, що республіканці дотримаються свого слова щодо підтримки України, і запевнив, що переважна кількість республіканців і демократів як у Палаті представників, так і в Сенаті підтримують Україну в її захисті від російської агресії.
Тим часом Пентагон має змогу передати Україні зброї ще на 5,4 мільярда доларів, поки в Конгресі не розглянули запит на додаткове фінансування. Про це Українській службі Голосу Америки повідомили в американському Міноборони.
“Приблизно на кілька місяців” – Кірбі про те, скільки ще коштів лишилось у США для підтримки України
Зважаючи на швидкість і залишок ресурсів, які сьогодні у США виділені на підтримку України, їх може вистачити приблизно на кілька місяців надання допомоги Україні. Про це у вівторок, 3 жовтня, заявив під час брифінгу у Білому домі представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі. Йдеться про обсяги допомоги, поки в Конгресі не розглянули запит на додаткове фінансування.
“Зважаючи на те, що у нас лишилося, і з якою швидкістю ми надаємо допомогу, ідеться, певно, про кілька місяців. Приблизно. Але причина, чого я обережний щодо цього, — все залежить від того, що відбувається на передовій, наскільки великі пакети допомоги, і яких спроможностей потребує Україна. З тим, як розвивалася війна, змінювалися і пакети допомоги”, – заявив Джон Кірбі.
Час – не на нашому боці. У нас достатньо фінансових повноважень, щоб задовольнити потреби України на полі бою трохи довше, але нам потрібно, щоб Конгрес діяв, щоб гарантувати безперервну підтримку.Джон Кірбі
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі підкреслив, що програма президентських повноважень (PDA) – не набір чеків, а те, на яку суму є повноваження піти до запасів США і взяти необхідне обладнання з полиць. “І пакети допомоги виділяють на різну суму, бо обладнання коштує Пентагону різні суми. Також треба брати до уваги повноваження Пентагону поповнити ці запаси. І зараз сума, на яку вони можуть замістити надане обладнання — суттєво менше, ніж сума, на яку вони можуть виділити допомоги”, – зауважив Кірбі.
Кірбі під час брифінгу також розповів подробиці телефонної розмови президента США Джо Байдена зранку, 3 жовтня, із союзниками та партнерами, щоб координувати продовження підтримки України.
У розмові із президентом Байденом взяли участь лідери Канади, Німеччини, Італії, Польщі, Британії, Румунії, Франції, НАТО та Європейської Ради. Серед тем, про які говорили партнери, продовження забезпечення України боєприпасами та системами озброєння, які потрібні для захисту її території.
“Президент підтвердив рішучу відданість Сполучених Штатів справі підтримки України, яка себе захищає. Ця підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно. Це підтвердили і всі лідери, які брали участь у телефонній розмові”, – говорить Кірбі.
За словами посадовця, під час дзвінка лідери також обговорили продовження зміцнення української протиповітряної оборони, оскільки Україна готується до нових атак на життєво важливу інфраструктуру.
Представник Ради нацбезпеки США також наголосив, що дзвінок із союзниками та партнерами США відбувся після ухвалення Конгресом бюджетної резолюції минулих вихідних, яка не включає фінансову підтримку України, “в той час, як президент Байден чітко дав зрозуміти, що за жодних обставин не можна допустити, щоб підтримка України була перервана”.
“Час – не на нашому боці. У нас достатньо фінансових повноважень, щоб задовольнити потреби Україні на полі бою трохи довше, але нам потрібно, щоб Конгрес діяв, щоб гарантувати безперервну підтримку”, – додав Кірбі.
Джон Кірбі наголосив, що в той час, коли “українці проводять важкий контрнаступ, їхніх дітей продовжують виривати із лона їхніх родин, а зима швидко наближається, вкрай важливо допомогти їм скористатися кожним днем”.
Не менш важливо і те, що втрата підтримки дозволить Путіну повірити, що він може протриматись довше, ніж ми. Ми дамо зрозуміти Путіну, що він теж помиляється в цьому.Джон Кірбі
Перерва у підтримці навіть на короткий період часу, за словами представника Ради нацбезпеки США, може змінити все на полі бою.
“Не менш важливо і те, що втрата підтримки дозволить Путіну повірити, що він може протриматись довше, ніж ми. Ми дамо зрозуміти Путіну, що він теж помиляється в цьому, як і його припущення були помилковими протягом усієї війни”, – додав Кірбі.
Нагадаємо, як раніше повідомляв Голос Америки, Сполучені Штати можуть зараз передати Україні зброї ще на 5,4 мільярда доларів, поки Конгрес не розгляне запит на додаткове фінансування. Таку суму можуть використати в рамках програми президентських повноважень (PDA) - за нею озброєння постачають із власних складів США. Про це українській службі Голосу Америки повідомили в американському Міноборони. "В Міноборони США залишаються повноваження, щоб забезпечити термінові потреби України на полі бою", - відповіли у Пентагоні на запит Голосу Америки.
При цьому у відомстві додали, що для поповнення власних запасів, із яких надсилають зброю Україні, на сьогодні залишилось всього 1,6 мільярда доларів.
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- Голос Америки
“Підтримка Заходом України політизована. Це те, чого хоче Путін" - аналіз експертів
Люди, які стверджують, що їх турбує вартість, насправді не піклуються про гроші. По суті, вони є ворогами демократії як за кордоном, так і вдомаПол Круґман
Теперішній період у війні в Україні є одним з найбільш критичних, важають західні аналітики й оглядачі. Саме зараз стають більш відчутними коливання і розбіжності серед західних партнерів і громадськості щодо підтримки України “стільки, скільки буде потрібно”. То ж потреба зберегти й посилити цю підтримку для України сьогодні актуальна як ніколи, вважають оглядачі.
"Це стало б руйнівним для українців", якби допомога США припинилася, зазначає Марк Канчіан, старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень, якого цитує агенція AFP.
“Українські війська ослабнуть, а потім, зрештою, можуть зазнати краху”, хоча вони “можуть просто тримати оборону”, — додав він.
“Це найнебезпечніші часи для України, чиї солдати замкнені у критичному військовому наступі, а цивільне населення стоїть перед лицем ще однієї жорстокої зими, коли Росія намагатиметься заморозити їх, щоб скорити, атакуючи енергетичну інфраструктуру [країни]. Але саме західна, а не українська, рішучість демонструє найбільш тривожні ознаки хитання”, - пише Ґебі Гінсліф у статті для британського видання The Guardian, аналізуючи настрої у Великій Британії щодо України.
Припинення допомоги малоймовірне
Конгрес США у суботу, 30 вересня, погодив тимчасовий бюджет країни на 45 днів, що дозволило уникнути так званого “шатдауну” або закриття уряду. Однак, цей бюджет не містить додаткового фінансування для України, що викликало хвилю занепокоєння щодо американської підтримки як серед українців, так і серед союзників, а також у самих Сполучених Штатах.
Втім, оглядачі та експерти загалом погоджуються, що повне припинення допомоги України з боку західних партнерів, зокрема США, є малоймовірним. Дотепер Сполучені Штати надали Україні тільки безпекової допомоги на більш як 43 мільярди доларів, що становить більше половини від усієї безпекової допомоги, наданої західними країнами. Навіть без урахування додаткового фінансування для України, США ще не вичерпали обсяги вже погодженого фінансування допомоги, як повідомляв Голос Америки.
Своєю чергою, країни Євросоюзу також підтвердили свою готовність продовжувати допомагати Україні, зокрема, це було озвучено під час зустрічі глав МЗС у Києві 2 жовтня.
“Це не означає, що Сполучені Штати залишають Україну. Більшість у Конгресі, включаючи майже всіх демократів і багатьох республіканців, все ще підтримує подальшу допомогу Україні, і є способи схвалити цю допомогу шляхом окремих заходів фінансування”, - зауважує у своїй статті “Профінансуйте Україну” Рік Ньюман, старший оглядач Yahoo Finance.
Політизація українського питання
На погляд Ньюмана, з яким погоджуються і деякі інші оглядачі, головна небезпека для довготривалої допомоги Україні з боку США і Заходу загалом полягає не тільки у фінансовій площині.
“Оскільки допомога США, ймовірно, матеріалізується, проблема не в перерві надходження американської зброї до українських сил. Проблема в тому, що підтримка України США зараз політизована, як і майже все інше в країні. Це саме те, чого хоче Путін, і це, ймовірно, означає, що брехня та дезінформація про Україну переслідуватиме виборців в міру того, як вибори 2024 року набирають обертів”, – зазначає у своїй статті Ньюман.
Про загальну втому від війни у суспільстві, зокрема, про відносне небажання консервативних і правих політиків у США та Великій Британії продовжувати підтримувати Україну у війні, пише і Ґебі Гінсліф.
“Союзники України екзистенціально зацікавлені в тому, щоб зупинити російську агресію в Європі, але вони не хочуть ризикувати життям власних військ, натомість їх переконали дістати чекову книжку – як для [фінансування] зброї, так і для поглинання наслідків підвищення цін на нафту і газ для власної економіки. Це була негласна угода, але [колишній міністр оборони Великої Британії Бен] Воллес не самотній, мабуть, коли побоюється, що вона може почати розвалюватися з настанням важких часів”, - зауважує Гінсліф.
Своєю чергою, оглядач видання The New York Times Пол Круґман також поділяє думку про те, що небажання американських правих у Конгресі продовжувати підтримувати Україну мотивоване здебільшого ідеологічними, а не фінансовими, причинами. Круґман зазначає, що загальна допомога США Україні за 18 місяців від початку війни сягнула 77 мільярдів доларів, що становить менш як 1% федеральних видатків за цей самий час, і менш як 0,3 відсотка ВВП США.
“Зважаючи на те, наскільки маленькою статтею бюджету є ця допомога, твердження, що допомога Україні якимось чином унеможливлює інші необхідні речі, наприклад, охорону кордону, є нісенітницею”, - додає Круґман.
Загравання з Путіним
Натомість “що б не говорили [консервативні] республіканці, вони хочуть перемоги Путіна. Вони вважають жорстокість і репресії режиму Путіна чудовими характеристиками, які Америка повинна наслідувати. Вони підтримують потенційного диктатора вдома і прихильно ставляться до справжніх диктаторів за кордоном. Тому не звертайте уваги на всі ці скарги про те, скільки ми витрачаємо в Україні. Вони не виправдовуються фактичною вартістю допомоги, а люди, які стверджують, що їх турбує вартість, насправді не піклуються про гроші. По суті, вони є ворогами демократії як за кордоном, так і вдома”, - підсумовує у своїй статті оглядач The New York Times Круґман.
У березні 2022 року конгресвумен від Республіканської партії Марджорі Тейлор Ґрін в ефірі консервативного радіо “Голос сільської Америки” рішуче захищала російське вторгнення в Україну, пояснюючи, що Україна “дратує ведмедя”.
“Виграшу для України тут немає. Росія досягає успіху у своєму вторгненні”, - заявила тоді Ґрін.
А у січні 2023 року конгресмена штату Флорида Метта Гейтца критикували за те, що він підтримує президента Росії Путіна після того, як законодавець запостив твіт, в якому назвав президента України Володимира Зеленського "лузером". Про це, зокрема, писало видання Newsweek.
Оскільки вічна війна стає впорядкувальним принципом “пізнього путінізму”, вона виправдовує — навіть вимагає — посилення репресій, необхідних Путіну для збереження контролю над нацією.Марк Ґалеотті
Концепція “вічної війни” полягає у тому, щоб підтримувати й розвивати такі настрої серед західних політиків і суспільств, підсилювати розкол і втому від війни, вважає Марк Ґалеотті, виконавчий директор консалтингової компанії Mayak Intelligence та почесний професор Університетського коледжу Лондона.
У своїй статті для агенції CNN Ґалеотті зазначає, що в очах Путіна війна проти України є тільки частиною глобального протистояння з країнами Заходу, яка стала “новим кредо його режиму” - “екзистенційною боротьбою з ворожим Заходом, якій не видно кінця”, і де нема “ні чіткого бачення майбутнього, ні навіть реальної надії”.
З цієї точки зору, “вічна війна”, яка має негативне значення у західній свідомості, є можливістю, з точки зору Путіна. “Оскільки вічна війна стає впорядкувальним принципом “пізнього путінізму”, вона виправдовує — навіть вимагає — посилення репресій, необхідних Путіну для збереження контролю над нацією”, - пояснює Ґалеотті.
Врешті-решт, каже Ґалеотті, незрозуміло, чи Путін справді сподівається на певну перемогу в Україні, чи намагається пережити своїх супротивників за відсутності кращої альтернативи. Однак, “з точки зору Путіна, розмови про “вічну війну” мають для нього одну останню перевагу — це деморалізує його ворогів”.
Що стосується можливої української перемоги й тривалого миру після неї, стратегічне уявлення про них ще треба артикулювати. Адміністрація президента США Джо Байдена ще не зробила цього, і це може бути навмисне, зазначає Рік Ньюман.
Однак, за таких обставин, адміністрації Байдена варто врешті-решт більш чітко сформулювати для громадськості, чому підтримка України важлива для Америки та американських платників податків, додає Ньюман, адже “ці гроші витрачені надзвичайно добре”.
Трампа можуть позбавити можливості займатися бізнесом в штаті Нью-Йорк
Колишній президент Дональд Трамп постав у понеділок перед судом штату Нью-Йорк, де суддя розглядає справу, яка може призвести до ліквідації його значних ділових інтересів у цьому штаті та заборони Трампу та двом його дорослим синам будь-коли знову вести там бізнес.
Справу, яка тривала на попередніх слуханнях з січня, порушила генеральна прокурорка штату Нью-Йорк Летіція Джеймс. Трамп та його сини, Дональд-молодший та Ерік, The Trump Organization (Організація Трампа — це група з близько 500 бізнес-структур, єдиним або головним власником яких є Дональд Трамп, – ред.) та кількох інших осіб звинувачують у численних злочинах за шістьма «підставами для позову» (підставою для позову є сукупність фактів, достатніх для виправдання позову, – ред.).
До них належать фальсифікація ділових записів, змова з метою фальсифікації ділових записів, видача неправдивих фінансових звітів, змова з метою фальсифікації неправдивих фінансових звітів, страхове шахрайство та змова з метою вчинення страхового шахрайства. Серед іншого, Джеймс стверджує, що обвинувачені неодноразово надавали неправдиві та оманливі фінансові відомості своїм фінансовим контрагентам, у тому числі банкам, у яких вони хотіли отримати позики.
Судовий процес розпочався лише через кілька днів після того, як суддя Артур Енгорон виніс спрощене судове рішення для штату (спрощене судове рішення є рішенням, ухваленим судом для однієї сторони та проти іншої сторони в спрощеному порядку, тобто без повного судового розгляду, – ред.) щодо важливого елементу справи. У рішенні Енгорон встановив, що штат настільки чітко продемонстрував, що Трамп і його співвідповідачі вчиняли «неодноразове та постійне шахрайство», розкриваючи фінансову інформацію, що від нього не вимагалося обстоювати цей елемент своєї справи під час судового розгляду.
У результаті спрощеного судового рішення Енгорон наказав анулювати всі бізнес-сертифікати штату Нью-Йорк, подані Трампом і його співвідповідачами, і постановив, що пов’язані корпорації будуть передані до конкурсного провадження (це засіб правового захисту, що дає можливість кредиторам отримати непогашені суми, якщо компанія не виконує свої платежі за позикою, – ред.).
Це означає, що управління великими активами Трампа в Нью-Йорку, включаючи Трамп-тауер, Уолл-стріт, 40, а також багатьма іншими об’єктами та підприємствами буде поза повсякденним контролем колишнього президента.
Трамп заявляє про невинуватість
Трамп оголосив про свою невинуватість за всіма звинуваченнями. При цьому, він звинувачує генеральну прокурорку, яка є темношкірою, у расизмі, а її рішення висунути йому звинувачення називає політично мотивованим. Трамп також звинуватив і суддю Енгорона, кого він звинувачує у «переслідуванні».
У своїй публікації в соціальній мережі Truth у неділю колишній президент написав: «Я йду до суду завтра вранці, щоб боротися за своє ім’я та репутацію проти корумпованої та расистської генеральної прокурорки Летиції Джеймс, яка проводила передвиборчу кампанію з обіцянкою «притягнути Трампа», і суддю, що ненавидить Трампа, який є несправедливим, безглуздим і злісним у намаганні переслідувати мене».
Трамп заявив, що застереження, включені в документи, які він надав кредиторам, означають, що його не можна звинуватити в будь-якій неправдивій інформації, включеній у них. Він також сказав, що оскільки всі кредити, які він отримав у результаті неправдивих повідомлень, були повернуті вчасно, шкоди не було завдано. Суддя неодноразово відхиляв ці позови як такі, що не мають юридичних підстав.
Трамп і його сини використовували соціальні мережі, щоб стверджувати, що їхні оцінки вартості різних активів були більш точними, ніж ті, яким довіряє суд. У неділю, також на Truth Social, Трамп написав: «Енгорон старанно працює над тим, щоб спотворити дані про мене та мої активи, значно більше, ніж показано в моїх фінансових звітах, із повним «застереженням» (У застереженнях аудитора йдеться про те, що він не зміг скласти точний аудиторський звіт про фінанси компанії, – ред.).
Розпуск бізнесу
Спрощене рішення Енгорона щодо питання шахрайства ґрунтувалося на розбіжності в оцінках вартості активів, які Трамп і його співвідповідачі надавали їм, залежно від мети звітування про них.
Наприклад, держава стверджувала, що, подаючи заявку на кредит, Трамп завищував вартість своїх активів, щоб отримати кращі умови позики. В одному прикладі, наведеному суддею, Трамп представив позикодавцю документи, в яких зазначено, що площа квартири, якою він володіє в Trump Tower, становить 30 000 квадратних футів, хоча насправді вона була трохи менш як 11 000. Це спотворення призвело до того, що оцінка вартості майна була завищена на суму «між 114-207 мільйонами доларів», як показують судові протоколи.
Як інший приклад суд навів заяву Трампа у фінансовій звітності за 2014 рік про те, що поле для гольфу, яким він володіє в окрузі Вестчестер у Нью-Йорку, коштує 261 мільйон доларів, попри три нещодавні професійні оцінки, які встановили, що воно коштує не більше 30 мільйонів доларів.
Висновок про те, що Трамп і його співвідповідачі винні в постійному шахрайстві, викликає рідко застосовуваний елемент закону штату, який дозволяє повністю ліквідувати всі нью-йоркські підприємства, що належать Трампу та його співвідповідачам.
Інші покарання, які вимагала Джеймс під час судового розгляду, включали б вилучення близько 250 мільйонів доларів прибутку, який, як вона стверджує, було отримано шляхом шахрайства, і заборону будь-кому з обвинувачених працювати на посадах посадовців чи директорів компаній у Нью-Йорку.
Незвичайні покарання
Селія Бігонесс, директорка Центру права підприємництва Блассберга-Райса Корнельської юридичної школи, сказала Голосу Америки, що їй відомо лише про чотири інші випадки в історії Нью-Йорка (деякі з них датуються кінцем 1800-х років), у яких було винесено судовий наказ про ліквідацію бізнесу.
За її словами, це покарання зарезервовано на «випадки постійного заподіяння шкоди суспільству через шахрайство чи незаконність, тобто не за одноразові обставини, а за постійну шкоду».
Бігонесс сказала, що згідно з розпорядженням Енгорона, усі нью-йоркські підприємства Трампа будуть передані до конкурсного провадження, тобто вони будуть під повним контролем призначеного судом експерта, якому буде доручено продати їх тому, хто запропонує найвищу ціну.
За словами Бігонесс, Трамп неминуче оскаржить це рішення, а це означає, що продаж може не відбутися.
«Однак тим часом цілком зрозуміло, що одержувач матиме повний контроль над цими активами, — сказала Бігонесс. – І будь-які доходи — поточні доходи — які отримані від цих активів, будуть утримуватися керівником конкурсу, а не потраплять до кишень Дональда Трампа».
Нападки на Енгорона
Дорогою до зали суду в понеділок Трамп зробив паузу, щоб поговорити з репортерами, які чекали на нього, і продовжив свої атаки на суддю та генеральну прокурорку.
«Це корумповані люди», — сказав Трамп. Він також назвав Енгорона «суддею-ізгоєм», а Джеймс — «жахливою, жахливою» генеральною прокуроркою.
Це стратегія, яку колишній президент використовував під час попередніх виступів у суді, і вона досі спантеличує юристів.
Нью-йоркський адвокат Даня Перрі, яка представляє інтереси колишнього радника Трампа Організації Майкла Коена, свідка у справі, сказала Голосу Америки, що ніколи б не радила жодному з її клієнтів поводитися таким чином.
«Я не знаю, чому він вважає, що це виграшна стратегія, — сказала вона. – Але він уже втратив (прихильність, – ред) цього судді, тому я не знаю, що ще гіршого для нього може статися в цій залі суду».
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