У російському Башкортостані поліція силою розганяє багатотисячний протест

У російській республіці Башкортостан тисячі людей вийшли на акції протесту під судом в місті Баймак через вирок, оголошений активісту Фаїлю Алсинову у звинуваченні в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі.

За повідомленнями Радіо Свобода, це одна із найбільших демонстрацій в Росії з часів початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. В середу 17 січня суд у місті Баймак виніс вирок – чотири роки позбавлення волі - Фаїлю Алсинову за його висловлювання на акції протесту у квітні 2023 року. Провину Алсинов не визнав.

“Я не визнаю провини. Я завжди боровся за справедливість, за свій народ, за свою республіку, тому ми ще побачимось. Я подаватиму на апеляцію. Я не розумію політику Хабірова”, – заявив Алсинов. Алсинов – колишній лідер забороненої в Росії організації “Башкорт”.

Я завжди боровся за справедливість, за свій народ, за свою республіку, тому ми ще побачимось.

Протест у квітні 2023 року проходив проти планів щодо нових родовищ для видобутку золота в Башкортостані. Алсинова звинуватили у змісті його висловлювань башкирською мовою, в якій він нібито “негативно оцінив групи осіб”.

На справі проти Алсинова наполягав голова Башкортостану Радій Хабіров. Протести почалися ще під час розгляду справи. 16 січня силовики Башкортостану затримали чотирьох протестувальників.

За повідомленнями різних медіа, 17 січня на протести вийшли кілька тисяч осіб. Протестувальники скандували “Свободу!”, лунали вигуки за відставку глави Башкортостану.

Після оголошення вироку почались протистояння між силовиками та протестувальниками. Прихильники Алсинова пообіцяли перекрити всі автомагістралі навколо Баймака та дороги в місті, щоб не допустити транспортування Алсинова до СІЗО.

Дивіться також: Блінкен: Війна в Україні стала глибоким стратегічним провалом Росії