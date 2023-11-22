Ізраїль тимчасово призупиняє операцію. ХАМАС звільнить частину заручників

У четвер, 22 листопада, Катар оголосив про угоду, яка передбачає призупинення вогню Ізраїлем, а також звільнення заручників, утриманих ХАМАСом у Смузі Гази. За повідомленнями Катару, ХАМАС звільнить 50 жінок та дітей, Ізраїль також звільнить “кількох жінок і дітей, яких утримують в ізраїльських в’язницях”.

Після закінчення режиму призупинення вогню, Ізраїль планує відновити військову операцію у Газі. За словами високопосадовця адміністрації США, угода, оголошена вранці в середу, була досягнута після тижнів переговорів за участі Катару, Сполучених Штатів і Єгипту. За словами американського посадовця, очікується, що серед заручників, звільнених ХАМАСом, буде кілька американців.

Ізраїльський уряд має намір повернути всіх заручників додому

Це перше перемир’я у війні, що триває майже сім тижнів. Очікується, що офіційний час початку перемир’я буде оголошено протягом 24 годин. "Ізраїльський уряд має намір повернути всіх заручників додому", – заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

“Сьогодні ввечері уряд затвердив план першого етапу досягнення цієї мети, відповідно до якого щонайменше 50 викрадених буде звільнено за чотири дні, протягом яких настане пауза у бойових діях”, – наголошується у заяві ізраїльського уряду. Також йдеться про те, що звільнення кожних додаткових 10 заручників ХАМАСом даватиме ще один день режиму припинення вогню.

Більшість заручників, які утримуються ХАМАСом – громадяни Ізраїлю, втім серед них також є і громадяни деяких інших країн, включно із американцями. Очікується, що перша група з 12-13 заручників може бути звільнена вже в четвер.

Президент США Джо Байден і держсекретар США Ентоні Блінкен привітали угоду. “Впродовж цих багатьох тижнів усі заручники та їхні близькі були в серці у мене та у Джилл. Я надзвичайно радий, що деякі з цих сміливих людей, які пережили тижні полону та перенесли невимовні випробування, возз'єднаються зі своїми сім'ями, коли ця угода буде повністю реалізована”, – заявив президент США.

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