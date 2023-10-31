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На сили США в Іраку та Сирії скоєно 24 напади
За словами посадовців Пентагону, американські сили в Іраку та Сирії за останні дні зазнали принаймні 24 атак безпілотниками або ракетами, включаючи щонайменше три атаки в понеділок.
Щонайменше п'ять із цих атак були здійснені після того, як американські сили завдали ударів по двох об'єктах у східній Сирії, які використовували Корпус вартових Ісламської революції та пов'язані з ним групи, рано вранці в п'ятницю.
Жодна з атак, здійснених після ударів у відповідь США в п'ятницю, не завдала втрат або руйнувань, за словами представників оборонного відомства.
Під час останнього нападу в понеділок було використано кілька ракет, спрямованих на авіабазу Аль-Асад на заході Іраку, повідомив Голосу Америки представник Пентагону на умовах анонімності.
Інші ракетні обстріли були здійснені по позиціях у Грін-Віллідж і позиціях підтримки місії "Євфрат" у Сирії.
У неділю ударний безпілотник "камікадзе" був використаний проти американських сил на базі поблизу Аль-Шаддаді на північному сході Сирії, а в четвер інший ударний безпілотник атакував сили США та коаліції на авіабазі Аль-Асад в Іраку, згідно з інформацією посадовців США.
Прессекретар Пентагону бригадний генерал Пет Райдер та інші офіційні особи звинуватили підтримувані Іраном проксі у майже щоденних атаках на сили США.
«Ми знаємо, що це підтримувані Іраном групи бойовиків, які підтримує Іран, і, звичайно, ми вважаємо Іран відповідальним за ці групи», — сказав Райдер минулого тижня.
"Цілі Ірану"
На запитання Голосу Америки в понеділок, чи значать нещодавні атаки, що американське стримування не працює, високопоставлений чиновник відповів: «Метою Ірану протягом тривалого часу було змусити вивести американську армію з регіону. Що я бачу, так це те, що ми все ще там».
Один американський винищувач F-15 і два американських F-16 застосували високоточні боєприпаси проти сховища зброї та боєприпасів поблизу Абу-Камаль у п'ятницю вранці за місцевим часом, за словами представників міноборони. Пентагон вважає, що удари успішно вразили цілі, кількість втрат встановлюється.
«Ці високоточні удари самооборони є відповіддю на серію триваючих і здебільшого невдалих атак проти американського персоналу в Іраку та Сирії з боку підтримуваних Іраном ополченців, які почалися 17 жовтня», — заявив міністр оборони Ллойд Остін жовтня. 26.
«Сполучені Штати не потерплять таких атак і будуть захищати себе, свій персонал і свої інтереси», — додав він.
Офіційні особи висловили занепокоєння щодо перспективи «більшої ескалації» в регіоні з боку іранських проксі-груп.
«Розширення на Сирію — це не просто ризик; це вже почалося», — заявив Гейр Педерсен, спеціальний посланник ООН у Сирії, у понеділок під час відеоконференції в Раді Безпеки ООН.
Атаки на сили США та коаліції з 17 жовтня призвели до 17 незначних поранень американців у Сирії та чотирьох незначних поранень американського персоналу в Іраку, причому офіційні особи США продовжують стежити за будь-якими потенційними черепно-мозковими травмами.
Один американський підрядник на авіабазі Аль-Асад в Іраку отримав серцевий напад, коли ховався на місці під час помилкової тривоги про повітряний напад, і пізніше помер.
За даними Пентагону, з 17 по 26 жовтня було скоєно щонайменше 19 атак на війська США в Іраку та Сирії.
США посилюють захист у регіоні
Приблизно 900 військовослужбовців або дислоковані, або перебувають у процесі передислокації зі Сполучених Штатів на Близький Схід, щоб посилити захист.
Ці підрозділи включають Термінал High Altitude Area Defense, або THAAD, батарею з Форт-Блісс, батареї Patriot з Форт-Сілл, а також батареї Patriot і Avenger з Форт-Ліберті.
Ці кроки були зроблені після того, як на початку цього місяця Остін перевів у стан підвищеної готовності понад 2000 військовослужбовців із наказом про підготовку до дислокації.
До роботи над статтею долучилась Маргарет Бешір.
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Держсекретар США Блінкен заявив про "чіткий зв’язок" між війнами в Україні та Смузі Гази
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про "чіткий зв’язок" між війнами в Україні та у Смузі Гази. Про це він сказав під час слухань у Конгресі у вівторок, 31 жовтня.
"Воєнні конфлікти в Україні та на Близькому Сході мають чіткий зв’язок. Оскільки ми відрізали для Росії традиційні засоби постачання її військових, вона все більше і більше звертається до Ірану за допомогою. У відповідь Москва постачає Ірану все більш прогресивні військові технології, які становлять загрозу для безпеки Ізраїлю. Якщо дозволити Росії досягти успіху за підтримки Ірану, це підбадьорить як Москву, так і Тегеран", - сказав Блінкен на засіданні сенатського Комітету з асигнувань, де він пояснював законодавцям запит Білого дому щодо додаткового фінансування питань національної безпеки США, серед яких - допомога України та Ізраїлю.
Головний дипломат США підкреслив - Росія та Іран були партнерами у війні в Сирії.
"Тепер, коли Росія та Іран дедалі частіше працюють разом, щоб кинути виклик нашому лідерству, щоб ми загрузли в цьому, щоб створити зростаючу загрозу нашій безпеці, а також безпеці наших союзників і партнерів. Вони були партнерами у руйнівній війні в Сирії. І тепер ми бачимо сили, яких підтримує Іран, які запускають ракети з Сирії та на півночі Ізраїлю. Росія могла б зупинити це, але вона цього не робить. Навпаки, їхній уряд приймає ХАМАС для переговорів у Москві. Іран постачає в Росію дрони для атак на мирних мешканців України. Отже, ми бачимо тут глибокий зв’язок", - наголосив Державний секретар США.
Блінкен додав, що війни в Україні та у Смузі Гази мають наслідки й для країн Індо-Тихоокеанського регіону, які уважно спостерігають за діями США в цих конфліктах та роблять власні висновки.
"Те, що відбувається в Україні, те, що відбувається на Близькому Сході, також має значення для Індо-Тихоокеанського регіону. За межами Європи ми знаємо, що і наші союзники, і наші противники, і наші конкуренти спостерігають за цим конфліктом. Вони спостерігають за нашою відповіддю. Глобальні наслідки неспровокованої агресивної війни Росії проти України ще більше підкреслили, наскільки важливим є забезпечити, аби Індо-Тихоокеанський регіон не виніс неправильних уроків із цих конфліктів. Тож запит на фінансування, який ми подаємо перед вами, має життєво важливе значення для забезпечення вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону перед обличчям зростаючих викликів", - наголосив глава зовнішньополітичного відомства США.
За словами Держсекретаря, відстоюючи цінності, США не відступлять перед російською війною агресії чи перед тероризмом та його спонсорами, "ні перед обличчям загострення стратегічної конкуренції в Індо-Тихоокеанському регіоні та в усьому світі".
Запит Байдена на додаткове фінансування для України відповість на її оборонні потреби, а також забезпечить здатність України підтримувати свою економічну базу та відновлення, від яких залежать і військові зусилля.
"Це фінансування не тільки відновить економіку України та компенсує збитки, завдані Росією, але й допоможе переосмислити її, інвестуючи в нові галузі, інфраструктуру та канали постачань, пов’язані з Європою та світом, забезпечить стійкість антикорупційних органів, розвиток чистої енергії, громадянського суспільства, вільних ЗМІ, щоб вони були достатньо сильними для стримування та захисту від агресорів за межами її кордонів. Україні потрібна стійка економіка та динамічна демократія в її межах", - наголосив Держсекретар Блінкен у Сенаті США.
За його словами, додаткове фінансування, крім іншого, допоможе також задовольнити гуманітарні потреби, спричинені війнами та стихійними лихами в Україні, Газі, Судані, Вірменії та інших країнах світу.
"З того часу, як Росія почала свою війну, потужне фінансування за підтримки Конгресу допомогло народу України в його мужній боротьбі за захист своєї нації. Це допомогло переконатися, що вторгнення Росії є стратегічною поразкою, воно зробило її слабшою з усіх боків. І це згуртувало світ на захист України та принципів, що лежать в основі Статуту ООН – щодо суверенітету, територіальної цілісності і незалежності", - заявив Ентоні Блінкен.
Блінкен віддав належне союзникам США, які "беруть на себе частину тягаря" із допомоги партнерам у війні. "Відвернення від їхніх зусиль матиме тривалі наслідки для нашої власної безпеки та нашого власного становища у світі", - сказав Блінкен законодавцям США.
Як повідомляв Голос Америки, президент США Джо Байден 20 жовтня подав до Конгресу новий запит про фінансування підтримки Ізраїлю та України. Запит включає 61,4$ млрд допомоги Україні та 14,3$ млрд допомоги Ізраїлю. Також, у новому запиті на фінансування передбачено 9,15$ млрд на гуманітарну підтримку. Ці гроші будуть спрямовані через Держдеп для надання гуманітарної допомоги Україні, Ізраїлю, Газі та на інші потреби.
Хоча більшість законодавців підтримують допомогу Україні, існують розбіжності щодо того, як має відбуватись голосування. Спікер Палати представників Конгресу США конгресмен-республіканець Майк Джонсон виступає за окреме голосування допомоги Ізраїлю та Україні.
У вівторок на слуханнях в Комітеті з асигнувань Сенату США держсекретар США Ентоні Блінкен та очільник Пентагону Ллойд Остін, намагаються переконати законодавців підтримати ініціативу Байдена щодо додаткової допомоги Ізраїлю та Україні.
- Голос Америки
Делегація лідерів Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій - із візитом у Вашингтоні. Відео
Війна Росії проти України - це також і війна проти свободи віросповідання, що є основоположною цінністю і для США - про це заявили лідери християн, іудеїв та мусульман в Україні на дискусії у вашингтонському Інституті миру.
- Голос Америки
Супротивники спостерігають, чи розуміє Захід як пов’язані війни Росії та ХАМАСу – сенатори США закликали Конгрес надати допомогу
Очільниці Комітету з Асигнувань Сенату США, сенаторки від Республіканської та Демократичної партій, відкриваючи слухання 31 жовтня, закликали колег-законодавців проголосувати за пакет допомоги Україні та Ізраїлю.
Президент Росії Володимир Путін сподівається, що “напад ХАМАСу дасть йому шанс і відверне світ від допомоги Україні проти його жорстокого вторгнення”, заявила сенаторка-демократка Голова Комітету Сенату з Асигнувань Петті Мюррей.
За її словами, за реакцією США уважно спостерігає і Китай. А, коли йдеться про війну Росії проти України та реакцію Ізраїлю на кровопролитні напади бойового угруповання ХАМАС опоненти загалом “уважно стежать, чи здатні ми зрозуміти, як пов’язані ці кризи”.
Тому сенаторка закликала законодавців США об’єднатись у відповіді на обидві війни. “Наші супротивники домагаються дисфункції. Тож давайте натомість продемонструємо їм єдність. Давайте покажемо їм силу демократії, прийнявши потужний двопартійний пакет щодо національної безпеки”, – закликала Мюррей.
За її словами, поданий президентом США Джо Байденом запит передбачає вкрай необхідне додаткове фінансування для підтримки України та Ізраїлю, як і власне національної безпеки Сполучених Штатів.
Мюррей закликала Конгрес об’єднатися, щоб “допомогти Ізраїлю, що переживає жахливий терористичний напад ХАМАСу та Україні, яка продовжує мужній опір кривавому вторгненню Путіна”.
За словами Мюррей, пакет допомоги має на меті надати підтримку українцям, які “перебувають у вирішальному моменті у своїй боротьбі за захисті свого суверенітету від жорстокого вторгнення” Росії.
Мюррей наголосила, що новий пакет дозволить США доставляти важливу гуманітарну допомогу для порятунку життів у місцях, постраждалих від конфліктів – “чи вони в Україні, чи в Ізраїлі, чи в Газі”.
“Дозвольте мені також сказати як людині, яка голосувала проти війни в Іраку, я була рада бачити, як президент закликав наших союзників в Ізраїлі не піддаватися такій кількості помилок, які ми бачили після терористичних атак 911, це важливе повідомлення, щоб президент і наша країна, як друг Ізраїлю, залишалися чіткими та стратегічними у гонитві за справедливістю”, – додала Мюррей.
Наразі атак зазнають не лише Україна та Ізраїль, але й американські війська в Сирії та Іраку, наголосила під час слухань очільниця республіканців в Комітеті, сенаторка-республіканка Сьюзан Коллінс.
Сенаторка зазначила про загрози, з якими стикаються Сполучені Штати “з боку агресивного Ірану та його ставлеників, імперіалістичної Росії та гегемоністського Китаю, а також з боку інших супротивників на Близькому Сході".
Китай, вважає Коллінс, “грає у небезпечну гру, націляючись на американські літаки”, сенаторка додала про “брязкання зброєю щодо Тайваню” та виклики для Філіппін і В’єтнаму в Південнокитайському морі.
“Ми повинні визнати, що наші інтереси національної безпеки піддаються агресивному виклику з боку всіх цих авторитарних гравців у спробі знищити міжнародний порядок, який ми встановили після Другої світової війни”, – сказала Коллінс.
“Іран є спільником Росії в Україні через експорт зброї та безпілотників… Росія прийняла ХАМАС… Китай відмовляється засуджувати вторгнення Росії в Україну… А під час терактів 7 жовтня ХАМАС вбивав батьків на очах у дітей”, – нагадала Коллінс та додала, що “Сполучені Штати рухаються повільніше, ніж багатьом із нас хотілося б”.
За її словами, допомога Україні та Ізраїлю “робить Америку сильнішою, модернізуючи арсенал демократії прямо тут, у нашій країні, і покращуючи готовність американських військових стримувати будь-яких супротивників, які прагнуть завдати шкоди”.
Як повідомляв Голос Америки, держсекретар США Ентоні Блінкен та очільник Пентагону Ллойд Остін беруть участь у слуханнях Комітету асигнувань Сенату США у вівторок.
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