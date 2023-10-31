На сили США в Іраку та Сирії скоєно 24 напади

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про "чіткий зв’язок" між війнами в Україні та у Смузі Гази. Про це він сказав під час слухань у Конгресі у вівторок, 31 жовтня.

"Воєнні конфлікти в Україні та на Близькому Сході мають чіткий зв’язок. Оскільки ми відрізали для Росії традиційні засоби постачання її військових, вона все більше і більше звертається до Ірану за допомогою. У відповідь Москва постачає Ірану все більш прогресивні військові технології, які становлять загрозу для безпеки Ізраїлю. Якщо дозволити Росії досягти успіху за підтримки Ірану, це підбадьорить як Москву, так і Тегеран", - сказав Блінкен на засіданні сенатського Комітету з асигнувань, де він пояснював законодавцям запит Білого дому щодо додаткового фінансування питань національної безпеки США, серед яких - допомога України та Ізраїлю.

Головний дипломат США підкреслив - Росія та Іран були партнерами у війні в Сирії.

"Тепер, коли Росія та Іран дедалі частіше працюють разом, щоб кинути виклик нашому лідерству, щоб ми загрузли в цьому, щоб створити зростаючу загрозу нашій безпеці, а також безпеці наших союзників і партнерів. Вони були партнерами у руйнівній війні в Сирії. І тепер ми бачимо сили, яких підтримує Іран, які запускають ракети з Сирії та на півночі Ізраїлю. Росія могла б зупинити це, але вона цього не робить. Навпаки, їхній уряд приймає ХАМАС для переговорів у Москві. Іран постачає в Росію дрони для атак на мирних мешканців України. Отже, ми бачимо тут глибокий зв’язок", - наголосив Державний секретар США.

Блінкен додав, що війни в Україні та у Смузі Гази мають наслідки й для країн Індо-Тихоокеанського регіону, які уважно спостерігають за діями США в цих конфліктах та роблять власні висновки.

"Те, що відбувається в Україні, те, що відбувається на Близькому Сході, також має значення для Індо-Тихоокеанського регіону. За межами Європи ми знаємо, що і наші союзники, і наші противники, і наші конкуренти спостерігають за цим конфліктом. Вони спостерігають за нашою відповіддю. Глобальні наслідки неспровокованої агресивної війни Росії проти України ще більше підкреслили, наскільки важливим є забезпечити, аби Індо-Тихоокеанський регіон не виніс неправильних уроків із цих конфліктів. Тож запит на фінансування, який ми подаємо перед вами, має життєво важливе значення для забезпечення вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону перед обличчям зростаючих викликів", - наголосив глава зовнішньополітичного відомства США.

За словами Держсекретаря, відстоюючи цінності, США не відступлять перед російською війною агресії чи перед тероризмом та його спонсорами, "ні перед обличчям загострення стратегічної конкуренції в Індо-Тихоокеанському регіоні та в усьому світі".

Запит Байдена на додаткове фінансування для України відповість на її оборонні потреби, а також забезпечить здатність України підтримувати свою економічну базу та відновлення, від яких залежать і військові зусилля.

"Це фінансування не тільки відновить економіку України та компенсує збитки, завдані Росією, але й допоможе переосмислити її, інвестуючи в нові галузі, інфраструктуру та канали постачань, пов’язані з Європою та світом, забезпечить стійкість антикорупційних органів, розвиток чистої енергії, громадянського суспільства, вільних ЗМІ, щоб вони були достатньо сильними для стримування та захисту від агресорів за межами її кордонів. Україні потрібна стійка економіка та динамічна демократія в її межах", - наголосив Держсекретар Блінкен у Сенаті США.

За його словами, додаткове фінансування, крім іншого, допоможе також задовольнити гуманітарні потреби, спричинені війнами та стихійними лихами в Україні, Газі, Судані, Вірменії та інших країнах світу.

"З того часу, як Росія почала свою війну, потужне фінансування за підтримки Конгресу допомогло народу України в його мужній боротьбі за захист своєї нації. Це допомогло переконатися, що вторгнення Росії є стратегічною поразкою, воно зробило її слабшою з усіх боків. І це згуртувало світ на захист України та принципів, що лежать в основі Статуту ООН – щодо суверенітету, територіальної цілісності і незалежності", - заявив Ентоні Блінкен.

Блінкен віддав належне союзникам США, які "беруть на себе частину тягаря" із допомоги партнерам у війні. "Відвернення від їхніх зусиль матиме тривалі наслідки для нашої власної безпеки та нашого власного становища у світі", - сказав Блінкен законодавцям США.

Як повідомляв Голос Америки, президент США Джо Байден 20 жовтня подав до Конгресу новий запит про фінансування підтримки Ізраїлю та України. Запит включає 61,4$ млрд допомоги Україні та 14,3$ млрд допомоги Ізраїлю. Також, у новому запиті на фінансування передбачено 9,15$ млрд на гуманітарну підтримку. Ці гроші будуть спрямовані через Держдеп для надання гуманітарної допомоги Україні, Ізраїлю, Газі та на інші потреби.

Хоча більшість законодавців підтримують допомогу Україні, існують розбіжності щодо того, як має відбуватись голосування. Спікер Палати представників Конгресу США конгресмен-республіканець Майк Джонсон виступає за окреме голосування допомоги Ізраїлю та Україні.

У вівторок на слуханнях в Комітеті з асигнувань Сенату США держсекретар США Ентоні Блінкен та очільник Пентагону Ллойд Остін, намагаються переконати законодавців підтримати ініціативу Байдена щодо додаткової допомоги Ізраїлю та Україні.