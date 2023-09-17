Держдеп у "Тиждень свободи Північної Кореї" визнав мужність утікачів від режиму Кім Чен Ина

Державний департамент США привітав у 17 вересня початок 20-го щорічного "Тижня свободи Північної Кореї", який цього року припадає на 17-23 вересня.

У заяві на сайті Держдепу визнано "мужність утікачів із Північної Кореї та правозахисної спільноти, яка продовжує виступати від імені мільйонів північнокорейців, які потерпають від жорстокого ставлення та не можуть захистити свої інтереси".

Також Держдеп нагадав, що "КНДР продовжує експлуатувати своїх громадян, у тому числі шляхом масової мобілізації дітей шкільного віку та примусової праці", водночас використовуючи наявні в країні ресурси для незаконної розробки програм зброї масового знищення та балістичних ракет.

"Тиждень свободи Північної Кореї" - щорічна подія, спрямована на популяризацію свободи, прав людини та гідності північнокорейського народу, а вперше цей захід провели у Вашингтоні у 2004 році як "День свободи Північної Кореї". Відтоді подія, організована за участі неурядових організацій Південної Кореї та інших країн, в тому числі Коаліції свободи Північної Кореї, перетворилася на низку заходів протягом тижня.

Держдеп також висловив стурбованість "важким становищем шукачів притулку з Північної Кореї, в тому числі близько двох тисяч північнокорейців, утримуваних у Китаї, яким загрожує репатріація до КНДР". Примусово репатрійовані громадяни Північної Кореї, за повідомленнями з різних джерел, зазвичай зазнають тортур та інших форм насильства, аж до страти без належного судового розгляду.

Заходи, присвячені Північній Кореї, цього року проходять на тлі активізації північнокорейської програми розробки ядерних озброєнь та балістичних ракет, а також слідує за візитом лідера КНДР до Росії, під час якого, ймовірно, було обговорено постачання північнокорейських озброєнь до Росії для використання у війні проти України.

Підтримуючи Тиждень, уряд США намагається чинити додатковий тиск на північнокорейський режим, підкреслили у Держдепі: "Міжнародна спільнота має діяти, щоб сприяти притягненню до відповідальних за порушення та зловживання правами людини в КНДР. Вирішення кричущої ситуації з правами людини в КНДР залишається пріоритетом для Сполучених Штатів, і ми продовжуємо працювати з міжнародною спільнотою, щоб висвітлити зловживання та порушення, сприяти підзвітності та розширити доступ до незалежної інформації в КНДР".