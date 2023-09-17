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- Голос Америки
Держдеп у "Тиждень свободи Північної Кореї" визнав мужність утікачів від режиму Кім Чен Ина
Державний департамент США привітав у 17 вересня початок 20-го щорічного "Тижня свободи Північної Кореї", який цього року припадає на 17-23 вересня.
У заяві на сайті Держдепу визнано "мужність утікачів із Північної Кореї та правозахисної спільноти, яка продовжує виступати від імені мільйонів північнокорейців, які потерпають від жорстокого ставлення та не можуть захистити свої інтереси".
Також Держдеп нагадав, що "КНДР продовжує експлуатувати своїх громадян, у тому числі шляхом масової мобілізації дітей шкільного віку та примусової праці", водночас використовуючи наявні в країні ресурси для незаконної розробки програм зброї масового знищення та балістичних ракет.
"Тиждень свободи Північної Кореї" - щорічна подія, спрямована на популяризацію свободи, прав людини та гідності північнокорейського народу, а вперше цей захід провели у Вашингтоні у 2004 році як "День свободи Північної Кореї". Відтоді подія, організована за участі неурядових організацій Південної Кореї та інших країн, в тому числі Коаліції свободи Північної Кореї, перетворилася на низку заходів протягом тижня.
Держдеп також висловив стурбованість "важким становищем шукачів притулку з Північної Кореї, в тому числі близько двох тисяч північнокорейців, утримуваних у Китаї, яким загрожує репатріація до КНДР". Примусово репатрійовані громадяни Північної Кореї, за повідомленнями з різних джерел, зазвичай зазнають тортур та інших форм насильства, аж до страти без належного судового розгляду.
Заходи, присвячені Північній Кореї, цього року проходять на тлі активізації північнокорейської програми розробки ядерних озброєнь та балістичних ракет, а також слідує за візитом лідера КНДР до Росії, під час якого, ймовірно, було обговорено постачання північнокорейських озброєнь до Росії для використання у війні проти України.
Підтримуючи Тиждень, уряд США намагається чинити додатковий тиск на північнокорейський режим, підкреслили у Держдепі: "Міжнародна спільнота має діяти, щоб сприяти притягненню до відповідальних за порушення та зловживання правами людини в КНДР. Вирішення кричущої ситуації з правами людини в КНДР залишається пріоритетом для Сполучених Штатів, і ми продовжуємо працювати з міжнародною спільнотою, щоб висвітлити зловживання та порушення, сприяти підзвітності та розширити доступ до незалежної інформації в КНДР".
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- Голос Америки
Corriere della Sera: Папа Пій XII уже у 1942 році знав про Голокост
Папа Римський Пій XII знав подробиці про намагання нацистів знищити євреїв під час Голокосту ще в 1942 році, згідно з листом, знайденим в архівах Ватикану. Як підкреслює Reuters, це суперечить офіційній позиції Святого Престолу того часу, згідно з якою інформація про геноцид єврейського народу, яку тоді мав понтифік, була розпливчастою та неперевіреною.
Лист від 14 грудня 1942 року, відтворений в італійській газеті Corriere della Sera в неділю, був написаний отцем Лотером Кенігом, єзуїтом, який брав участь у антинацистському опорі в Німеччині, і був адресований особистому секретарю папи у Ватикані отцю Роберту Лейберу, також німцю.
У листі Кеніг повідомляє Лейберу, що джерела підтвердили, що близько шести тисяч поляків і євреїв щодня вбивали в "печах СС" у таборі Белжець біля Рави-Руської, який тоді був частиною окупованої Німеччиною Польщі.
"Новизна і важливість цього документа випливає з факту: тепер ми маємо впевненість, що католицька церква в Німеччині надіслала Пію XII точні й докладні новини про злочини, які здійснювалися проти євреїв", - сказав ватиканський архіваріус Джованні Коко газеті для статті під заголовком: "Пій XII знав".
Радіо Ватикану іще торік повідомляло, що німецький історик Міхаель Фельдкамп з'ясував, що Папа Пій XII дізнався про Голокост досить швидко й особисто врятував щонайменше 15 тисяч євреїв.
Там додали: "Що стосується закидів у бік Пія XII, буцімто він був бездіяльним і мовчав на насилля нацистів, Міхаель Фельдкамп зауважив, що й насправді проблема з мовчанням залишається відкритою, але тепер це стає більш зрозумілим: враховуючи, що він переховував людей, він не міг привертати увагу громадськості, організовуючи якісь протести чи пишучи заяви протесту".
"Але для того, щоб відволікати, – цитує історика Радіо Ватикану, – він проводив переговори також з посольством Німеччини та з італійською поліцією, навіть із Муссоліні та з італійським міністром закордонних справ. Він завжди намагався досягти якомога більше шляхом переговорів".
У статті використано матеріали Reuters
ЄС закликає Польщу, Угорщину та Словаччину до конструктиву в питанні українського зерна
Європейська комісія закликала Польщу, Угорщину та Словаччину бути конструктивними після того, як вони в односторонньому порядку заявили про продовження заборони на імпорт зерна з України, попри рішення Єврокомісії скасувати обмеження.
«Ми знаємо про оголошення деяких держав-членів щодо односторонніх заходів. Зараз важливо, щоб усі країни працювали в дусі компромісу та конструктивно взаємодіяли», – сказала речниця комісії, яку цитує Reuters.
Україна була одним із провідних світових експортерів зерна до того, як повномасштабне вторгнення Росії зменшило її здатність доставляти сільськогосподарську продукцію на світові ринки через чорноморські порти. Відтоді українські аграрії зробили ставку на експорт зерна через сусідні країни.
15 вересня сплив термін дії обмежувальних заходів, запроваджених Єврокомісією 2 травня щодо чотирьох категорій українського агроімпорту. На цей крок у Брюсселі пішли, щоби стабілізувати сільськогосподарські ринки Польщі, Угорщини, Румунії, Словаччини та Болгарії, що зіткнулися з напливом української агропродукції.
Після рішення Єврокомісії не продовжувати обмеження на імпорт української агропродукції Польща, Угорщина та Словаччина оголосили про односторонні обмеження.
Натомість Болгарія підтримала ідею припинити обмеження імпорту українського зерна, а Румунія, на яку зараз припадають найбільші об’єми експорту й подальшого транзиту української агропродукції, утрималась від запровадження односторонніх заборон. Бухарест заявив, що «залежно від плану дій, представленого українською стороною, уряд Румунії ухвалить рішення про відповідні заходи для захисту румунських фермерів».
- Голос Америки
У США страйкують працівники автовиробництв. Як це може вплинути на економіку?
У США страйкують профспілки компаній з виробництва автомобілей. Вперше в історії одночасно працювати відмовляються працівники трьох найбільших американських автовиробників – компаній Ford, Stellantis та General Motors (GM) – де працює понад 150 тисяч людей, зазначає Guardian. Головною вимогою є підвищення зарплат працівників на 40% протягом наступних 4 років.
Експерти вважають, що страйк навряд чи призведе до суттєвого економічного спаду у США, адже частина працівників автоіндустрії, охоплена профспілкою, не є критично великою з точки зору американської економіки загалом. Також як зазначив президент профспілки Об'єднаних працівників автомобільної промисловості Шон Фейн, якого цитує CNN, "ми не збираємось руйнувати економіку... ми збираємося зруйнувати економіку мільярдерів".
При цьому страйк, залежно від його тривалості, може призвести до втрати мільярдів доларів для економіки країни, а також до масових звільнень. За повідомленнями ABC News, у Ford 600 працівникам заводу у штаті Мічиган, які збирають автомобілі, наказали не приходити на роботу минулої п'ятниці.
GM планує тимчасово зупинити роботу близько 2 тисяч працівників у штаті Канзас наступного тижня. Компанії посилаються на "хвильовий ефект" від страйку, який має вплив по всьому ланцюгу автовиробництва.
"Ми неодноразово казали, що ніхто не виграє від страйку, і що наслідки виходять далеко за межі наших співробітників на заводі та негативно впливають на наших клієнтів, постачальників і громади, де ми ведемо бізнес", - йдеться в заяві GM, яку цитує ABC News.
За оцінками Сема Фіорані, віцепрезидента глобального прогнозування ринку автомобілів компанії AutoForecast Solutions, місячна зупинка трьох автовиробників призведе до зменшення виробництва на приблизно 500 тисяч одиниць. За даними сайту Statista.com, у 2022 році у США загалом було продано приблизно майже 14 мільйонів легкових і легковантажних автомобілів.
Окремі аналітики навіть бачать певні позитивні наслідки від зупинки виробництва. Так, попри свій негативний вплив, тривалий страйк міг би дати GM необхідний час для розв'язання проблем з лінійкою електромобілів компанії.
У той час як Ford і Stellantis представляють кілька оновлених моделей двигунів внутрішнього згоряння цієї осені, GM зосереджується на електромобілях, плануючи запустити або збільшити виробництво щонайменше п'ять нових моделей. Однак, компанія останнім часом намагалася подолати збої у виробництві електробатарей для своїх машин, а також розв'язати інші проблеми у логістичних ланцюжках своєї лінійки електромобілів, зазначає Reuters.
Протягом останніх місяців у країні до страйків вдавались працівники логістики, кінематографу, готельна індустрія та сфера дозвілля.
При цьому у Конгресі триває політичне протистояння довкола бюджету США на наступний фіскальний рік. Якщо законодавцям не вдасться домовитись до 30 вересня, це призведе до так званого "шатдауну" або тимчасового закриття уряду й різноманітних державних служб.
Страйк автопрацівників США також відбувається на тлі оголошення Євросоюзу 13 вересня про початок розслідування субсидіювання у китайській електромобільній промисловості, звинуваченій в антиринкових практиках і наповненні світових ринків "штучно" дешевими електромобілями, передає CNBC.
- Голос Америки
Зеленський зустрінеться із законодавцями США під час візиту у Вашингтон найближчими днями
Президент України Володимир Зеленський зустрінеться із впливовими американськими законодавцями під час свого візиту до Вашингтона цього тижня.
Як пише CNN, у четвер український глава виступить під час сенатського засідання, однак на спільній сесії обох палат Конгресу його виступу не планується. Засідання у Сенаті очолюватимуть демократ Чак Шумер і республіканець Мітч Макконнелл, пише Guardian.
Раніше стало відомо, що після участі у Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, Зеленський вирушить до Вашингтона, де зустрінеться із президентом Джо Байденом. Як заявив радник із нацбезпеки Джейк Салліван, у ці дні Вашингтон планує оголосити про додаткову допомогу Україні.
Раніше Голос Америки повідомляв, що лідери республіканців та демократів у Сенаті виступили із заявами на підтримку додаткового фінансування для України, закликавши своїх колег із Палати представників подолати суперечки та погодити законопроєкти про видатки, які включають зокрема й запит Білого дому на додаткове фінансування для України у розмірі 24 мільярдів доларів.
В Білому домі оптимістично оцінюють шанси на затвердження нового пакету допомоги Києву, але про відсутність консенсусу у Конгресі щодо допомоги свідчить зокрема те, що цього літа 70 законодавців від Республіканської партії спробували заблокувати подальше збільшення допомоги Україні.
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