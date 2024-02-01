Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

“Думаю, що плану Б насправді немає, і це питання до Віктора Орбана”– Туск. Відео

“Думаю, що плану Б насправді немає, і це питання до Віктора Орбана”– Туск. Відео
Embed
“Думаю, що плану Б насправді немає, і це питання до Віктора Орбана”– Туск. Відео

No media source currently available

0:00 0:01:18 0:00
Direct link

Лідери ЄС одноголосно погодили програму допомоги Україні Ukraine Facility обсягом до 50 мільярдів євро на 2024–2027 роки. ⁣ ⁣

До початку голосування прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у коментарі журналістам заявив, що "українське питання є екзистенційним, не тільки для Польщі", а й для всієї Європи. Тож позицію угорського прем'єра Віктора Орбана він назвав "загрозою".⁣

"З так званою, знаєте, "втомою від України" точно немає проблеми. У нас зараз тут, у Брюсселі, є "втома від Орбана", нам так багато речей потрібно вирішити", - сказав Туск.⁣

Видання Guardian пише, що як кажуть делегати деяких ключових держав, які брали участь у переговорах сьогодні вранці, Віктор Орбан "нічого не отримав" в обмін на своє схвалення допомоги Україні.⁣

Форум

Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG