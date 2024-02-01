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До початку голосування прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у коментарі журналістам заявив, що "українське питання є екзистенційним, не тільки для Польщі", а й для всієї Європи. Тож позицію угорського прем'єра Віктора Орбана він назвав "загрозою".⁣

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"З так званою, знаєте, "втомою від України" точно немає проблеми. У нас зараз тут, у Брюсселі, є "втома від Орбана", нам так багато речей потрібно вирішити", - сказав Туск.⁣

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Видання Guardian пише, що як кажуть делегати деяких ключових держав, які брали участь у переговорах сьогодні вранці, Віктор Орбан "нічого не отримав" в обмін на своє схвалення допомоги Україні.⁣

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