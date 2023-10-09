Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News
Україна

"Це фейки й провокація", – представник ГУР. Відео

"Це фейки й провокація", – представник ГУР. Відео
Embed
"Це фейки й провокація", – представник ГУР. Відео

No media source currently available

0:00 0:03:23 0:00
Direct link

"Є інформація про те, що російські спецслужби, Росія як держава-агресор та її партнери й сателіти, зокрема, й агенти впливу, розгортають чергову антиукраїнську кампанію з метою використати терористичні атаки на Ізраїль, які відбулись останнім часом, проти України, й, власне, дискредитувати в очах вільного світу, наших партнерів і союзників, зірвати або ускладнити надання подальшої військової допомоги".

"І з цією метою є інформація про те, що частина захопленої трофейної зброї передана вже терористам-представникам "Хамасу" і з подальшим розгортанням цієї ІПСО та висновком, що, мовляв, начебто Україна щось комусь продавала".

Про це представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов розповів журналістці Голосу Америки Марії Ульяновській.

Форум

Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG