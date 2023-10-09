"Це фейки й провокація", – представник ГУР. Відео

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"Є інформація про те, що російські спецслужби, Росія як держава-агресор та її партнери й сателіти, зокрема, й агенти впливу, розгортають чергову антиукраїнську кампанію з метою використати терористичні атаки на Ізраїль, які відбулись останнім часом, проти України, й, власне, дискредитувати в очах вільного світу, наших партнерів і союзників, зірвати або ускладнити надання подальшої військової допомоги".

"І з цією метою є інформація про те, що частина захопленої трофейної зброї передана вже терористам-представникам "Хамасу" і з подальшим розгортанням цієї ІПСО та висновком, що, мовляв, начебто Україна щось комусь продавала".

Про це представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов розповів журналістці Голосу Америки Марії Ульяновській.