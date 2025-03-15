Трамп повідомив про ліквідацію одного з лідерів ІДІЛ в Іраку

Президент США Дональд Трамп повідомив, що в Іраку був убитий один із лідерів ІДІЛ, угруповання "Ісламська держава", якого розшукували американські військові.

"За ним невпинно полювали наші відважні військові. Його жалюгідне життя було припинене разом з іншим членом угруповання в координації з урядом Іраку та курдським регіональним урядом", –написав Трамп у соцмережі Truth Social пізно ввечері у п'ятницю, 14-го березня за часом Вашингтона.

"Мир через силу", – додав Трамп у дописі.

Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) заявило, що 13-го березня в Іраку було вбито глобального лідера ІДІЛ №2, керівника глобальних операцій та еміра Уповноваженого комітету – Абдаллаха Маккі Мусліха аль-Ріфаї, відомого також як Абу Хадіджа, та ще одного оперативника ІДІЛ.

CENTCOM повідомив, що йшлося про спільну операцію, здійснену американськими військовими у співпраці з іракськими силами розвідки та безпеки, які здійснили точний авіаудар по провінції Аль-Анбар в Іраку.

"Будучи еміром найвищого керівного органу ІДІЛ, Абу Хадіджа відповідав за операції, матеріально-технічне забезпечення та планування, які проводила ІДІЛ у всьому світі, і керував значною частиною фінансів глобальної організації угруповання", – повідомив CENTCOM у мережі Х (колишня Twitter).

Прем’єр-міністр Іраку Мухаммед Шіа ас-Судані назвав його «одним із найнебезпечніших терористів в Іраку та світі».

На початку лютого Трап повідомив, що американськими авіаударами було вбито “багатьох терористів ІДІЛ”в сомалійських печерах.

Як повідомляв Голос Америки, Трамп заявив, що віддав наказав завдати точних військових авіаударів, цілячись по “старшому планувальнику атак ІДІЛ та інших терористах, яких він завербував і очолив у Сомалі”.