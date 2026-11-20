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За словами Трампа, завершити війну складно через особисту ненависть між Зеленським і Путіним, а про гарантії безпеки для України він не хоче говорити, доки не буде угоди. Чи прояснив президент, чому назвав Путіна другом, і що в Білому домі кажуть про його дзвінок європейським лідерам – розповідає Марія Прус.