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П'ятеро загинули внаслідок зіткнення літаків в аеропорту Токіо

Пасажирський літак Japan Airlines горить на злітній смузі в Токійському міжнародному аеропорту Ханеда 2 січня 2024 року. Photo by Richard A. Brooks / AFP
Пасажирський літак Japan Airlines горить на злітній смузі в Токійському міжнародному аеропорту Ханеда 2 січня 2024 року. Photo by Richard A. Brooks / AFP

Пасажирський літак авіакомпанії Japan Airlines (JAL) спалахнув під час посадки в міжнародному аеропорту Ханеда в Токіо 2 січня, повідомила телекомпанія NHK, яка веде трансляцію з аеропорту. Перед тим авіалайнер зіткнувся з транспортним літаком берегової охорони Японії, на борту якого загинули пʼять членів екіпажу.

Всі 367 пасажирів і 12 членів екіпажу вдалося евакуювати з лайнера, повідомляють AFP і NHK.

Літак виконував рейс із Хоккайдо до Токіо.

У береговій охороні повідомили, що на борту літака, з яким зіткнувся пасажирський лайнер, було шість членів екіпажу. Один із них встиг евакуюватися.

Літак берегової охорони Японії перевозив вантажі для жителів районів, які постраждали від сильного землетрусу 1 січня.

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