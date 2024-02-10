“З Росією дружити – це як своїх дітей зрадити”. Угорському міністру закордонних справ Сіярто у Гарварді подарували шматок російського танка

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто отримав у подарунок шматок російського танка, спаленого в Україні у битві за Київ, під час Європейської конвенції у Гарвардському університеті.

Воєнний артефакт презентував посадовцю Олексій Прокопенко, голова гуманітарного Фонду HUCUS у Гарварді.

Сьогодні вони посміхаються Вам, а завтра розстріляють Ваші родини

“З Росією дружити – це як своїх дітей зрадити. Бо сьогодні вони посміхаються Вам, а завтра розстріляють Ваші родини”, – сказав він угорському міністру. Про цей символічний подарунок Прокопенко розповів у коментарі Голосу Америки.

“Це зроблено в Росії, а спалено і перероблено в Україні. Носіть цей брелок на ключах від власного дому, щоби пам’ятати, що таке російський терор, якщо Ви забули вбивства угорців та радянські танки на вулицях Будапешта 1956 року”, – сказав Прокопенко під час зустрічі у Гарварді.

Він також додав, що фрагмент російського танка на ключах від дому – це “нагадування угорському міністру про те, що терор, який Будапешт пережив у 1956 році, може прийти у двері їх дому знову”.

Делегація американського фонду HUCUS Foundation, який представляють українці у США, бере участь у Європейській конвенції у Гарвардському університеті разом з європейськими дипломатами та посадовцями, студентами і науковцями, представниками академічних кіл США та ЄС.

Носіть цей брелок на ключах від власного дому, щоби пам’ятати, що таке російський терор, якщо Ви забули вбивства угорців та радянські танки на вулицях Будапешта 1956 року

Панельні дискусії заходу присвячені політиці ЄС, економічним проблемам та викликам, енергетичним ринкам, майбутнім реаліям в умовах війни на території Європи.

Тези, озвучені на конференції, здебільшого торкаються війни в Україні і допомоги як визначального фактору у близькому майбутньому.

Спільнота засуджує дії Росії та закликає до міцної і непохитної підтримки українського народу. Українці на полях конференції говорять про силу та економічний потенціал Європейського Союзу за умови миру і стабільності України.

“Україна – найбільша за площею країна Європи і, відповідно, потенціал, який визначатиме стабільність ЄС найближчі 50-100 років, полягає в економічно сильній, мирній та суверенній Україні”, – наголошує прес-служба HUCUS Foundation.