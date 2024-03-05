Перебої у Facebook та Instagram - яких ще світових соцмереж торкнувся масовий збій та що стало причиною

Сервіси компанії Meta - Facebook, Instagram, Messenger, Threads - зазнали масових перебоїв у роботі в усьому світі. Користувачі не можуть зайти до своїх облікових сторінок навіть попри правильне введення ім'я й пароля.

Директор з комунікацій Meta Енді Стоун повідомив у дописі в соцмережі Х: "Ми знаємо, що люди мають проблеми з доступом до наших послуг. Ми зараз над цим працюємо".

Лондонська компанія з моніторингу інтернету Netblocks заявила на X, що не було жодних ознак "перебоїв у роботі інтернету чи фільтрації на рівні країн".

Користувачі інших світових соцмереж та сервісів обміну повідомленнями - YouTube, сервіси Google, Х, TikTok, WhatsApp - також звітували про збої в роботі цих платформ, однак меншою мірою. Зокрема на сайті Down Detector зафіксували понад півмільйона повідомлень про перебої у Facebook, а щодо YouTube йдеться про понад 5 тисяч таких повідомлень.

Як зауважує NBC, перебої стались у так званий "Супервівторок" у США, коли низка штатів проводять внутрішньопартійні вибори для визначення кандидатів на президентські вибори. Деякі з сервісів Meta, особливо Facebook, використовуються під час великих політичних кампаній, і збої можуть перешкодити їм комунікувати із виборцями, зазначає телеканал.

Причин перебоїв у роботі соцмереж поки не повідомляють.

Деякі медіа почали припускати можливий зв'язок між перебоєм у роботі Meta із тим, що три кабелі під Червоним морем, які забезпечують глобальний інтернет-доступ і телекомунікації, були перерізані. Як пише AP, що саме перерізало лінії - невідомо, існують припущення, що причетними були єменські хусити, визнані у США терористичною організацією, але самі бойовики відкидають ці звинувачення.

Тим часом власник Х мільярдер Ілон Маск у відповідь на допис Стоуна опублікував глузливе повідомлення із героями анімаційного фільму "Мадагаскар".

Раніше між засновником Facebook Марком Цукербергом та Маском точилась онлайн-дискусія із викликами на фізичне протистояння, а соцмережу Threads називали спробою замінити X (в минулому - Twitter).

У статті використано матеріали AP