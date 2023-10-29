США звинувачують ХАМАС у тому, що він не випускає американських громадян із Сектора Гази

Сполучені Штати звинувачують бойове угруповання ХАМАС у тому, що воно не випускає американських громадян та інших іноземних громадян з Гази, у той час, як Ізраїль посилює свій наступ.

Радник з питань національної безпеки Джейк Салліван у неділю у програмі «Стан держави» на каналі СNN заявив, що ХАМАС, який США визнали терористичною організацією, не дає цивільним особам залишати Газу із тим як Ізраїль продовжує посилювати бомбардування території, але не надав подробиць про те, чому.

«Так само як тривають дискусії та переговори щодо заручників, ми зіткнулися з подібною ситуацією з американськими громадянами та іншими іноземними громадянами, які опинилися в пастці в Газі», - сказав Салліван.

«Це правда, що єгиптяни готові дозволити американським громадянам та іноземним громадянам пройти через пункт пропуску Рафах до Єгипту. Ізраїль не має заперечень. ХАМАС перешкоджає їхньому від'їзду та висуває низку вимог. Я не можу публічно розповідати про ці вимоги, але це предмет дискусій на переговорах, які тривають», – сказав він.

За оцінками, у Секторі Гази перебуває близько 600 американських громадян, які, як і решта двомільйонного населення, не мають можливості вибратися звідти. Салліван повторив, що США працюють над тим, щоб знайти для них вихід.

Міністерство охорони здоров'я Гази, кероване ХАМАСом, повідомило, що від початку ізраїльського наступу на початку цього місяця у Газі загинули понад 8000 людей, більшість з яких - жінки та діти. За даними ізраїльського уряду, під час вторгнення ХАМАСу в Ізраїлі було вбито понад 1400 людей, у тому числі щонайменше 310 солдатів.

Як повідомляв раніше Голос Америки, в суботу Ізраїль розпочав розширену наземну операцію після того, як протягом ночі було виведено з ладу комунікації та створено майже інформаційну блокаду в Секторі Гази посиленим бомбардуванням та артилерійським обстрілом.

Ізраїль заявив, що піхота та бронетехніка зайшли в Газу за підтримки «масованих» ударів з повітря та моря. Завдано ударів по тунелях ХАМАСу, які є ключовою ціллю в його кампанії з придушення групи території, що контролює Газу.

Вибухи від безперервних авіаударів освітлювали небо над містом Газа протягом кількох годин після настання темряви в п’ятницю. Ізраїльські військові заявили, що розширюють наземні операції на території, подаючи сигнал про наближення повного вторгнення в Газу.

Ізраїльська влада заявила, що має знищити ХАМАС після рейду ХАМАСу на півдні Ізраїль 7 жовтня.