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- Голос Америки
“Суперсила”, документальний фільм Шона Пенна про Україну, виходить в американський прокат
“Суперсила”, документальний фільм відомого голлівудського актора і режисера Шона Пенна про війну в Україні, виходить в американський прокат 18 вересня у мережі Paramount+.
У фільмі з оригінальною англійською назвою Superpower Пенн документує перший етап російського вторгнення. Згідно з оригінальним задумом, фільм мав показати шлях українського президента Володимира Зеленського від коміка до президента країни. Натомість “Суперсила” стала документальним підтвердженням сили українського народу перед лицем російської навали, пишуть критики.
Видання кінокритики Rotten Tomatoes зазначає: “Коли Пенна привели в бункер у невідомому місці президентського палацу, російське вторгнення вже почалося. Пенн спілкувався з президентом Зеленським під час того, як у місті лунали вибухи. Він став ненавмисним першим свідком цієї історичної боротьби “Давида проти Голіафа”. Крізь моменти легковажності, натхнення та розповіді з місця подій стає зрозуміло, що суперсила України полягає в силі її лідера, її народу та, зрештою, її серця”.
Передпоказ фільму відбувся у Вашингтоні 14 вересня за участі самого Пенна, а також почесної спікерки Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі, конгресмена Еріка Суолвелла та посолки України у США Оксани Маркарової, повідомляє MSN.
Під час свого виступу на передпоказі, Шон Пенн закликав Білий дім більш рішуче підтримувати Україну озброєнням, заявивши, що американським посадовцям треба “відсторонитися від чистої обережності”.
“Якщо у нас недостатньо для підтримки наших [власних] запасів [озброєнь], то президент повинен ввести в дію Закон про оборонне виробництво від імені українців і постачати їм усе зараз”, - додав Пенн у своїй промові, цитує MSN.
Вихід фільму відбувається на тлі візиту президента Зеленського до США цього тижня, де він візьме участь у засіданні Генеральної Асамблеї ООН, а також зустрінеться з президентом США Джо Байденом. Водночас адміністрація Байдена запросила у Конгресу погодити понад 21 мільярд доларів на додаткову оборонну та іншу допомогу Україні.
За словами Пенна, які цитує MSN, потрібно “розуміти, скільки ще грошей нам буде коштувати у довгостроковій перспективі, щоб не повністю спорядити їх, а також [мати] політичну та моральну ясність нашого священного обов’язку шанувати те, що ми самі претендуємо представляти як країна, за що [ми] боролися і жертвували з такою мужністю у стільки різних способів”.
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- Голос Америки
Ллойд Остін полетів на 15-те засідання групи допомоги Україні в форматі "Рамштайн"
Очільник Пентагону Ллойд Остін відбув до Німеччини, щоб особисто провести 15-те засідання Міжнародної контактної групи з оборонної допомоги Україні у вівторок.
"Я зустрінусь з партнерами по коаліції з близько 50 країн, щоб обговорити війну в Україні, безпекову допомогу та зміцнити нашу підтримку України в її боротьбі на захист власного суверенітету", - йдеться в дописі очільника оборонного відомства в Х (колишня Twitter).
Очікується, що засідання на базі в Рамштайні в Німеччині стане нагодою для першої особистої зустрічі Остіна з новопризначеним міністром оборони України Рустемом Умєровим.
11 вересня очільники оборонних відомств провели телефонну розмову, під час якої обговорили порядок денний засідання на базі в Рамштайні.
У розмові Остін поінформував Умєрова про зусилля США з надання допомоги Україні у сфері безпеки, а також обговорив з ним пріоритети підтримки безпосередніх потреб України на полі бою та вимог до військових можливостей у довгостроковій перспективі, йдеться в заяві Пентагону.
Умєров, своєю чергою, подякував Остіну за допомогу США і поінформував його про події на фронті.
"Провів предметну розмову з Ллойдом Остіном. Обговорили нагальні потреби України та майбутню зустріч у Рамштайні. Поінформував мого колегу про останні події на передовій. Вдячний США за підтримку і внесок у перемогу України", – написав Умєров у мережі Х (колишня Twitter).
Пріоритетом для України на новій зустрічі міжнародної Контактної групи з оборони залишатиметься посилення протиповітряної оборони країни, включаючи надання партнерами літаків. Також серед пріоритетів перебувають артилерія та боєприпаси до неї та бронетехніка усіх видів.
По це заявляв попередній очільник українського Міністерства оборони Олексій Резніков в серпні.
Україна судитиметься з Польщею, Словаччиною та Угорщиною за обмеження імпорту українського продовольства
Україна закликала партнерів у Європейському Союзі дотримуватися правил торгівлі передбачених домовленостями й міжнародними угодами і заявила про готовність оскаржувати заборони на імпорт української агропродукції в Світовій організації торгівлі.
У Києві невдоволені рішеннями урядів Польщі, Словаччини та Угорщини обмежувати імпорт сільськогосподарської продукції з України, хоча Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, 15 вересня оголосила скасування запроваджених у травні заборон на імпорт українського збіжжя до п’яти сусідніх з Україною країн Європейського Союзу.
...У випадку порушення торгового права в інтересах передвиборчого політичного популізму Україна буде змушена звернутись до арбітражу СОТ щодо компенсації збитків за порушення норм ГАТТ.
В той час як Болгарія і Румунія погодилися з рішенням Єврокомісії, Словаччина заявила про продовження заборони, а польський та угорський уряди навіть розширили обмеження, заявивши, що захищають інтереси своїх фермерів від того, що вони називають спотвореннями на їхніх ринках внаслідок напливу української продукції.
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав посадовців у Брюсселі бюрократами і заявив, що вони «знову ігнорують проблеми європейських фермерів».
Питання експорту українського збіжжя, що є важливим джерелом доходів України, загострені, бо Росія перешкоджає транспортуванню через Чорне море, погрожуючи суднам і бомбардуючи українські порти й склади.
Польща та інші країни ЄС, які межують з Україною, скаржаться, що внаслідок російської війни українське збіжжя опиняється в на їхніх ринках у надмірній кількості і що їхні аграрії зазнають збитків.
Але Україна прирівнює обмеження імпорту її збіжжя в ЄС до російських бомбардувань.
Український прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що наполягає на правилах, які обумовлюють торгівлю України з ЄС відповідно до Угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі, яка чинна з 2017 року, та інших домовленостей.
Прем’єр-міністр зауважив, що Україна дуже цінує допомогу поляків у час російської війни і натякнув, що рішення уряду у Варшаві продиктоване міркуваннями внутрішньої політики на тлі наближення польських парламентських виборів 15 жовтня.
«Ми не мали й не маємо намірів шкодити польським фермерам. Ми дуже цінуємо підтримку від польського народу і польських родин! Але у випадку порушення торгового права в інтересах передвиборчого політичного популізму Україна буде змушена звернутись до арбітражу СОТ щодо компенсації збитків за порушення норм ГАТТ», - застеріг Денис Шмигаль у дописі в мережі Х 12 вересня.
18 вересня видання Politico.eu надрукувало інтерв’ю з заступником міністра економіки і торговим представником України Тарасом Качкою, в якому урядовець висловив готовність Києва подати судові позови проти рішень, які Україна називає незаконними.
Тарас Качка виокремив Варшаву і Будапешт, підкресливши, що уряди тих країн діють всупереч правилам ЄС і рішенням Європейської комісії.
«Саме Європейська комісія є установою, яка визначає питання торгівлю цілого ЄС. Системний підхід Будапешта і Варшави, які ігнорують позицію установ ЄС в питаннях торгівлі, на мою думку, будуть проблемою для ЄС загалом, бо там нема єдності», - цитує українського урядовця Politico.eu.
За словами Тараса Качки Київ збирається оскаржувати торговельні обмеження не в ЄС, а у Світовій організації торгівлі, щоб, як він висловився, «цілий світ бачив, як країни-члени ЄС поводяться з торговими партнерами і зі своїм союзом, бо це стосується також інших країн».
У Варшаві гучно наголошують, що не хочуть чинити перешкоди транзиту українського збіжжя до інших країн Європи, чи на світові ринки, а лише прагнуть захистити своїх виробників.
Але українці наполягають, що йдеться не лише про питання солідарності з Україною в час війни, а про гарантування справедливого доступу українських виробників на ринок ЄС.
У Києві стверджують, що обмеження для українського збіжжя в ЄС продиктовані насамперед політичними міркуваннями і що вони суперечать європейським принципам та домовленостям Брюсселя з Києвом.
«Наше зерно стає джерелом непоганого заробітку для різних країн Європи, які переробляють нашу агропродукцію та заробляють на логістиці. Фермери з різних країн використовують українські корми для блага своїх господарств. Компанії різних країн заробляють на транзиті. І це – благо для всієї європейської економіки. Але конкретно для українського сегмента європейської економіки йдеться не про заробіток, а про виживання в умовах російського терору», - доводив президент Зеленський партнерам з східних держав ЄС на зустрічі 6 вересня.
Україна - кандидат на членство у Європейському Союзі і сподівається цього року почати переговори про процес вступу в ЄС, що означатиме повну свободу пересування товарів, послуг тощо на спільному європейському ринку.
- Голос Америки
Держдеп у "Тиждень свободи Північної Кореї" визнав мужність утікачів від режиму Кім Чен Ина
Державний департамент США привітав у 17 вересня початок 20-го щорічного "Тижня свободи Північної Кореї", який цього року припадає на 17-23 вересня.
У заяві на сайті Держдепу визнано "мужність утікачів із Північної Кореї та правозахисної спільноти, яка продовжує виступати від імені мільйонів північнокорейців, які потерпають від жорстокого ставлення та не можуть захистити свої інтереси".
Також Держдеп нагадав, що "КНДР продовжує експлуатувати своїх громадян, у тому числі шляхом масової мобілізації дітей шкільного віку та примусової праці", водночас використовуючи наявні в країні ресурси для незаконної розробки програм зброї масового знищення та балістичних ракет.
"Тиждень свободи Північної Кореї" - щорічна подія, спрямована на популяризацію свободи, прав людини та гідності північнокорейського народу, а вперше цей захід провели у Вашингтоні у 2004 році як "День свободи Північної Кореї". Відтоді подія, організована за участі неурядових організацій Південної Кореї та інших країн, в тому числі Коаліції свободи Північної Кореї, перетворилася на низку заходів протягом тижня.
Держдеп також висловив стурбованість "важким становищем шукачів притулку з Північної Кореї, в тому числі близько двох тисяч північнокорейців, утримуваних у Китаї, яким загрожує репатріація до КНДР". Примусово репатрійовані громадяни Північної Кореї, за повідомленнями з різних джерел, зазвичай зазнають тортур та інших форм насильства, аж до страти без належного судового розгляду.
Заходи, присвячені Північній Кореї, цього року проходять на тлі активізації північнокорейської програми розробки ядерних озброєнь та балістичних ракет, а також слідує за візитом лідера КНДР до Росії, під час якого, ймовірно, було обговорено постачання північнокорейських озброєнь до Росії для використання у війні проти України.
Підтримуючи Тиждень, уряд США намагається чинити додатковий тиск на північнокорейський режим, підкреслили у Держдепі: "Міжнародна спільнота має діяти, щоб сприяти притягненню до відповідальних за порушення та зловживання правами людини в КНДР. Вирішення кричущої ситуації з правами людини в КНДР залишається пріоритетом для Сполучених Штатів, і ми продовжуємо працювати з міжнародною спільнотою, щоб висвітлити зловживання та порушення, сприяти підзвітності та розширити доступ до незалежної інформації в КНДР".
- Голос Америки
Corriere della Sera: Папа Пій XII уже у 1942 році знав про Голокост
Папа Римський Пій XII знав подробиці про намагання нацистів знищити євреїв під час Голокосту ще в 1942 році, згідно з листом, знайденим в архівах Ватикану. Як підкреслює Reuters, це суперечить офіційній позиції Святого Престолу того часу, згідно з якою інформація про геноцид єврейського народу, яку тоді мав понтифік, була розпливчастою та неперевіреною.
Лист від 14 грудня 1942 року, відтворений в італійській газеті Corriere della Sera в неділю, був написаний отцем Лотером Кенігом, єзуїтом, який брав участь у антинацистському опорі в Німеччині, і був адресований особистому секретарю папи у Ватикані отцю Роберту Лейберу, також німцю.
У листі Кеніг повідомляє Лейберу, що джерела підтвердили, що близько шести тисяч поляків і євреїв щодня вбивали в "печах СС" у таборі Белжець біля Рави-Руської, який тоді був частиною окупованої Німеччиною Польщі.
"Новизна і важливість цього документа випливає з факту: тепер ми маємо впевненість, що католицька церква в Німеччині надіслала Пію XII точні й докладні новини про злочини, які здійснювалися проти євреїв", - сказав ватиканський архіваріус Джованні Коко газеті для статті під заголовком: "Пій XII знав".
Радіо Ватикану іще торік повідомляло, що німецький історик Міхаель Фельдкамп з'ясував, що Папа Пій XII дізнався про Голокост досить швидко й особисто врятував щонайменше 15 тисяч євреїв.
Там додали: "Що стосується закидів у бік Пія XII, буцімто він був бездіяльним і мовчав на насилля нацистів, Міхаель Фельдкамп зауважив, що й насправді проблема з мовчанням залишається відкритою, але тепер це стає більш зрозумілим: враховуючи, що він переховував людей, він не міг привертати увагу громадськості, організовуючи якісь протести чи пишучи заяви протесту".
"Але для того, щоб відволікати, – цитує історика Радіо Ватикану, – він проводив переговори також з посольством Німеччини та з італійською поліцією, навіть із Муссоліні та з італійським міністром закордонних справ. Він завжди намагався досягти якомога більше шляхом переговорів".
У статті використано матеріали Reuters
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