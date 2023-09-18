“Суперсила”, документальний фільм Шона Пенна про Україну, виходить в американський прокат

“Суперсила”, документальний фільм відомого голлівудського актора і режисера Шона Пенна про війну в Україні, виходить в американський прокат 18 вересня у мережі Paramount+.

У фільмі з оригінальною англійською назвою Superpower Пенн документує перший етап російського вторгнення. Згідно з оригінальним задумом, фільм мав показати шлях українського президента Володимира Зеленського від коміка до президента країни. Натомість “Суперсила” стала документальним підтвердженням сили українського народу перед лицем російської навали, пишуть критики.

Видання кінокритики Rotten Tomatoes зазначає: “Коли Пенна привели в бункер у невідомому місці президентського палацу, російське вторгнення вже почалося. Пенн спілкувався з президентом Зеленським під час того, як у місті лунали вибухи. Він став ненавмисним першим свідком цієї історичної боротьби “Давида проти Голіафа”. Крізь моменти легковажності, натхнення та розповіді з місця подій стає зрозуміло, що суперсила України полягає в силі її лідера, її народу та, зрештою, її серця”.

Передпоказ фільму відбувся у Вашингтоні 14 вересня за участі самого Пенна, а також почесної спікерки Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі, конгресмена Еріка Суолвелла та посолки України у США Оксани Маркарової, повідомляє MSN.

Під час свого виступу на передпоказі, Шон Пенн закликав Білий дім більш рішуче підтримувати Україну озброєнням, заявивши, що американським посадовцям треба “відсторонитися від чистої обережності”.

“Якщо у нас недостатньо для підтримки наших [власних] запасів [озброєнь], то президент повинен ввести в дію Закон про оборонне виробництво від імені українців і постачати їм усе зараз”, - додав Пенн у своїй промові, цитує MSN.

Вихід фільму відбувається на тлі візиту президента Зеленського до США цього тижня, де він візьме участь у засіданні Генеральної Асамблеї ООН, а також зустрінеться з президентом США Джо Байденом. Водночас адміністрація Байдена запросила у Конгресу погодити понад 21 мільярд доларів на додаткову оборонну та іншу допомогу Україні.

За словами Пенна, які цитує MSN, потрібно “розуміти, скільки ще грошей нам буде коштувати у довгостроковій перспективі, щоб не повністю спорядити їх, а також [мати] політичну та моральну ясність нашого священного обов’язку шанувати те, що ми самі претендуємо представляти як країна, за що [ми] боролися і жертвували з такою мужністю у стільки різних способів”.