Міжнародний суд відхилив багато звинувачень України проти Росії щодо тероризму, MH17 і утисків в окупованому Криму

Міжнародний суд ООН 31 січня оприлюднив рішення у справі за звинуваченнями України на адресу Росії в тому, що російська держава порушувала міжнародні конвенції щодо тероризму на сході України і про утиски українців та кримських татар в окупованому Кримському півострові.

Цей позов Україна подала проти Росії 2017 року стосовно подій у частинах Донецької і Луганської областей і в окупованому Росією Криму, ще до повномасштабного лютневого вторгнення 2022 року.

Судді в Гаазі дійшли висновку, що Росія порушила низку положень конвенцій та попередні рішення суду, але відхилили значну кількість українських звинувачень, заявивши, що Україна не подала достатніх доказів багатьох заявлених порушень.

Міжнародний суд при цьому не задовольнив українські вимоги про відшкодування, а лише зобов’язав Росію виконувати конвенції.

Але представник України Антон Кориневич наголосив, що назагал рішення важливе для Києва, бо Росія визнана порушником міжнародних законів.

Суд визнав, що певні переслідування зокрема в окупованому Криму очевидно мали місце, але в рішенні вказано, що в низці звинувачень йдеться про питання, які не підпадають під конвенції, а тому суд не мав повноважень їх розглядати.

Міжнародний суд постановив, що Росія порушила положення конвенції ООН щодо запобігання фінансування тероризму, бо Москва відмовилася розслідувати фінансову підтримку озброєних груп, що діяли на сході України 2014 року.

Але суд ООН вирішив, що не має юрисдикції для підтвердження відповідальності Росії за збиття малайзійського авіалайнера MH17, хоча відповідальність Росії за загибель майже трьохсот людей на борту фактично підтвердив нідерландський суд, який встановив, що ракета, якою збили авіалайнер, належала російській армії.

2022 року нідерландський суд за результатами п’ятирічного міжнародного розслідування визнав винними трьох заочно підсудних: двох громадян Росії та українця, що співпрацював з російськими силами.

Порушення мовних прав українців в Криму

Суд ООН визнав звинувачення України, що Росія порушила права етнічних українців в окупованому Криму обмежуючи можливості освіти українською мовою.

Також були згадані переслідування кримських татар, але міжнародні судді не задовольнили багато українських звинувачень, бо вирішили, що не отримали достатніх доказів, що Росія діяла саме на підставі расових мотивів, а не політичних, щодо яких суд ООН не має юрисдикції.

Ті кроки, які ми зробили протягом останніх 9 років, безумовно необхідні. Без них Росія потім змогла б відмовитися від і порушень, і (виплати) компенсацій, і взагалі від того, що вони тут робили

2 лютого Міжнародний суд ООН має оголосити рішення в іншому позові України проти Росії зі звинуваченням, що Москва порушила конвенцію ООН про геноцид, використавши фальшиві звинувачення щодо України для виправдання вторгнення в лютому 2022 р.

Чільна представниця України в час подання позову 2017 року в суді ООН, Олена Зеркаль, сказала Голосу Америки, що міжнародне судочинство фактично лише розвивається.

Зеркаль, яка говорила перед оголошенням рішень суду ООН у двох справах цього тижня, наголосила, що Україна повинна і далі відстоювати свої права і права своїх громадян в міжнародних судових установах.

"Ті кроки, які ми зробили протягом останніх 9 років, безумовно необхідні. Без них Росія потім змогла б відмовитися від і порушень, і (виплати) компенсацій, і взагалі від того, що вони тут робили. Тому я думаю, що це комплексне рішення, без якого ми не могли б стверджувати потім, що ми дійсно держава, яка постраждала, і дійсно варті того, щоб нас підтримали, бо ми самі боремося за себе. І цей процес це також частина нашої боротьби за Україну і за нашу державу”, - сказала Олена Зеркаль.