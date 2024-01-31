США збили протикорабельну ракету, випущену хуситами в Червоному морі

Єменські бойовики-хусити заявили в середу, що вони запустили кілька ракет по військовому кораблю США в Червоному морі та планують продовжувати атакувати американські та британські судна.

Заява була зроблена через кілька годин після того, як Центральне командування Збройних сил США повідомило, що корабель USS Gravely збив протикорабельну крилату ракету, випущену з Ємену підтримуваними Іраном хуситами.

У своїй заяві CENTCOM стверджує, що постраждалих і збитків в результаті нападу немає.

З середини листопада хусити здійснили понад 30 атак ракетами і безпілотниками у Червоному морі, спричинивши масові перебої в комерційному судноплавстві на ключовому водному шляху.

Багато судноплавних компаній у відповідь змінили свою діяльність, і спрямували кораблі більш далеким і дорожчим маршрутом навколо Африки замість переходу з Червоного моря до Середземного.

Сполучені Штати та Британія завдали ударів по військових об’єктах хуситів у Ємені, а також працювали над тим, щоб знищити безпілотники та ракети, випущені хуситами.

Прессекретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер заявив журналістам у вівторок, що США вжили заходів, щоб "захистити міжнародне судноплавство та моряків, які проходять транзитом через Червоне море, а також знизити й перешкодити хуситам можливості здійснювати такі напади".

Європейський Союз розглядає можливість запуску власної військово-морської місії для захисту Червоного моря.

Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив журналістам у середу, що сподівається, що ініціатива буде запущена найближчими тижнями, і що вона буде зосереджена на блокуванні нападів хуситів, а не на вживанні будь-яких прямих дій проти хуситів.

Боррель сказав, що багато європейських фірм просили вжити заходів через високі витрати на перенаправлення суден навколо Африки.

В статті використано матеріали Agence France-Presse та Reuters.