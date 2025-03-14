Суд у Фінляндії засудив колишнього командира націоналістичного підрозділу "Русич" за злочини, скоєні у 2014 році на Луганщині

Суд у Фінляндії засудив в п’ятницю колишнього командира добровільного воєнізованого формування "Русич" Яна Петровського (Воїслава Тордена) до довічного ув'язнення за звинуваченням у воєнних злочинах, скоєних у Луганській області ще в час першого російського вторгнення у 2014-2015 роках.

Це перший випадок, коли суд у Фінляндії розглядав справу про ймовірний міжнародний воєнний злочин, скоєний під час російської агресії проти України.



Як наголошує газета Thw New York Times, це також рідкісний випадок засудження за воєнні злочини, скоєні за час першого вторгнення Росії в Україну понад 10 років тому.

У 2022 році слідча комісія під керівництвом ООН дійшла висновку, що російські війська вчинили широкомасштабні звірства на сході України, нагадує NYT.



Згідно з рішенням суду в Гельсінкі, 38-річний громадянин Росії Ян Петровський, який змінив своє ім'я на Воїслав Торден, визнаний винним у чотирьох випадках воєнних злочинів, які були скоєні восени 2014 року.

Колишнього командира націоналістичної диверсійно-штурмової розвідувальної групи (ДШРГ) "Русич", яка воювала під Луганськом на боці змішаних проросійських сил, суд визнав винним у причетності до вбивства 22 українських солдатів та заподіянні тяжких поранень ще чотирьом українським військовим під час дій, що порушують правила та звичаї війни.

За повідомленнями, російські націоналістичні бойовики влаштували засідку поряд із селищем Щастя в Луганській області та розбили колону батальйону "ЗСУ Айдар". Вони фотографувалися з тілами загиблих українських військових та відрізали деяким вуха.





Прокуратура стверджувала, зокрема, що Торден особисто розстріляв із кулемета українських солдатів, яких заманили у пастку на КПП, вивісивши там український прапор. Крім того, його підрозділ, за даними прокуратури, застосував проти військової вантажівки термобаричну ракету "Джміль", під час вибуху якої було вбито та поранено українських військових, пише Helsinki Times.

Тордена також було визнано винним у вбивстві ще одного пораненого солдата, а також у тому, що дозволив понівечити одного з поранених, вирізавши на його щоці коловорот - символ, що використовується угрупованням "Русич". Пізніше цей солдат також помер від ран.

Докази звинувачення ґрунтуються на фото та відеозаписах, як каже суд, зневажливих для загиблого українського солдата, які бойовики самі знімали та публікували у соцмережах, повідомила фінська телерадіокомпанія Yle на своїй україномовній версії сайту.

Окружний суд, однак, відхилив основне звинувачення – у тому, що 5 вересня 2014 року бойовики "Русича" влаштували засідку на колону із двох автомобілів з українськими солдатами. Судді вважають не доведеним той факт, що Торден та його підрозділ несуть відповідальність за засідку.

Під час судового розгляду підсудний заперечував свою провину, заявивши, що він був на місці події з журналістом і брав участь у зйомках відео для сепаратистських сил, які підтримувала Росія. Він заперечував, що калічив поранених бійців.

Під час суду український військовий, який був поранений під час нападу, свідчив, що він бачив Тордена під час його нападу із засідки, впізнав його за татуюваннями давньослов’янських символів і його зброєю, кулеметом ПКМ російського виробництва, повідомляє YLE.

Колегія з трьох суддів одноголосно визнала його винним в організації засідки, вбивстві, вчиненні каліцтва та поширенні шкідливих зображень в інтернеті.

Торден, який перебуває під санкціями США, ЄС та ще низки країн, за даними американського уряду, був лідером неонацистських бойовиків, що об'єдналися у добровольчий підрозділ «Русич», щоб воювати на російському боці ще у 2014 році, та є пов’язана з російською приватною військовою компанією "Група Вагнера".

Як пише NYT, за даними міністерства фінансів США, найманці «Русича» воювали разом із підтримуваними Росією проксі-силами на Донбасі до 2015 року, а потім знову з’явилися на полі битви навколо міста Харкова у 2022 році.

З 2004 року Торден жив у Норвегії та, як повідомляли місцеві медіа, належав до місцевої праворадикальної антимігрантської групи "Солдати Одіна", він також воював у Сирії на боці Дамаска.

У 2017-го його позбавили посвідки на проживання в цій країні та депортували.

Тордена заарештували в Гельсінкі в липні 2023 року, коли він намагався в'їхати до Фінляндії під фальшивими документами. Його ув’язнили згідно із законами Фінляндії про тероризм, а пізніше звинуватили в міжнародних воєнних злочинах.

Суд відбувся у Фінляндії після того, як Верховний суд країни відхилив запит української прокуратури про екстрадицію, посилаючись на побоювання, що він не отримає справедливого суду в Україні. Серед причин називалися також погані умови утримання в українських колоніях.

Після цього влада Фінляндії розпочала щодо Тордена своє власне розслідування. Українські правоохоронці заявили, що надали докази своїм фінським колегам.

Співробітник відділу міжнародно-правового співробітництва Генпрокуратури України Андрій Улькевич у соцмережах назвав це рішення "яскравим прикладом функціонування універсальної юрисдикції".

Адвокатка Тордена, Наталія Мальгіна, заявила російському державному інформаційному агентству РІА Новини, що вирок був "політично мотивованим".