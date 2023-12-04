Столтенберг та Умєров обговорили потреби ЗСУ та реформи

Союзники НАТО готові збільшити політичну і практичну підтримку України в захисті проти російського вторгнення, повідомили в альянсі за результатами розмови генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга з міністром оборони України Рустемом Умєровим.

Столтенберг відзначив, що НАТО надаватиме довгострокову підтримку Україні, щоб зробити українські сили повністю оперативно сумісними в рамках НАТО та наблизити їх до Альянсу.

Ми працюємо над практичними кроками, щоб наблизити нашу країну до членства в НАТО

Єнс Столтенберг також говорив із Рустемом Умєровим про шлях України до членства в НАТО та реформаторські зусилля України, наголошуючи що Україна стане членом військово-політичного блоку, коли всі його члени погодяться на це і коли будуть виконані умови.

Умєров назвав зустріч "важливою": "Ми обговорили ситуацію на полі бою та нагальні потреби України в зимовий період. Міністерство оборони працює над забезпеченням взаємосумісності Збройних Сил з НАТО. Членство України в НАТО є неминучим. Наша країна давно обрала цей шлях. Ми працюємо над практичними кроками, щоб наблизити нашу країну до членства в НАТО", – написав міністр оборони України у соцмережі Х (у минулому Twitter).

У липні під час саміту НАТО генеральний секретар Єнс Столтенберг заявив, що Україна отримає запрошення на вступ до Альянсу, коли "погодяться усі союзники і будуть виконані умови". Він уточнив, що умови передбачають два виміри – модернізація оборонних інституцій України та війна, яка триває в країні.

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