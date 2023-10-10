Столтенберг про підводний газопровід між Фінляндією й Естонією: НАТО підтримає союзників

Триває розслідування витоку з підводного газопроводу, який пролягає між Фінляндією й Естонією через Балтійське море. На думку Фінляндії, як повідомляють у національних фінських медіа, аварія може бути невипадковою.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг говорив про ситуацію з газопроводом із президентом Фінляндії Саулі Ніїністе.

“Говорив із президентом Саулі Ніїністе про руйнування підводної структури між Естонією та Фінляндією. НАТО ділиться інформацією та готові підтримати союзників”, – написав про розмову генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у мережі Х (у минулому Twitter).

За повідомленнями офісу президента Фінляндії, НАТО буде допомагати у розслідуванні інциденту, внаслідок якого було зруйновано газопровід. У Фінляндії наполягають, що це могло статись за участі “зовнішніх сил”.

Цілком імовірно, що пошкодження як газопроводу, так і кабелю передачі даних спричинено зовнішніми діями. Що саме спричинило пошкодження, поки невідомо

“Цілком імовірно, що пошкодження як газопроводу, так і кабелю передачі даних спричинено зовнішніми діями. Що саме спричинило пошкодження, поки невідомо”, – сказав Саулі Ніїністе.

“Розслідування триватиме у співпраці Фінляндії та Естонії. Ми також у постійному контакті з нашими союзниками та партнерами. Сьогодні я обговорював це з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. НАТО готове допомогти у розслідуванні”, – наголошує президент.

Таблоїд Iltalehti стверджує, що Міністерство оборони Фінляндії підозрює, що причиною аварії стала диверсія, яку могла вчинити Росія. Офіційно цю інформацію наразі не підтверджували.

Газопровід Balticconnector з’єднує естонські й фінські газові мережі, дозволяючи, зокрема Фінляндії використовувати газосховище у Латвії. Про аварію на підводній лінії повідомили 8 жовтня. Пізніше стало відомо, що пошкодження міг зазнати кабель зв’язку, прокладений між країнами.

Фінський оператор гілки Gasgrid попередив тоді, що з труби під водою витікає газ. Естонський оператор Elering 9 жовтня повідомив, що при розслідуванні того, що трапилося, не виключають всі версії, включаючи саботаж, передавало агентство Reuters.

Прем’єр-міністр Фінляндії Петері Орпо повідомив журналістам 10 жовтня, що влада розпочала розслідування інциденту. Він сказав, що Гельсінкі поінформував про ситуацію партнерів по ЄС і НАТО. За його словами, уряд не вважає, що країні зараз загрожує небезпека через те, що сталося.

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