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- Голос Америки
New Yorker: Чому США відкладають надання ATACMS Україні?
Саме президент США Джо Байден найдовше виступав проти надання Україні ракет далекої дії ATACMS, а російська війна в Україн, як про це Білий дім повідомляє Конгресу, може тривати від трьох до п'яти років. Про це у розлогій статті на основі низки інтерв'ю із чинними й колишніми американськими високопосадовцями пише New Yorker.
Видання аналізує постать і роль Джейка Саллівана, радника адміністрації Байдена із нацбезпеки, у наданні Україні допомоги в її обороні від російської агресії. Автор статті, поспілкувавшись із Салліваном за багатьох питань, пише, що цей посадовець відіграє ключову роль у формуванні політики США щодо того, як підтримувати Київ.
Поза сумнівом, Америка багато зробила для допомоги Україні, а Салліван активно просуває цю підтримку, сприймаючи війну РФ в Україні як таку, де "настільки чітко є погана й добра сторона", пише New Yorker. При цьому Білий дім повсякчас критикують за так званий підхід "ні-ні-ні-так", коли Києву спершу рішуче відмовляють у наданні певних видів озброєння, як-то танки Abrams та касетні боєприпаси, але зрештою їх надають.
За даними видання, що посилається на слова низки колишніх високопосадовців США, саме президент США Джо Байден дотримується найобережнішої позиції в цих питаннях - на відміну від, наприклад, позиції президента Річарда Ніксона у 1973 році, коли він наказав відправити на допомогу Ізраїлю максимальний обсяг зброї - "все, що літає".
Сам Салліван також пояснює, що в питанні кожного з типів зброї, перед надсиланням Києву, йде детальний розгляд цього питання з усіх боків. Крім того, у питанні надання Україні різних видів озброєння йдеться також про виснаження власних запасів США.
Також у питанні безпекових запевнень для України саме Салліван ініціював підхід, схожий до того, як Сполучені Штати гарантують безпекову підтримку Ізраїлю. При цьому, як пише New Yorker, прагнення Києва повернути незаконно окупований Крим становить особливе занепокоєння для Саллівана, який вважає, що саме цей сценарій може містити найвищий ризик, що президент Путін втілить у життя свої ядерні погрози. "Ви зобов'язані перед американським народом розглядати найгірші сценарії", - підкреслив Салліван в інтерв'ю виданню.
Нагадаємо, 3 жовтня Bloomberg повідомив, що Пентагон готує до відправлення Києву ракети ATACMS, оснащеними кластерними боєприпасами, очікуючи офіційного підтвердження з боку президента Байдена.
Раніше повідомлялось, що у Білому домі поки що не підтвердили передачу Києву ATACMS, тому що ці ракети можуть бути зручною ціллю для ППО Росії. Що більше систем ППО буде знищено на півдні України силами оборони, то більше шансів, що ATACMS почнуть виконувати свої бойові завдання, зокрема у Криму, вважають експерти.
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- Голос Америки
У Вашингтоні презентували “Меморандум президенту” про заходи для перемоги України та її вступу до НАТО
Вашингтонський аналітичний центр "Атлантична рада" презентував “Меморандум президенту”, підписаний понад 40 експертами з національної безпеки. Меморандум пропонує низку заходів, які НАТО, вважають підписанти, може вжити, щоб допомогти Україні перемогти у війні проти російської агресії, а також для вступу України до НАТО.
Документ презентовано з огляду на підготовку союзників до наступного саміту НАТО, що відбудеться у 2024 році у Вашингтоні.
В документі експерти, зокрема закликають надати Україні гарантії довгострокової стабільності та зміцнити оборону Європи проти подальшої агресії Кремля, яка безпосередньо ставить під загрозу інтереси Сполучених Штатів та їхніх союзників, йдеться у Меморандумі.
“Меморандум містить два дуже конкретні пункти, – зауважив під час дискусії в Атлантичній раді Грег Майр, кореспондент National Public Radio з питань нацбезпеки. – По-перше, як допомогти Україні виграти війну проти Росії. І, по-друге, як допомогти Україні вступити в НАТО”.
Документ представляє американські інтереси та закликає адміністрацію президента США до жорсткої політики, прокоментував експосол США в Україні, аналітик Атлантичної ради Джон Гербст.
Йдеться про вчасне постачання необхідної Україні зброї – більш досконалої та у достатній кількості. Саме це підписанти вважають умовою для перемоги над росіянами в Україні та для того, щоб не пропустити їх далі до Європи, каже Гербст.
“Адміністрація Байдена добре попрацювала, надавши суттєву допомогу Україні, згуртувавши наших союзників і партнерів у військовій та економічній сферах для допомоги Україні та ізоляції Путіна, але вони зробили недостатньо для забезпечення перемоги України”, – вважає аналітик.
Україна ніколи не порушувала правила ведення війни та умови, висунуті низкою країн, що надавали їй зброю, наголосила Дебра Кейган, старша радниця Атлантичної ради.
Аналітикиня також наголосила, що умовою перемоги у війні є перевага у небі та додала: “Ми дали літаки F-16 Іраку. Чи ми більше довіряємо Іраку, ніж Україні?”
Александер Вершбоу, ексзаступник генсека НАТО і колишній посол США у Росії у ході дискусії наголосив: “Найбільш надійним і найефективнішим засобом стримування будь-якої майбутньої російської агресії є приєднання України до НАТО і завершення її інтеграції до Європи, яку так грубо перервав Путін своїм повномасштабним вторгненням”.
“Ми повинні дати чітко зрозуміти Путіну та українцям, що фактично єдиний спосіб мати стабільну Європу у осяжному майбутньому – це якщо Україна дійсно стане членом НАТО”, – додав своєю чергою Гербст.
- Голос Америки
Російські команди таки не гратимуть у відбірковому турнірі на юнацький Чемпіонат Європи УЄФА
Командам з Росії таки не дозволять взяти участь у відбіркових матчах на Чемпіонат Європи з футболу серед молоді до 17 років, після того як Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) змінила своє нещодавнє рішення, за яким російським командам знову було дозволено приєднатись до чемпіонату.
Про це УЄФА заявила у вівторок, 10 жовтня, після того як значна кількість федерацій-членів УЄФА виступили проти поновлення участі Росії у чемпіонаті.
УЄФА заборонила російським командам брати участь у своїх змаганнях невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року. Однак, 26 вересня цього року Спілка несподівано ухвалила рішення про пом’якшення цієї політики, згідно з якою всі національні та клубні команди країни не допускалися до міжнародних змагань, повідомляє агентство АР.
В останні кілька тижнів УЄФА розглядала можливість включити російські команди у свої чоловічі та жіночі юнацькі змагання, незважаючи на те, що вже було проведено жеребкування кваліфікаційних груп. Кожна група мала зіграти всі свої ігри протягом кількох днів в одній з визначених країн.
Такі кроки викликали рішучий спротив з боку Української асоціації футболу, а також розкол у виконавчому комітеті УЄФА — його віцепрезиденти з Англії, Польщі та Уельсу відмовилися підтримати пропозицію поновлення участі Росії. На додаток, щонайменше 12 із 55 федерацій-членів заявили, що їхні команди й надалі відмовлятимуться грати проти Росії.
Коментуючи своє рішення повернутися до заборони російським командам брати участь у змаганнях, УЄФА послалася на технічні причини, зазначивши у заяві, що “питання з порядку денного було знято через відсутність технічного рішення, щоб російські команди могли грати”.
Своєю чергою, генеральний директор Англійської футбольної асоціації Марк Баллінгем, якого цитує АР, заявив журналістам у штаб-квартирі УЄФА: “Ми дуже чітко заявили про Росію. Наскільки нам відомо, нічого не змінилося”.
У Санта-Моніці показали виставу українського драматурга про війну. Відео
У Санта-Моніці відбулась прем’єра п’єси українського драматурга Андрія Бондаренка “Примарна Земля”. Вистава присвячена темі українсько-російської війни, та поставлена американцями, за участю лише американських акторів.
Виступ Зеленського в парламенті Румунії не відбудеться через "депутатів із проросійськими симпатіями"
Президент України Володимир Зеленський мав запланований на 17:00 10 жовтня виступ у парламенті Румунії, але його скасовано через «можливі зриви з боку депутатів із проросійськими симпатіями», повідомляє Румунська служба Радіо Свобода.
Зеленський уже провів переговори зі своїм румунським колегою Клаусом Йоганнісом, о 16:00 главу української держави має прийняти голова Сенату Ніколає Чуке, а одразу по тому відбудеться зустріч, у якій також візьме участь тимчасовий голова Палати депутатів Афред Сімоніс.
«Я прибув до Бухареста для переговорів із Клаусом Йоганнісом і зміцнення наших добросусідських відносин. Україна вдячна Румунії за підтримку, яка зміцнює нашу державу, а також за її конструктивну солідарність, яка дозволяє нашим народам бути донорами безпеки для світу, особливо у сфері продовольчої безпеки», – написав Володимир Зеленський у соцмережах зранку 10 жовтня.
Напередодні румунська сторона повідомила про візит Зеленського 10 жовтня. Офіс президента Румунії, серед іншого, повідомив, що Клаус Йоганніс під час візиту Володимира Зеленського «наголосить на конструктивних і прагматичних підходах», зокрема в питанні «повного дотримання прав осіб, які належать до нацменшин».
У січні цього року Йоганніс під час телефонної розмови з Зеленським висловив «занепокоєння Румунії щодо нещодавно ухваленого закону щодо меншин і погодився посилити діалог для пошуку рішень, аби забезпечити найвищі стандарти захисту для румунської спільноти в Україні, так само як і для української в Румунії».
Минулого тижня румунські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що Зеленський приїде до Румунії з візитом, першим від початку повномасштабної війни.
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