Ракети Sea Sparrow: що це за зброя і чи допоможе вона Україні звільнити Крим

Німеччина не наважиться надати Україні ракети Taurus, а в США зволікають з передачею Києву комплексів ATACMS. Натомість Бельгія викупила і найближчим часом має відправити ЗСУ ракети Sea Sparrow. Що це за озброєння і чим корисне в операції зі звільнення Криму?

У оборонної ракети Sea Sparrow, яку ось-ось отримають ЗСУ, свої завдання та цілі, – запевняють авіаексперти. Це «Шахеди» та розвідувальні дрони, які часто запускають із Криму.

«Sea Sparrow це ракета, яка може знищувати об’єкти на відстані до 30-и кілометрів. І їх висота ураження може становити до 15-и кілометрів в залежності від саме того, що це за об’єкт. Тому, не дивлячись на те, що вона має таку назву малого радіуса дії – це не такий вже і малий радіус дії і вона дуже ефективною буде саме по знищенню «Шахедів», – каже військовий експерт Олександр Коваленко.

Для чого потрібні Sea Sparrow з дальністю дії усього-то 30 кілометрів і як вони працюють у загальній системі ППО?

«Отже, якщо ви під прицілом, вас атакує велика кількість крилатих ракет і безпілотників, ви б хотіли використати свою високоякісну систему ППО. Можливо, таку як NASAMS, щоб відбити атаки крилатих ракет. А потім вас атакують дронами, вони менші і дешевші. І тут потрібна менш складна система ППО, така як Sea Sparrow.

Отже, Sea Sparrow – це доповнення ракетного комплексу NASAMS або інших ракетних комплексів великої дальності. Це можливість більш ефективно розподіляти зброю проти цілей», – пояснює директор Центру оборонних концепцій та технологій Hudson Institute Браян Кларк.

Корабельні ракети Sea Sparrow універсальні у використанні. Їх можна запускати з різних установок, наземних зокрема.

«Вони вже використовуються в комплексі Aspide, який нам передала Іспанія, і можуть бути використані в наших ЗРК «Бук» і «Круг». Чому? Ракети до «Буків» і «Кругів» закінчуються.

Тому нам потрібне поповнення наших радянських ЗРК (зенітно-ракетний комплекс), а «Бук» – це наймасовіший наш, найбільш численний і самохідний ЗРК, який швидко можна перекидати за лінію бойового зіткнення», – розповідає авіаексперт, провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко.

Щодо ракет Taurus остаточного рішення в уряду Німеччини поки немає. Але саме це озброєння, на думку Валерія Романенка, ідеальне для звільнення Криму. Тому що більше далекобійне ніж Storm Shadow.

«Якби ми отримали Taurus, які на 100 кілометрів більш далекобійні, то в деяких випадках ми могли б отримати такий момент: підійти на малій висоті, запустити Taurus, бо він весь час летить на надмалій висоті, йому не потрібно як крилатим бомбам підійматися на кілька тисяч.

Так от, ми б підійшли ближче кілометрів на 30, запустили би Taurus, і надійно б уразили Кримський (Керченський) міст», – вважає Валерій Романенко. Перевага однієї з модифікацій Taurus – здатність заглушити радари системи ППО противника.

«Ця ракета має модифікацію, яка проходячи повз засоби ППО і РЕБ, вона виробляє електромагнітний імпульс і цим електромагнітним імпульсом вона гасить все. Починаючи від генераторів на радіолокаційних станціях і закінчуючи фітнес-годинниками на руках тих операторів. І це єдина задача цієї ракети. Після неї відкривай ворота, заїжджай, прохідний двір», – пояснює авіаексперт і колишній інженер з випробувань «Конструкторського бюро Антонов» Костянтин Криволап.

Боєзаряду ракети Taurus достатньо, щоб зруйнувати проліт Керченського мосту, – вважає Валерій Романенко. Більше не потрібно.

«450 кілограмів вибухівки. Один удар і падає проліт. Ну, два удари, скажімо так. А що таке відремонтувати міст? Ви ж його не візьмете не повезете на завод. Або бригада не поставить латку, да?», – переконує Валерій Романенко.

Керченський міст – головна ціль ЗСУ в операції зі звільнення Криму. І в цьому одностайні всі опитані нами фахівці.

«Ситуація критична. Не дарма росіяни вигадують все, що можуть. Вони ставлять димові завіси, вони зосередили велику кількість зенітно-ракетних комплексів, вони топлять баржі, щоб не прорвалися морські дрони. Тобто ця артерія стає критичною. І не просто критичною, а вона стає критичною у війні. Бо з втратою Криму ця війна перетворюється на агонію», – каже Валерій Романенко.

У Білому домі поки що не підтвердили передачу Києву ракет ATACMS, їх ще називають «довга рука».

«Для Криму ці задачі може вирішити ATACMS з великою точністю. Там основна модифікація вона дозволяє влучати з точністю до десяти метрів. Це максимальне відхилення. А так, в середньому, як показали випробування вона три метри лупить.

Тобто це для командних пунктів, це для тих самих мостів, це для логістичних хабів. Це може бути серйозне ураження по аеродромах, якщо правильно бити», – розповідає авіаексперт «Конструкторське бюро Антонов» Костянтин Криволап.

Вашингтон зволікає з передачею ATACMS недарма, розмірковують деякі експерти. На цей час, на їхню думку, ці ракети є зручною ціллю для ППО противника.

«Я не виключаю того, що наші партнери з США, вони поки що гальмують процес із передачею ATACMS, пов’язаний з тим, що поки що на тимчасово окупованих територіях присутня ешелонована російська ППО. І ці ракети вони вразливі для ешелонованих протиповітряних систем», – вважає Олександр Коваленко.

«Треба розуміти, що це звичайна балістична ракета і ті ж самі комплекси С-300 і С-400 в тих сучасних версіях, як є в росіян, вони здатні захищати об’єкти від цієї ракети зокрема. Там не все так погано. С-300 і перефарбований, як кажуть спеціалісти С-400, це ще за радянських часів дуже вдала розробка», – пояснює Костянтин Криволап.

Чим більше систем ППО буде знищено на півдні України силами оборони, тим більше шансів, що ATACMS почнуть виконувати свої бойові завдання. І тоді ця «довга рука» дістанеться й до Криму.