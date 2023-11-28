Столтенберг: міністри НАТО засвідчили підтримку України та партнерство в очікуванні рішень саміту-2024 у Вашингтоні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що міністри закордонних справ обговорили допомогу НАТО Україні, засвідчили незмінну підтримку та – з огляду на наступний саміт альянсу у Вашингтоні – партнерство.

Під час пресконфренції у Брюсселі у середу, 29 листопада, Столтенберг сказав, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба візьме участь у першому засіданні Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

“Ми підтвердимо довгострокову підтримку України з боку НАТО”, — запевнив Столтенберг і додав, що на зустрічі буде погоджено рекомендації щодо пріоритетних реформ України.

НАТО продовжує підтримувати Київ на його шляху до членства в альянсі – Столтенберг

Столтенберг додав, що усі міністри закордонних справ країн НАТО підтримують перспективу членства України в НАТО та «непохитно підтримують українців, які мужньо захищають свою країну».

Генсек альянсу також озвучив останні “серйозні оголошення” допомоги від партнерів:

- 8 мільярдів євро від Німеччини на наступний рік,

- 2 мільярди євро від Нідерландів,

- 16 центрів підготовки українських пілотів від Румунії та інше.

“Усе це допомагає рятувати життя українців і сигналізує Росії, що наша підтримка не послабиться”, – сказав Столтенберг.

Того ж дня у Брюсселі, як повідомляє Reuters, Столтенберг також висловив упевненість, що США таки надасть допомогу Україні, яку президент Джо Байден просить у Конгресу.

"Я впевнений, що США продовжуватимуть надавати підтримку, тому що це в інтересах безпеки Сполучених Штатів. І це також відповідає тому, про що ми домовилися", - сказав він.

Крім того, генсек НАТО зауважив: "Це буде трагедія для українців, якщо президент Путін переможе, але це буде небезпечно і для нас".

У жовтні президент Байден подав до Конгресу запит на понад 105 мільярдів оборонної допомоги, включно з 61,4 мільярда доларів допомоги для України та 14,3 мільярда – Ізраїлю. Байден закликав Конгрес проголосувати обидві ініціативи в пакеті, однак Конгрес поки не підтримав цей запит адміністрації Байдена.