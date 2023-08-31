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- Голос Америки
Столтенберг в інтерв'ю CNN про контрнаступ: "Українці знову і знову перевищують очікування"
Збройні Сили України поступово просуваються на фронті, витісняючи росіян із їхніх позицій, захищених зокрема мінними полями, тому Заходу зараз вкрай важливо продовжувати підтримувати Київ. Такими оцінками контрнаступу поділився генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю CNN.
"Ми всі знаємо, що це запекла боротьба, й простої перемоги для українців не буде, але вони здійснюють поступ і відвойовують території", - додав він.
У відповідь на запитання журналістки про те, чи країни НАТО хотіли б бачити інший тип наступальних дій з боку Києва, Столтенберг підкреслив, що хоча союзники по Альянсу надають Україні озброєння й тренування, непрості рішення про те, як саме вести бойові дії, лежить на українських командирах.
Окремо в інтерв'ю обговорили важливість авіації для підтримки сухопутного наступу, адже Україна все ще чекає на винищувачі четвертого покоління, які могли б надати ЗСУ шанс мати перевагу у повітрі. "Союзники НАТО надали чимало можливостей, які допомагають їм (українцям - ред.) контролювати повітряний простір, це просунуті системи протиповітряної оборони, які зарекомендували себе як неймовірно ефективні й також тому, що українці показали свою майстерність у використанні цих систем, але також дронів й крилатих ракет далекої дії", - сказав Столтенберг. Він водночас визнав, що тренування на F-16 заберуть "певний час", "кілька місяців".
Раніше повідомлялось, що Данія передасть Україні 19 винищувачів F-16, перші шість із них – до Нового року. Також про передання невизначеної кількості цих літаків оголосили Нідерланди. При цьому США минулого тижня оголосили, що також проводитимуть навчання для українських пілотів на F-16, на додачу до тренувальних центрів у Данії та Румунії.
Крім того, генсек НАТО прокоментував результати саміту Альянсу у Вільнюсі: "Україна ніколи не була ближчою до членства, ніж зараз, після саміту у Вільнюсі". Він пояснив, що двоетапний процес приєднання було перетворено на одноетапний, а також було створено Раду НАТО-Україна, "що приймає рішення", й було затверджено пакет допомоги на мільйони доларів для більшої відповідності України до стандартів НАТО. "Наприкінці саміту ми всі визнали, що це була історична (подія), були ухвалені важливі рішення, і президент Зеленський також це визнав", - сказав Столтенберг.
Столтенберг також відповів на запитання про те, чи залишатиметься на посаді генсека НАТО. За початковим планом він мав піти з посади ще у 2022 році, але на прохання країн Альянсу залишився на посаді після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. У липні він заявив, що залишається на чолі оборонного блоку ще на рік. В інтерв'ю CNN він сказав, що це останнє продовження його терміну на посаді, яку він обіймає з 2014 року.
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Російська ППО проґавила велику кількість БПЛА, бо зосередилась на захисті неба над Москвою – ISW
В американському Інституті вивчення війни (ISW) припускають, що наслідком великої кількості пропущених російською системою ППО безпілотників у ході останньої великої атаки, стало те, що російські військові зосередились передусім на захисті неба над столицею РФ Москвою.
«Можливо, російські війська зосередили свою протиповітряну оборону на прикритті Москви і якимось чином пропустили незвично велику кількість українських безпілотників, які, як повідомляється, завдали удару по аеродрому Пскова. Українські безпілотники, які російська протиповітряна оборона збила над шістьма іншими областями, ймовірно, прямували до Москви чи Псковської області і, напевно, не були частиною зусиль України з завдання ударів по цілях в інших областях», – йдеться в огляді ISW.
В ISW кажуть: найімовірнішим наслідком проґавлених військовими РФ БПЛА є те, що вони вважали, «що українські сили мали намір завдати удару по Москві чи регіону навколо неї».
Сьогодні також британська розвідка заявила, що найбільша з початку вторгнення в Україну атака безпілотниками по Росії в ніч на 30 серпня є свідченням проблем у ППО РФ з виявленням і знищенням повітряних цілей.
У ніч на 30 серпня Росія зазнала низки ударів БПЛА по об’єктах на своїй території. Цю атаку називають найбільшою з початку вторгнення РФ в Україну. Вибухи були зафіксовані в Москві, Брянську та Рязані, а також на авіабазі у Пскові. В результаті атаки на Псков було пошкоджено кілька російських військово-транспортних літаків. Повідомлялося про знищення щонайменше чотирьох російських літаків Іл-76.
Російська столиця Москва, а також території, що межують з Україною – насамперед Білгородська, Брянська та Курська області, – останнім часом регулярно зазнають атак безпілотників, а прикордонні регіони і артилерійських обстрілів. Українська сторона не коментує цих подій.
- Голос Америки
FT: Бельгія та Іспанія – серед найбільших імпортерів російського зрідженого газу цього року
Це шокує, що країни ЄС так важко працювали, щоб відмовитися від трубопровідного російського природного газу лише для того, щоб замінити його еквівалентом, який транспортується кораблямиДжонатан Норонья-Ґант, представник організації Global Witness
В міру того, як європейські країни відмовляються від постачання звичайного російського природного газу трубопроводами, імпорт скрапленого природного газу з РФ до країн ЄС зріс на 40% від початку повномасштабного вторгнення в Україну, повідомляє британське видання The Guardian.
Водночас Бельгія та Іспанія стали другим та третім у світі найбільшими імпортерами російського зрідженого газу цього року, слідуючи за Китаєм, повідомляє інше британське видання Financial Times з посиланням на неурядову організацію Global Witness, метою якої є боротьба з корупцією. Серед трійки найбільших європейських імпортерів на останньому місці стоїть Франція, яка, однак, скоротила імпорт цього року у порівнянні з 2022 та 2021 роками.
«Купівля російського газу має такий самий вплив, як і купівля російської нафти. Обидва фінансують війну в Україні, і кожен євро означає більше кровопролиття. Поки європейські країни засуджують війну, вони кладуть гроші в кишені Путіна, – сказав Джонатан Норонья-Ґант, представник Global Witness. - Ці країни повинні узгодити свої дії зі словами, заборонивши торгівлю російським СПГ, який розпалює як війну, так і кліматичну кризу».
Згідно з інформацією сайту Statista.com, у Європі наразі розташовано 29 активних великомасштабних імпортних терміналів СПГ, більшість з яких є великими наземними об’єктами. Багато європейських країн залежать від постачання СПГ, однак лише Росія та Норвегія є експортерами СПГ на європейському континенті. Катар був провідним експортером СПГ до Європи, однак, Сполучені Штати випередили його цього року, як показує аналіз Global Witness.
Так, за повідомленнями видання Politico у квітні, Сполучені Штати пообіцяли відправити «щонайменше 50 мільярдів кубометрів» скрапленого газу до Європи 2023 року. У 2022 році ЄС імпортував 56 мільярдів кубометрів СПГ зі США, що більш ніж удвічі перевищує рівень попереднього 2021 року.
За підрахунками аналітичної компанії Kpler, які цитує Financial Times, російський зріджений газ становив 21,6 мільйона, або 16 відсотків, від 133,5 мільйона кубічних метрів імпорту зрідженого газу в ЄС (що є еквівалентом 82 мільярдів кубічних метрів природного газу) у січні-липні 2023 року. Таким чином, Росія стала другим за величиною постачальником СПГ до ЄС після США.
Для порівняння, загальний обсяг імпорту російського СПГ до ЄС у січні-липні 2021 року становив близько 15 мільйонів кубометрів, відзначає The Guardian.
За даними Global Witness, які наводить Financial Times, вартість зрідженого газу, імпортованого з січня по липень за цінами спотового ринку, склала 5,29 мільярда євро.
Водночас Іспанія та Бельгія заявили, що обсяги імпорту, які їм приписують, відображають не національні закупівлі цих країн, а той факт, що їхні порти є воротами до решти континенту, зауважує The Guardian. Так, у випадку Бельгії, порти Зеебрюґґе та Антверпен обслуговують 18 інших ринків, включаючи Францію та Німеччину, а сама Бельгія, за твердженнями уряду, споживає лише 2,8% газу, який надходить з Росії.
Скраплений газ не потрапив під санкції ЄС, що міністр енергетики Іспанії Тереза Рібера назвала «абсурдним» у березні цього року, зазначає Financial Times. Попри заклики урядів, європейські компанії-імпортери наразі не мають планів відмовлятись від постачання за наявними контрактами, «якщо тільки політики не заборонять це», цитує Financial Times старшого аналітика з питань СПГ консалтингової компанії ICIS Алекса Фролі.
Фактично, для відмови від російського зрідженого газу буде потрібно рішення на рівні ЄС, адже заборони в окремих країнах можуть призвести лише до того, що імпортери з інших держав, де нема обмежень, займуть їх місце, зазначає The Guardian.
Окрім аспекту солідарності з Україною, проголошеного більшістю країн Євросоюзу, та фактичного продовження фінансування російської агресії коштом валютних надходжень, подальша залежність від експорту енергоносіїв з Росії посилює вразливість країн ЄС до рішень Москви обмежити постачання, як це вже було у 2022 році, зауважує Financial Times.
«Шокує, що країни ЄС так важко працювали, щоб відмовитися від трубопровідного російського природного газу лише для того, щоб замінити його еквівалентом, який транспортується кораблями», – зауважує Джонатан Норонья-Ґант, якого цитує Financial Times.
- Голос Америки
Західні військові мають визнати, що їхня доктрина не підходила для України, її треба змінити, каже колишній генерал
Відсутність швидкого успіху на фронті в Україні спонукала деяких оглядачів говорити про невдалу стратегію, але західні професійні військові пояснюють, що війна може бути затяжною, але це не означає, що її не можна виграти.
У статті «Як Україна може виграти затяжну війну» австралійський генерал у відставці Мік Раян пише, що в історії є багато прикладів того, що початок війни нічого не віщував про її закінчення. Наприклад, через 18 місяців Другої світової війни більшість Європи була окупована нацистами, Сінгапур перейшов до Японії, а Сполучені Штати воювали на півострові Батаан на Філіппінах, нагадує військовий експерт.
Натомість тепер Київ досяг значних перемог, які підняли рівень очікувань. Натепер найбільший виклик для Києва, на думку австралійського військового аналітика, полягає в тому, що Захід, хоч і надав суттєву підтримку, не має цілісної стратегії щодо України.
Він каже, що зараз уже зрозуміло, що війна триватиме і у 2024 році, тому Захід має нарешті визначитися з метою, яка має полягати в тому, щоб Україна перемогла російські сили в Україні та змусила замовкнути глобальний наратив Росії.
«Це найкращий спосіб гарантувати, що боротьба України за свободу завершиться однозначною перемогою», – каже Мік Раян.
Києву треба надати більше обладнання для розмінування та допомогти йому розробити нову тактику для прориву російської оборони. Раян зауважує, що українці адаптувалися — «це одна з їхніх інституційних сильних сторін». Вони ухвалили поступову стратегію «кусай і тримай» на півдні, мінімізуючи втрати, а також поступово збільшуючи тиск на російську оборону.
Захід має визнати, що це буде довга війна, каже Раян. Потрібен час, щоб зміцнити наземний, повітряний, військово-морський, кібернетичний, промисловий та інформаційний потенціал України, щоб країна могла взяти верх над Росією.
Зобов’язавшись підтримувати Україну протягом конфлікту, Захід може перекреслити сподівання Путіна, що він «пересидить» партнерів України. Якщо це рішення буде ухвалено, будуть зроблені відповідні інвестиції, а країни-донори зможуть збільшити виробництво та залучитися до необхідних досліджень і розробок для боротьби з безпілотниками та мінами, каже колишній генерал.
Якщо на цей момент головна перешкода – це міни, то для вирішення цієї проблеми є новітні технології.
«Сучасний Манхеттенський проєкт, розроблений для відкриття нових способів швидкого виявлення та знешкодження мін, допоможе українцям у подальшому наступі. Це також допомогло б знешкодити міни та боєприпаси, що не розірвалися, на величезних ділянках звільненої української території», – говорить колишній австралійський генерал.
Також у суто військовому плані західні країни мають адаптуватися.
«Можливо, Сполученим Штатам доведеться визнати, що їхня доктрина надзвичайно складної повітряно-наземної війни не повністю підходить для України», – каже Раян.
Сучасна західна доктрина недостатньо адаптована до цього нового середовища, вважає колишній генерал. «Доктрина є основою для навчання та виховання всіх солдатів, матросів, морської піхоти та авіаторів. Якщо цей інтелектуальний компонент збройних сил країни є недостатній», загальний бойовий потенціал цих сил буде слабкий, вважає він.
За його словами, «Україна є піонером власного підходу до війни, але вона все ще залежить від західної доктрини в багатьох операціях».
Як каже Раян, зобов’язання щодо постійної підтримки Києва може звучати неприємно для багатьох західних політиків, особливо напередодні виборів у США і деяких європейських країнах.
«Але за останні 18 місяців українці продемонстрували волю до боротьби, здатність опановувати нову зброю, здатність навчатися, адаптуватися та покращувати свою військову ефективність», – каже колишній австралійський генерал.
Тому зараз допомогти українцям означає зобов'язатись підтримати їх у боротьбі проти Росії і у 2024 році, і надалі.
Інший військовий експерт, Майкл Колберґ з Центру аналізу європейської політики (CEPA) вважає, що українська перемога є набагато ближче, ніж багато людей собі уявляють. Поблизу Азовського моря українській армії необхідно просунутися ще приблизно на 10-15 кілометрів для того, щоб розірвати російські транспортні шляхи в напрямку Криму і завадити здатності російської армії мобілізуватись і воювати.
«Якщо Україна зможе перекрити ці автомобільні та залізничні сполучення, дуже важко зрозуміти, як російська армія зможе продовжувати воювати», – каже Колберґ.
Це матиме вплив на настрої в Криму, каже аналітик. Бо якщо не буде наземного коридору, єдиним способом постачання фронту буде Керченський міст. І тоді владі буде складно забезпечувати цивільне населення – за офіційними даними воно становить 2,5 мільйона, а справді може бути лише 1,5 мільйона, каже аналітик, але і цих людей потрібно годувати. Що будуть робити ці люди? З досвіду минулого просування українських військ - втікатимуть до Росії, і для цього в них буде також лише цей міст.
Тому аналітик каже, що зараз питання стоїть про ці 7-10 км просування на фронті. Щоб їх подолати, Захід обов’язково має забезпечити наявність достатньої кількості реактивних артилерійських систем, боєприпасів та підтримки.
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