Столтенберг в інтерв'ю CNN про контрнаступ: "Українці знову і знову перевищують очікування"

Збройні Сили України поступово просуваються на фронті, витісняючи росіян із їхніх позицій, захищених зокрема мінними полями, тому Заходу зараз вкрай важливо продовжувати підтримувати Київ. Такими оцінками контрнаступу поділився генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю CNN.

"Ми всі знаємо, що це запекла боротьба, й простої перемоги для українців не буде, але вони здійснюють поступ і відвойовують території", - додав він.

У відповідь на запитання журналістки про те, чи країни НАТО хотіли б бачити інший тип наступальних дій з боку Києва, Столтенберг підкреслив, що хоча союзники по Альянсу надають Україні озброєння й тренування, непрості рішення про те, як саме вести бойові дії, лежить на українських командирах.

Окремо в інтерв'ю обговорили важливість авіації для підтримки сухопутного наступу, адже Україна все ще чекає на винищувачі четвертого покоління, які могли б надати ЗСУ шанс мати перевагу у повітрі. "Союзники НАТО надали чимало можливостей, які допомагають їм (українцям - ред.) контролювати повітряний простір, це просунуті системи протиповітряної оборони, які зарекомендували себе як неймовірно ефективні й також тому, що українці показали свою майстерність у використанні цих систем, але також дронів й крилатих ракет далекої дії", - сказав Столтенберг. Він водночас визнав, що тренування на F-16 заберуть "певний час", "кілька місяців".

Раніше повідомлялось, що Данія передасть Україні 19 винищувачів F-16, перші шість із них – до Нового року. Також про передання невизначеної кількості цих літаків оголосили Нідерланди. При цьому США минулого тижня оголосили, що також проводитимуть навчання для українських пілотів на F-16, на додачу до тренувальних центрів у Данії та Румунії.

Крім того, генсек НАТО прокоментував результати саміту Альянсу у Вільнюсі: "Україна ніколи не була ближчою до членства, ніж зараз, після саміту у Вільнюсі". Він пояснив, що двоетапний процес приєднання було перетворено на одноетапний, а також було створено Раду НАТО-Україна, "що приймає рішення", й було затверджено пакет допомоги на мільйони доларів для більшої відповідності України до стандартів НАТО. "Наприкінці саміту ми всі визнали, що це була історична (подія), були ухвалені важливі рішення, і президент Зеленський також це визнав", - сказав Столтенберг.

Столтенберг також відповів на запитання про те, чи залишатиметься на посаді генсека НАТО. За початковим планом він мав піти з посади ще у 2022 році, але на прохання країн Альянсу залишився на посаді після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. У липні він заявив, що залишається на чолі оборонного блоку ще на рік. В інтерв'ю CNN він сказав, що це останнє продовження його терміну на посаді, яку він обіймає з 2014 року.