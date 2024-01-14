Нетаньягу пообіцяв звільнення усіх заручників, яких утримує ХАМАС

Ізраїль продовжив завдавати ударів по південній частині смуги Гази у неділю, 14 січня, коли виповнюється 100 днів від початку війни між ХАМАСом та Ізраїлем, розпочатої нападом ХАМАСу 7 жовтня 2023 року.

Тим часом, виступаючи під час телевізійної пресконференції у суботу, 13 січня, після того, як Міжнародний суд в Гаазі заслухав аргументи на звинувачення Ізраїлю у порушенні Конвенції ООН про геноцид, прем’єр-міністр Ізраїля Біньямін Нетаньягу пообіцяв “продовжувати до перемоги”, повідомляє агентство AFP.

“Ніхто нас не зупинить — ні Гаага, ні “Вісь зла” і ніхто інший”, — заявив Нетаньягу, маючи на увазі пов’язані з Іраном групи так званої “Вісі опору” в Лівані, Сирії, Іраку та Ємені.

Натомість у коментарі, присвяченому безпосередньо даті 100 днів війни, на своїй сторінці у мережі Х Нетаньягу пообіцяв звільнення усіх решти заручників, які ще досі перебувають у полоні ХАМАСу.

"Ми робимо все, щоб повернути їх усіх додому. Я наголошую: усіх без винятку. Ці зусилля тривають у будь-який час, навіть у цей момент. Ми завершимо їх одночасно з досягненням інших цілей війни ", - заявив прем’єр-міністр.

Тим часом тисячі людей зібралися на “Площі заручників” у Тель-Авіві, щоб провести 24-годинний мітинг, закликаючи уряд Ізраїлю зробити більше, щоб повернути усіх заручників додому, додає британська мережа Sky News.

За даними мережі, більше 130 з 240 заручників, взятих у полон ХАМАСом під час нападу 7 жовтня, досі перебувають в полоні організації. За інформацією AFP, принаймні 25 заручників було вбито.

Своєю чергою, представники уряду ХАМАСу повідомили у неділю, 14 січня, що "понад 100 людей загинули мученицькою смертю внаслідок нападів минулої ночі до 6:00 ранку в усіх районах смуги Гази", повідомляє AFP.

Загалом, за даними Міністерства охорони здоров'я Гази, керованого ХАМАСом, які цитує Sky News, 23 968 палестинців, переважно жінок і дітей, були вбиті ізраїльтянами від 7 жовтня дотепер. Ще 60 582 отримали поранення. Міністерства не розрізняє між бойовиками ХАМАСу та цивільними у своїх підрахунках.

Війна також призвела до жахливої гуманітарної кризи в Газі, зауважує AFP з посиланням на ООН, й змусила більшу частину 2,4 мільйона мешканців Гази покинути свої домівки.

Тим часом, зростає міжнародний тиск на Ізраїль у зв’язку з поглибленням гуманітарної кризи в Газі та збільшенням кількості жертв серед цивільного населення.

Міжнародна спільнота здебільшого виступає за варіант створення двох держав як найбільш життєздатний і надійний варіант. Однак, Нетаньягу дав зрозуміти, що це не входить в плани Ізраїля, водночас не пояснивши остаточної мети, яку переслідує країна.