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- Голос Америки
США ввели санкції проти дітей президента Республіки Сербської Мілорада Додіка
Міністерство фінансів США в пʼятницю 20 жовтня запровадило санкції проти двох фізичних осіб і чотирьох компаній, пов’язаних із президентом Республіки Сербської, яка входить до складу Боснії і Герцеговини, Мілорадом Додіком.
Під санкції потрапили діти Мілорада Додіка – Гориця та Ігор Додік, яких, відповідно до публікації Мінфіну США він все більше залучає до політичної та бізнес-діяльності. Наголошується на тому, що “масштаби корупції родини Додіка викликали занепокоєння країн, які зацікавлені у наданні Республіці Сербській іноземних інвестиційних коштів”.
З фінансовою та політичною підтримкою фізичних та юридичних осіб, визначених сьогодні, Додік втягнувся в корупцію, що забезпечує його особисту фінансову та політичну стабільність за рахунок громадян Боснії і ГерцеговиниБраян Нельсон
Мінфін США також зауважує, що під час останніх парламентських виборів у Боснії та Герцеговині Мілорад Додік вдавався до корупції, підкуповуючи місцевих посадовців та спостерігачів за виборами.
“З фінансовою та політичною підтримкою фізичних та юридичних осіб, визначених сьогодні, Додік втягнувся в корупцію, що забезпечує його особисту фінансову та політичну стабільність коштом громадян Боснії і Герцеговини, які проживають у Республіці Сербській”, – заявив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.
Президент Республіки Сербської Мілорад Додік, колись самопроголошений соціал-демократ, останніми роками взяв усе більш націоналістичний тон і став найближчим союзником президента Росії Володимира Путіна в регіоні.
Додік зустрівся з Путіним у Москві у вересні минулого року після схвалення російського вторгнення в Україну. У січні він нагородив Путіна почесною медаллю за його “патріотичну турботу та любов” до контрольованої сербами частини Боснії.
Минулого року США оголосили про нові санкції проти Додіка, хоча він уже перебував під санкціями США з 2017 року. У своїй заяві Міністерство фінансів США звинуватило Додіка в корупції та сепаратистських зусиллях, які загрожують стабільності та територіальній цілісності Боснії та Герцеговини.
За повідомленнями Радіо Свобода, 16 жовтня, в суді Боснії і Герцеговини лідер боснійських сербів Мілорад Додік відмовився визнати провину за звинуваченнями, пов’язаними з його спробами ігнорувати рішення міжнародного представника. Додіка разом із керівником офіційного юридичного вісника Республіки Сербської Мілошем Лукічем звинувачують у кримінальних злочинах у зв’язку зі спробами ігнорувати рішення Конституційного суду Боснії та міжнародного Верховного представника Крістіана Шмідта.
Офіс Верховного представника є наглядовим органом міжнародного співтовариства щодо цивільних, адміністративних та інших аспектів урядування згідно з Дейтонською угодою, яка завершила три роки інтенсивних боїв у 1995 році.
Як міжнародний посланник, Шмідт має широкі повноваження, зокрема звільняти посадовців і запроваджувати закони. Додіку та Лукічу загрожує до п’яти років позбавлення волі та заборона працювати в усіх державних установах і компаніях, якщо їх визнають винними.
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Реакція Конгресу на запит Байдена про допомогу Україні та триваюча “спікеріада”. Відео
У Палаті представників досі немає спікера. Катерина Лісунова розбиралася з тим, що зараз відбувається у Конгресі та чи є там підтримка запиту президента Байдена.
Реакція Конгресу на запит Байдена про допомогу Україні та триваюча “спікеріада”. Відео
У Палаті представників досі немає спікера. Катерина Лісунова розбиралася з тим, що зараз відбувається у Конгресі та чи є там підтримка запиту президента Байдена.
- Голос Америки
Швеція обмежить соціальні пільги для іммігрантів з країн поза ЄС
Швеція оголосила про плани обмеження соціальних пільг для мігрантів з країн поза Європейського Союзу та Європейської економічної зони на тлі офіційного подовження Євросоюзом статусу тимчасового захисту для українських біженців до березня 2025 року.
Нові правила поширюватимуться на мігрантів, які прибули з країн за межами ЄС та ЄЕЗ. Про це повідомляє агентство AFP.
Правий уряд Швеції на чолі з прем’єр-міністром Ульфом Крістерссоном заявив про свої наміри у п’ятницю, 20 жовтня. За ідеєю уряду, ускладнення отримання соціальних пільг і виплат для мігрантів з неєвропейських країн повинно спонукати майбутніх мігрантів утриматися від прибуття до Швеції, а також допомогти краще інтегрувати тих, які вже перебувають в країні.
Також у четвер, 19 жовтня, міністр юстиції Швеції Гуннар Строммер заявив, що країни ЄС мають зробити все можливе, щоб гарантувати повернення нелегальних мігрантів до країни походження.
"Якщо ми зробимо це разом, ми можемо досягти кращого ефекту", - сказав Строммер, якого цитує агентство Reuters, перед зустріччю з іншими міністрами ЄС у Брюсселі.
Згідно з планом уряду, мігранти з-поза меж ЄС та Європейської економічної зони повинні будуть обов’язково вивчати шведську мову, а також влаштуватися на роботу у Швеції.
На додаток, буде запроваджена стеля на виплати для неєвропейських іммігрантів, щоб вони не могли отримувати декілька виплат одночасно – наприклад, на дітей, житло, безробіття, хворобу та відпустку по догляду за дитиною. Наостанок, іммігрантам доведеться чекати певний невстановлений проміжок часу, перш ніж вони зможуть отримувати пільги.
Водночас у пропозиціях наразі напряму не згадано шукачів притулку з України, які прибули до Швеції внаслідок війни Росії проти України. Швеція виступила однією з найбільш активних країн-прихильниць України після початку війни, й надала загальної допомоги на більше ніж 2 мільярди євро, згідно з вебсайтом шведського уряду. Країна також прийняла близько 50 000 біженців з України.
Теперішній шведський уряд меншості прийшов до влади рік тому за підтримки – вперше в історії – ультраправих Шведських демократів, які підтримали коаліцію Поміркованої партії Ульфа Крістерссона, Лібералів та Християнських демократів, хоч і не увійшли до неї, зазначає британське видання Guardian. Одним з пріоритетів коаліції є боротьба з імміграцією та злочинністю.
Починаючи з 1990-х років, Швеція приймала велику кількість іммігрантів, переважно з країн, охоплених конфліктом, таких як колишня Югославія, Сирія, Афганістан, Сомалі, Іран та Ірак. Однак, Швеції було важко інтегрувати цих мігрантів, додає AFP.
У нещодавній статті в газеті Dagens Nyheter, лідери урядової коаліції та Шведських демократів заявили, що з 2012 року до Швеції іммігрувало понад 770 000 осіб з країн за межами ЄС та Європейської економічної зони.
“Разом з інтеграційною політикою, яка майже не висувала вимог (до іммігрантів) і не забезпечувала жодного стимулу для інтеграції в суспільство, широка імміграція створила розділену Швецію”, — цитує статтю AFP.
Відтак, Швеція, з населенням 10,3 мільйона людей, і відома своїм щедрим соціальним забезпеченням, наразилася на “значні проблеми” з людьми, народженими за кордоном, які залишаються безробітними та живуть на соціальну допомогу.
У статті не наведено офіційних даних на підтвердження ключових заяв. Однак, у ній вказано, що заявки на надання притулку у Швеції скоротилися на 26 відсотків порівняно з минулим роком, порівняно з 30-відсотковим зростанням в решті Європи, цитує AFP.
У 2021 році Данія запровадила нові правила для мігрантів, згідно з якими деякі мігранти, які до того отримували допомогу протягом трьох-чотирьох років і не досягли певного рівня володіння данською мовою, змушені були почати працювати 37 годин на тиждень, щоб отримувати соціальні виплати, про що свого часу повідомляла британська мережа ВВС.
Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила тоді, що нові правила спрямовані безпосередньо на жінок "незахідного походження", які живуть на допомогу, адже за даними уряду, шість з кожних 10 жінок з Близького Сходу, Північної Африки та Туреччини, які іммігрували до Данії, не працювали.
- Голос Америки
Урсула фон дер Ляєн: Події на Близькому Сході не відволікатимуть нас від підтримки України
Європейський Союз продовжить надавати допомогу Україні, а події на Близькому Сході не відволікатимуть Брюссель від підтримки Києва. На цьому наголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в пʼятницю 20 жовтня під час візиту в Білий дім.
Президент США Джо Байден проводить 20 жовтня у Білому домі переговори із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та головою Європейської Ради Шарлем Мішелем. Серед питань – війна Ізраїлю та ХАМАСу, а також продовження підтримки України.
Події на Близькому Сході не відволікатимуть нас від нашої надійної підтримки Українипрезидентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
“Дозвольте мені також підкреслити, що події на Близькому Сході не відволікатимуть нас від нашої надійної підтримки України. Ми вже надали Україні майже $90 млрд допомоги. Сюди входить фінансова підтримка для української економіки, військове обладнання, гуманітарна допомога та підтримка 4 мільйонів біженців”, – заявила Урсула фон дер Ляєн.
За словами президентки Єврокомісії, в наступні 4 роки, Європейський Союз збирається надати ще 50 млрд євро допомоги Україні.
“Завдяки спільним діям ми також забезпечуємо, щоб здатність Росії вести війну була максимально обмежена, а також щоб винні понесли відповідальність. Путін остаточно програв. Він закопує Росію в землю”, – додала Урсула фон дер Ляєн.
Раніше Президентка Європейської комісії говорила що вона "дуже впевнена", що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну і надалі. Про це вона заявила під час зустрічі Європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді, яка об'єднала 27 держав Європейського Союзу і ще 20 країн європейського регіону.
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