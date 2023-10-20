США ввели санкції проти дітей президента Республіки Сербської Мілорада Додіка

Міністерство фінансів США в пʼятницю 20 жовтня запровадило санкції проти двох фізичних осіб і чотирьох компаній, пов’язаних із президентом Республіки Сербської, яка входить до складу Боснії і Герцеговини, Мілорадом Додіком.

Під санкції потрапили діти Мілорада Додіка ­– Гориця та Ігор Додік, яких, відповідно до публікації Мінфіну США він все більше залучає до політичної та бізнес-діяльності. Наголошується на тому, що “масштаби корупції родини Додіка викликали занепокоєння країн, які зацікавлені у наданні Республіці Сербській іноземних інвестиційних коштів”.

З фінансовою та політичною підтримкою фізичних та юридичних осіб, визначених сьогодні, Додік втягнувся в корупцію, що забезпечує його особисту фінансову та політичну стабільність за рахунок громадян Боснії і Герцеговини

Мінфін США також зауважує, що під час останніх парламентських виборів у Боснії та Герцеговині Мілорад Додік вдавався до корупції, підкуповуючи місцевих посадовців та спостерігачів за виборами.

“З фінансовою та політичною підтримкою фізичних та юридичних осіб, визначених сьогодні, Додік втягнувся в корупцію, що забезпечує його особисту фінансову та політичну стабільність коштом громадян Боснії і Герцеговини, які проживають у Республіці Сербській”, – заявив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

Президент Республіки Сербської Мілорад Додік, колись самопроголошений соціал-демократ, останніми роками взяв усе більш націоналістичний тон і став найближчим союзником президента Росії Володимира Путіна в регіоні.

Додік зустрівся з Путіним у Москві у вересні минулого року після схвалення російського вторгнення в Україну. У січні він нагородив Путіна почесною медаллю за його “патріотичну турботу та любов” до контрольованої сербами частини Боснії.

Минулого року США оголосили про нові санкції проти Додіка, хоча він уже перебував під санкціями США з 2017 року. У своїй заяві Міністерство фінансів США звинуватило Додіка в корупції та сепаратистських зусиллях, які загрожують стабільності та територіальній цілісності Боснії та Герцеговини.

За повідомленнями Радіо Свобода, 16 жовтня, в суді Боснії і Герцеговини лідер боснійських сербів Мілорад Додік відмовився визнати провину за звинуваченнями, пов’язаними з його спробами ігнорувати рішення міжнародного представника. Додіка разом із керівником офіційного юридичного вісника Республіки Сербської Мілошем Лукічем звинувачують у кримінальних злочинах у зв’язку зі спробами ігнорувати рішення Конституційного суду Боснії та міжнародного Верховного представника Крістіана Шмідта.

Офіс Верховного представника є наглядовим органом міжнародного співтовариства щодо цивільних, адміністративних та інших аспектів урядування згідно з Дейтонською угодою, яка завершила три роки інтенсивних боїв у 1995 році.

Як міжнародний посланник, Шмідт має широкі повноваження, зокрема звільняти посадовців і запроваджувати закони. Додіку та Лукічу загрожує до п’яти років позбавлення волі та заборона працювати в усіх державних установах і компаніях, якщо їх визнають винними.

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