США пропонують до $10 млн винагороди за інформацію про фінансування ХАМАСу

Державний департамент США пропонує винагороду до 10 мільйонів доларів за інформацію, що допоможе підірвати фінансові механізми угруповання ХАМАС. Про це йдеться у повідомлення на сайті Держдепу.

Держдеп додає, що шукає інформацію про посередників у фінансуванні ХАМАСу, а саме - Абдельбасіт Хамза Ельхассан Хаїр ("Хамза"), Амер Камаль Шаріф Альшава, Ахмед Саду Джахлеб, Валід Мохаммед Мустафа Джадалла та Мухаммад Ахмад Абд Аль-Даїм Насралла.

18 жовтня 2023 року Міністерство фінансів США додало всіх п’ятьох осіб до списку глобальних терористів особливої категорії (SDGT). Угруповання ХАМАС визнане терористичною організацією Європейським союзом, Сполученими Штатами та низкою інших країн.

У Держдепі уточнюють, що Абдельбасіт Хамза Ельхассан Мохамед Хаїр – фінансист ХАМАСу із Судану, який керував багатьма компаніями в інвестиційному портфелі ХАМАСу. Він також має давні фінансові зв’язки з Аль-Каїдою.

Амер Камал Шариф Альшава, Ахмед Саду Джахлеб і Валід Мохаммед Мустафа Джадалла – агенти ХАМАСу та частина інвестиційної мережі ХАМАСу у Туреччині.

Мухаммад Ахмад Абд Аль-Даїм Насралла – давній агент ХАМАСу, який має тісні зв’язки з іранськими організаціями.

Винагороду в уряді США обіцяють за інформацію, що призведе до ідентифікації та виведення з ладу будь-якого джерела доходу ХАМАСу або його ключових фінансових механізмів, основних донорів та фінансових посередників ХАМАСу, фінансових установ або обмінних пунктів, що сприяють транзакціям ХАМАСу, підприємств та інвестицій, якими володіє ХАМАС або його фінансові посередники.

Як повідомляв раніше Голос Америки, 2 січня під час удару ізраїльського безпілотника по передмістю Бейрута, столиці Лівану, було вбито одного з лідерів угруповання ХАМАС Салеха аль-Арурі. За даними The Jerusalem Post, Салех аль-Арурі був заступником лідера ХАМАСу, визнаного у США та ЄС терористичною організацією. Він був убитий разом із щонайменше трьома іншими особами внаслідок скерованого удару безпілотника по офісу, що належить бойовикам, пише видання.

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