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- Голос Америки
США відкривають ширший доступ до матеріалів про "невстановлені аномальні явища"
Наразі відповідь: ні, у нас нічого немає. Ми не бачили нічого, що могло б [...] змусити нас повірити, що будь-який з об’єктів, які ми бачили, має інопланетне походження.Рональд Моултрі, заступник міністра оборони з питань розвідки та безпеки США
Пентагон створив новий вебсайт, метою якого є збір свідчень очевидців і надання доступу громадськості до розсекреченої інформації про "невстановлені аномальні явища" (Unidentified Anomalous Phenomena – UAP англійською) у повітрі, воді, космосі чи кількох середовищах, або, як їх більш вузько називають у побуті, невстановлені літаючі об’єкти – НЛО.
Офіційне довгострокове бачення сайту, яким опікується Універсальний офіс вирішення аномалій Пентагону (All-domain Anomaly Resolution Office англійською) полягає у тому, щоб "[е]фективно та результативно виявляти, відстежувати, аналізувати та управляти невстановленими аномальними явищами за допомогою стандартизованої практики Міністерства оборони, розвідувальної спільноти та цивільної ділової практики; через дотримання найвищих наукових і розвідувальних професійних стандартів; і з максимальною прозорістю та спільною обізнаністю".
"Цей вебсайт надаватиме інформацію, включаючи фотографії та відео, про вирішені випадки НАЯ, коли вони будуть розсекречені та затверджені до оприлюднення", — йдеться в заяві Міністерства оборони США.
Увага і цікавість до НАЯ переживають ренесанс у США останнім часом. У 2022 році кількість невстановлених летючих об’єктів, про які було повідомлено Пентагон, різко збільшилася, у порівнянні з попередніми роками, згідно з новим розсекреченим урядовим звітом, який цитує новинний портал Axios.
Так, у попередньому звіті від червня 2021 року, Офіс директора національної розвідки США повідомив про 144 випадки спостерігання таких феноменів. А вже за період від червня 2021 року до початку 2023 року новий офіс, створений при Міністерстві оборони США для розслідування випадків спостереження НАЯ, отримав 247 нових повідомлень. Загалом, офіс зазначив, що з усієї кількості випадків 171 залишалися непоясненими, передає Axios.
У звіті зроблено висновок, що НАЯ можуть становити загрозу національній безпеці, але у них не було виявлено доказів існування позаземних цивілізацій.
"Наразі відповідь: ні, у нас нічого немає. Ми не бачили нічого, що могло б змусити нас повірити, що будь-який з об’єктів, які ми бачили, має інопланетне походження, якщо хочете. Але ми, безумовно, лише на початку цього", — зауважив заступник міністра оборони з питань розвідки та безпеки Рональд Моултрі у спілкуванні з журналістами у грудні 2022 року, зазначає Axios.
У травні 2022 року, у Конгресі США пройшли перші від 1966 року слухання з питання невстановлених аномальних явищ. А вже у липні 2023 року у Конгресі було подано законопроєкт, метою якого було вимагати від уряду США розсекретити наявну інформацію про НАЯ, зокрема, щоб запобігти поширенню теорій змови навколо прибульців, а також переконатися, що уряд не приховує критично важливу інформацію у цій сфері від суспільства, повідомляє видання The New York Times.
Того ж місяця у Конгресі було заслухано військових пілотів США, які також закликали розсекретити наявну інформацію, а також створити умови, за яких пілоти не боялися б говорити про свій досвід зустрічей з аномальними явищами, оскільки це може загрожувати їм осудом, втратою роботи тощо.
На новому сайті опублікований заклик до колишніх і теперішніх працівників американського уряду, службовців збройних сил та контрактних працівників, щоб вони поділилися наявною у них інформацією про НАЯ, починаючи від 1945 року і дотепер. Проаналізована і розсекречена інформація стане доступна широкому загалу у відповідному звіті. Вже зараз на сайті можна переглянути деякі офіційні відео зустрічей з НАЯ та отримати іншу дотичну до цієї теми інформацію.
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Успіх контрнаступу ЗСУ може змінити позицію Китаю щодо Росії. Аналіз експертів
Китай може відіграти значну роль у перебігу російської війни в Україні: або посилити Росію смертоносною зброєю, або навпаки, за певних умов розірвати відносини з російським партнером, що послабить армію РФ. Наразі офіційний Пекін запевняє, що їхня позиція в питанні війни нейтральна. Оглядачі, з якими поспілкувались журналісти Голосу Америки, сумніваються в цьому. Ми розпитали експертів-китаєзнавців у Вашингтоні про роль Пекіна у війні та яку політику має вести Україна стосовно Китаю.
Тонка гра Китаю: баланс між Заходом та Росією
Китай намагається балансувати. З одного боку, влада у Пекіні хоче, аби її сприймали на міжнародній арені як конструктивного учасника дипломатії, що може відіграти важливу роль у стимулюванні переговорів про мир в Україні. З іншого — з часу повномасштабного вторгнення Пекін постійно демонструє бажання зміцнити відносини з Росією, — аналізує колишній посол США в Росії, а нині — професор Стенфордського університету Майкл Макфол.
"Вони намагаються грати дуже тонку гру. З одного боку, вони намагаються триматись поруч зі своїм автократичним партнером та союзником, Росією, дотримуючись так званого пакту "друзі без обмежень", документу, який вони підписали з Росією перед тим, як Путін вдерся в Україну. А з іншого боку — не відштовхувати Захід і не заходити надто далеко, щоб не накликати на себе санкції", - розповів в інтерв'ю Голосу Америки професор Макфол.
Візит міністра оборони Китаю Лі Шанфу до Білорусі та Росії наприкінці серпня є свідченням того, що Китай продовжує зміцнювати зв'язки з Росією, кажуть експерти. Це попри те, що китайсько-російські відносини не є симетричними, адже Росія потребує Китаю більше, ніж Китай — Росії.
“Той візит є сигналом, що відносини між Китаєм і Росією розвиваються на багатогранній основі, що Китай і Росія зміцнюють військову співпрацю, енергетичні зв’язки, взаємну дипломатичну підтримку. Зростає також інтенсивність їхнього спільного невдоволення Заходом. … Я не бачу жодних доказів, щоб Китай збирався залишити Росію на військово-економічному чи дипломатичному рівні”, - розповів Голосу Америки Елі Вайн, головний аналітик Євразійської Групи США.
На думку Вайна, Китай вважає, що Росія йому потрібна, щоб компенсувати тиск, який Пекін відчуває через протистояння із західними країнами. Крім того, через власні економічні виклики Китай зацікавлений у стабільній співпраці з Європою та США. А війна - це завжди нестабільність, каже він.
Елі Вайн: "Китай хотів би, щоб війна припинилася зараз, щоб Росія погодилася припинити свій курс агресії, щоб Україна погодилася на певну кількість територіальних втрат. І щоб, в принципі, було якесь перемир’я. Я думаю, що Китай хотів би заморожений конфлікт. Таким чином Китай міг би сказати, що конфлікт вичерпано, ми зможемо вмити руки від цієї проблеми й перейти до інших питань".
Російська війна в Україні вигідна Китаю - експерти
“Фальшивим нейтралітетом” називає політику Китаю щодо України професор Джорджтаунівського університету Денніс Крейг Вайлдер.
"Вони публічно заявили про нейтралітет у цій війні. Але насправді китайці ніколи не засудили росіян за вторгнення в Україну. Китайське телебачення підтримує росіян. Уряд Китаю дозволив надсилати допомогу росіянам - не летальну, але запчастини, інше обладнання, необхідне російській армії. Тому, коли Китай каже, що він нейтральний, ви повинні сприймати це з великою недовірою", - ділиться власним аналізом професор Вайлдер.
"Наразі китайці намагаються бути посередниками у досягненні миру, але їхнє головне занепокоєння полягає не в мирному врегулюванні на користь України, а скоріше в мирному врегулюванні, яке не дозволить Путіну втратити обличчя чи владу. Вони дуже віддані Путіну. Президент Китаю вважає себе спорідненою душею Путіна. Хоча китайці залучені в мирний процес, вони залучені так, щоб підтримати росіян", - переконаний професор Джорджтаунівського університету Денніс Вайлдер, який більшу частину своєї кар'єри пропрацював в американському уряді.
Вайлдер, зокрема, відповідав за питання Азії в ЦРУ та в Раді з нацбезпеки президента Буша молодшого. Він вказує, що одна з переваг, яку отримав Китай через війну Росії в Україні, - це зменшення військового постачання Тайваню через виконання промисловими підприємствами замовлень для України.
"Китай насправді дивним чином виграв від цієї війни. Америці довелося відправити багато оборонної техніки українцям. Напевне, ви знаєте, що збройна промисловість у США переповнена українськими замовленнями. То ж це стримує США від відправлення цього обладнання Тайваню, який його потребує.
Ми відстаємо на мільярди доларів у питанні відправлення зброї Тайваню, зброї, яка дуже схожа на те, чого потребує Україна - протитанкові ракети Javelin, Стінгери, системи ППО. Тож, з китайської точки зору, ця війна не така й погана. Це зв'язує руки Сполученим Штатам, змушує їх використовувати свої ресурси та кошти для України, а не на зміцнення Тайваню, з яким, як ви знаєте, Пекін хоче возз'єднатися. Вони навіть заявили, що не відмовляться від застосування сили", - зазначив Денніс Крейг Вайлдер.
Що може змінити позицію Китаю щодо України
Експерти вважають, що є кілька причин, які могли б змусити Китай змінити свою позицію стосовно війни в Україні. Зокрема, вплинути на Пекін може успіх українського контрнаступу.
"Якщо наступ спрацює, і українці успішно проникнуть на окуповані території чи навіть за їх межі, на територію Росії, тоді перед Китаєм була б дилема: одна сторона в Пекіні казала б, що нам потрібно більше підтримувати Путіна, що треба переступити межу і надати Путіну смертоносну зброю. Інша сторона в Пекіні сказала б, що краще знайти спосіб швидко домовитися, щоб Путіна не знищили. Якщо контрнаступ з боку України спрацює, китайці опиняться у дуже складному становищі", - вважає професор Денніс Крейг Вайлдер.
Але ухвалити рішення посилити підтримку Путіна Пекін може й раніше - наприклад, коли побачить успіхи української армії, які поставлять під загрозу російський контроль над Кримом, - опонує професору Елі Вайн, головний аналітик Євразійської Групи США.
"Якби Китай дійшов висновку, що, скажімо, Україна досягла достатнього прогресу, щоб загрожувати сухопутному мосту або поставила під загрозу російський контроль над Кримом, тоді ми могли б побачити ситуацію, в якій Китай задумається: можливо, справді потрібно втрутитися в більш рішучий спосіб, можливо, потрібно надати Росії смертоносну допомогу у значній кількості”, - розповів Голосу Америки Елі Вайн.
Водночас для Китаю є абсолютно неприйнятним використання ядерної зброї Росією, - наголошують експерти.
"Китай заявляв і повторював неодноразово, що використання ядерної зброї є неприйнятним у будь-якій точці світу. Я думаю, це був би розрив з Москвою, це дуже змінило б відносини між Пекіном і Москвою, оскільки китайці не хочуть брати участь у ядерній війні із Заходом і розцінили б це як неймовірно небезпечну ескалацію ситуації", - каже Денніс Крейг Вайлдер.
Успішна дипломатія України
Оцінюючи політику України щодо Китаю, експерти погоджуються, що з Пекіном варто бути обережним.
Майкл Макфол, колишній посол США в РФ, вважає, що Київ донині проводив успішну політику щодо Китаю, в міру його можливостей.
"Робота президента Зеленського та його партнерів на Заході, включаючи США, полягає в тому, щоб тримати Китай осторонь. Сподіватися на те, що Китай відіграє більш проактивну роль марно. Але зберігання певної нейтральності Китаю, як це відбувалося досі, я вважаю є великим досягненням української дипломатії", - зазначив Майкл Макфол.
А вже після війни, попри його позицію сьогодні, Китай може бути зацікавлений взяти участь у відбудові України, прогнозує Вайн.
"Україна розуміє, що коли ця війна закінчиться, треба подумати, які країни потенційно відіграватимуть значну роль у фінансуванні відбудови України. Україна не хоче відштовхувати Китай, тому що Китай потенційно може, навіть з міркувань інтересів самого Китаю, зіграти роль у фінансуванні післявоєнної відбудови України. Київ також розуміє, що вони не можуть публічно критикувати Китай. Потрібно підтримувати ці канали зв’язку. Тож я думаю, що президент Зеленський та його головні радники роблять все можливе, щоб впоратися з тим жонглюванням. Насправді це все, що зараз вони можуть робити", - вважає Елі Вайн, головний аналітик Євразійської Групи США.
Це, максимум, на що Київ може сьогодні розраховувати від Пекіна, говорять експерти, та радять Офісу президента України не надто розраховувати на активну участь Китаю у реалізації мирного плану президента Зеленського.
У статті використано матеріали з інтерв'ю Михайла Комадовського, журналіста російської служби Голосу Америки.
- Голос Америки
Ердоган збирається в Москву, щоб відновити зернову угоду, тоді як Росія знову атакує українські порти
Тут важливе рішення російського лідера.Радник президента Туреччини Акіф Чагатай Кіліч
Під час зустрічі віч-на-віч в понеділок, 4 вересня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорить з президентом Росії Володимиром Путіним відновлення Чорноморської зернової ініціативи, яка дозволить Україні експортувати своє збіжжя морським шляхом.
"Ми бачимо потужну підтримку з усього світу для реалізації зернового коридору", – заявив головний радник Ердогана із зовнішньої політики та безпеки Акіф Чагатай Кіліч в інтерв’ю телеканалу A Haber, якого цитує агентство Reuters.
Напередодні цієї зустрічі президент України Володимир Зеленський у неділю, 3 вересня, обговорив "функціонування" зернового морського коридору із президентом Франції Еммануелем Макроном. Так званий коридор створили для безпечної навігації суден зі збіжжям після того, як Москва вийшла з зернової угоди в липні. У телефонній розмові президенти Зеленський та Макрон, серед іншого, обговорили, як посилити безпеку в Одеській області.
В ніч на неділю, 3 вересня, Росія атакувала порти на Дунаї в Одеській області за допомогою 25 безпілотників Shahed-136/131, 22 з яких були збиті. Принаймні двоє людей постраждали внаслідок атаки.
Дунайський шлях став ключовим для експорту українського збіжжя після виходу Росії із зернової угоди цього літа. Росія неодноразово атакувала українські порти на Дунаї з того часу.
Туреччина та ООН виступили посередниками у підписанні зернової угоди у липні 2022 року. У липні 2023 року Росія односторонньо вийшла з цієї угоди з вимогами покращити умови для свого власного експорту зерна і добрив. Тепер Туреччина докладає активних зусиль, щоб її відновити.
Як повідомляв раніше Голос Америки, міністр закордонних справ Туреччини Гакан Фідан на нещодавній зустрічі з Сергієм Лавровим заявив, що відновлення зернової угоди має "критичне значення" для продовольчої безпеки у світі.
"Ми відіграємо провідну роль в цьому", - сказав Кіліч. – "Поточний статус (зернової угоди) обговорять на саміті в понеділок. Ми обережні, але сподіваємося досягти успіху, тому що це ситуація, яка впливає на весь світ".
Втім, на тлі міжнародних зусиль відновити повноцінний експорт українського збіжжя Чорним морем, Росія продовжує завдавати ударів по українській цивільній портовій інфраструктурі.
За повідомленнями Голосу Америки, раніше Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш на пресконференції 31 серпня заявив, що він надіслав листа міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову з "конкретними пропозиціями" задля створення умов для відновлення Чорноморської зернової угоди.
Водночас генсек ООН не пояснив детально, в чому полягали ці пропозиції. Втім один російський дипломат на умовах анонімності заявив агентству Reuters, що "в листі Гутерріша до Лаврова немає ніяких відкриттів", і що лист просто "підсумовує попередні ідеї ООН, які не пройшли".
Як одну з головних умов свого повернення до Чорноморської зернової угоди Росія називає підключення Россільгоспбанку до системи міжнародних платежів SWIFT, від якої його від’єднав Євросоюз у червні 2022 року через санкції.
Після виходу Росії з угоди, Україна запровадила "гуманітарний коридор" територіальними водами України, Румунії та Болгарії для експорту збіжжя, як раніше повідомляв Голос Америки. Станом на 26 серпня, два судна скористалися коридором, попри російські погрози застосовувати силу до кораблів, що виходять з українських портів.
На тлі цих подій Туреччина визнає складнощі навколо зернової угоди.
"Тут важливе рішення російського лідера. Я вважаю, що найважливішу роль у цьому питанні зіграє двостороння зустріч президентів Ердогана і Путіна", - цитує Reuters заяву турецького радника із зовнішньої політики та безпеки Кіліча.
- Голос Америки
- Associated Press
Законодавці США у Тайвані запевнили, що буде "рішуча відповідь" у випадку вторгнення в країну
Делегація Конгресу США під час візиту у Тайвань заявила, що Вашингтон рішуче відреагує, якщо острів зазнає вторгнення. Американські законодавці також запевнили тайванських колег, що вирішать проблему невиконаних замовлень в оборонних постачаннях Тайваню на суму близько 19 мільярдів доларів.
"Будь-яка ворожа неспровокована атака на Тайвань призведе до рішучої відповіді з боку США", – заявив у п'ятницю, 1 вересня, заступник голови комітету зі збройних сил у Палаті представників США Роб Віттман перед зустріччю з президенткою Тайваню Цай Інвень.
Конгресмен-республіканець Віттман і його колеги однопартійці Карлос Хіменес та Джен Кіґґанс у Тайвані, серед іншого, провели зустрічі з президенткою країни Цай Інвень та головою Ради з нацбезпеки країни Веллінгтоном Ку.
Раніше Тайвань для зміцнення своєї оборони закупив у США військову продукцію на суму 19 мільярдів доларів, однак більшу її частину донині не поставлено.
"Ми зобов'язані ліквідувати відставання у постачанні продукції військового призначення, яке існує між нашими країнами", – сказав конгресмен Віттман, додавши, що над цим питанням працюють як республіканці, так і демократи.
Тайвань потребує американської оборонної зброї, яка дуже схожа на те, чого потребує й Україна в час війни проти Росії - протитанкових ракет Javelin, стінгерів, систем ППО - аналіз експертів на цю тему напередодні опублікував Голос Америки.
Тайвань – самоврядний острів – останніми роками все частіше зазнає тиску з боку Китаю: китайські винищувачі та військові кораблі практично щодня проводять навчання, націлені на острів. КНР вважає Тайвань частиною своєї території, називаючи острів "бунтівною провінцією", що відкололася в 1949 році.
Сполучені Штати виступають різко проти погроз Китаю приєднати острів насильницьким чином. За законодавством, США можуть надавати Тайваню військову допомогу.
Наприкінці серпня цього року Білий дім схвалив фінансування першої в історії грантової допомоги Тайваню - передачі американського військового обладнання, за яке Тайпей не повинен буде платити.
Як раніше повідомляв CNN, аналітики вважають, що Китай ретельно вивчає реакцію Заходу на війну Росії проти України з метою зрозуміти можливу відповідь західних країн на потенційне вторгнення Пекіна на Тайвань.
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