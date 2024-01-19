США й Мексика проведуть переговори щодо ситуації на кордоні

Високопосадовці США та Мексики у Вашингтоні обговорять посилення співпраці задля розв'язання питання міграції на південному кордоні США.

Державний секретар США Ентоні Блінкен, міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас і радник Білого дому з внутрішньої безпеки Ліз Шервуд-Рендалл представляють Сполучені Штати, а міністерка закордонних справ Алісія Барсена очолює мексиканську делегацію.

Представники адміністрації Байдена заявили в четвер, що, хоча вони не передбачають жодних серйозних оголошень, вони очікують на продуктивну розмову, яка спиратиметься на прогрес, досягнутий під час зустрічі 27 грудня в Мехіко.

"Ми зосередимося на впровадженні стійких рішень, спрямованих на усунення основних причин міграції", — сказав речник Держдепу під час телефонної розмови з журналістами.

У травні 2023 року Мексика погодилася приймати мігрантів з таких країн, як Венесуела, Нікарагуа та Куба, яких депортувати з американського кордону за те, що вони перетнули його без дозволу та без встановлених законних шляхів отримання притулку чи інших форм міграції.

Міграція - регіональний виклик

Представник Міністерства внутрішньої безпеки сказав пресі під час телефонної розмови, що США та Мексика розуміють, що сьогодні у всьому світі переміщено більше людей, ніж будь-коли після Другої світової війни.

Верховний комісар ООН у справах біженців стверджує, що наприкінці 2022 року в усьому світі щонайменше 108,4 мільйона людей були вимушено переміщені через "переслідування, конфлікти, насильство, порушення прав людини або події, які серйозно порушують громадський порядок".

"І це охоплює рекордну кількість людей, переміщених у межах нашої півкулі. Це виклик для нас. І це також виклик для наших мексиканських колег. Ми з нетерпінням чекаємо продовження наших серйозних розмов з ними про те, як ми можемо працювати разом, щоб вирішити те, що це не просто американський виклик чи мексиканський виклик, а справді регіональний виклик", – сказав представник DHS під час телефонної розмови.

Митна та прикордонна служба США повідомила, що у листопаді на південному кордоні прибуло 242 418 мігрантів, у жовтні - 240 986. У 2022 році загальна кількість людей, які прагнули потрапити звідти на територію США, склала 235 173 у листопаді та 231 529 у жовтні.

Цифри за грудень ще не опубліковані, але федеральні прикордонники повідомили про рекордні 11 000 затримань на південному кордоні в грудні.

"Це збіглося з часом, коли в Мексиці правоохоронні заходи більше не запроваджувалися. Імміграційне агентство в Мексиці не фінансувалося, що спонукало президента [Джо] Байдена відновити зв’язки з президентом [Мексики] [Андресом Мануалом Лопесом] Обрадором", - заявив міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас.

Кількість мігрантів, що прибувають на кордон США, різко скоротилася з початком нового року, коли Мексика відновила власні заходи з контролю.

Крім того, Сполучені Штати і Мексика відновили репатріаційні рейси до Венесуели. Країна переживає політичну та економічну кризу, за даними ООН, 7 мільйонів венесуельців покинули державу.

"Ми заохочуємо інші країни приєднатися до нас. Ми також вітаємо кроки, які вжила Мексика, Панама та інші країни, щоб обмежити нелегальну міграцію та запровадити новий візовий контроль", — сказав представник Ради національної безпеки Білого дому під час телефонної розмови.

Фінансування безпеки на кордоні у Конгресі та допомога Україні

Як Голос Америки повідомляв раніше, посилення безпеки на кордоні США і Мексикою стало вимогою республіканців у Конгресі для затвердження фінансування допомоги Україні та іншим американським союзникам.

17 січня у Білому домі цьому була присвячена зустріч між президентом США Джо Байденом і лідерами Конгресу. Хоча законодавці висловили оптимізм щодо шансів схвалити додаткову допомогу Україні, однак позиція спікера Палати представників Майка Джонсона змусила оглядачів сумніватись в тому, що допомогу буде затверджено швидко.

Джонсон, як пишуть медіа, критично оцінює перемовини в Сенаті й вимагає від проурядової Демократичної партії погодитись на умови щодо кордону, які є більш суворими, ніж ті готові сприйняти. "Ми розуміємо, що є занепокоєння щодо безпеки та суверенітету України, але американський народ має те саме занепокоєння щодо нашого внутрішнього суверенітету та нашої безпеки", - сказав він.

Я не думаю, що нам взагалі слід укладати угоду про кордон, якщо ми не отримаємо все, що потрібно, щоб припинити вторгнення мільйонів і мільйонів людей

Reuters нагадує, що група крайньо правих республіканців торік, вимагаючи скоротити видатки, намагалась заблокувати ухвалення у Конгресі низки законопроєктів щодо уникнення дефолту й фінансування уряду США. Натомість після того, як ці законопроєкти все одно були ухвалені голосами республіканців і демократів, група ультраправих законодавців переключила увагу на ситуацію на кордоні із Мексикою як вимогою схвалення фінансування подальшої допомоги Україні.

Агенція пише, що ці республіканці кажуть, що найкращим способом їхньої перемоги щодо кордону була б перемога колишнього президента Дональда Трампа на виборах у листопаді, який закликав Джонсона відхилити будь-яку двопартійну угоду про кордон із Сенатом.

"Я не думаю, що нам взагалі слід укладати угоду про кордон, якщо ми не отримаємо все, що потрібно, щоб припинити вторгнення мільйонів і мільйонів людей, — заявив Трамп у соціальних мережах. - Я не сумніваюся, що наш чудовий спікер Палати представників Майк Джонсон укладе угоду, яка буде ідеальною щодо питання кордону".

У статті використано матеріали Reuters