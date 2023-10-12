США організують чартерні рейси для евакуації американців з Ізраїлю

США цього тижня розпочинають організацію чартерних рейсів для евакуації американських громадян з Ізраїлю. Про це на брифінгу в четвер 12 жовтня оголосив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Чартерні рейси з Ізраїлю будуть здійснюватися в Європу, починаючи з цієї п’ятниці. Рішення пов’язано з обмеженою кількістю авіакомпаній, які продовжують працювати в Ізраїлі. Хоч деякі комерційні авіаперевізники, включно з ізраїльськими авіалініями продовжують працювати, більшість авіакомпаній призупинили роботу в Ізраїлі.

“Ми зрозуміли, що з розвитком ситуації все більше американців бажають виїхати”, – заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому. Він наголосив, що Джо Байден доручив своїй команді забезпечити громадянам США засоби для виїзду з Ізраїлю, якщо вони хочуть це зробити.

Ми зрозуміли, що з розвитком ситуації все більше американців бажають виїхати

За словами Джона Кірбі, адміністрація президента США також допрацьовує деякі деталі операції з евакуації, включно із вивченням наземних і морських маршрутів. Невідомо, чи чартерні рейси будуть безкоштовними, але, за словами Кірбі, у попередніх подібних ситуаціях це було саме так.

Немає жодного способу вивести американців із Гази – Кірбі

Кірбі сказав, що через блокаду Ізраїлю зараз немає жодного способу вивести американців із Гази. Водночас він також зауважив, що влада США підтримає шляхи безпечного проходу для американців, які бажають виїхати, а згодом сприятиме подорожі, коли вони покинуть Газу.

Кірбі під час брифінгу оголосив оновлену інформацію про загибель в Ізраїлі 27 американських громадян, 14 залишаються зниклими.

Вчора, 11 жовтня, Ізраїль отримав перших транш допомоги від США. “Це перший транш американської військової допомоги Ізраїлю. Це буде продовжуватись. Як наголосив президент, ми змогли поповнити частину ракет-перехоплювачів “Залізного купола”. Це ті ракети, які ми вже мали на складах в Ізраїлі”, – мовив Кірбі.

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