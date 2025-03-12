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Адміністрація президента Трампа: перші 100 днів

"Сподіваюся, зможемо отримати від Росії припинення вогню".Відео

"Сподіваюся, зможемо отримати від Росії припинення вогню".Відео
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"Сподіваюся, зможемо отримати від Росії припинення вогню".Відео

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Американська делегація вже прямує на перемовини до Росії, і Вашингтон сподівається "отримати від Росії припинення вогню". Про це в середу, 12 березня, заявив президент США Дональд Трамп під час зустрічі з прем’єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном в Овальному кабінеті Білого дому.

"Учора ми мали великий успіх", - прокоментував Трамп переговори з українською делегацією в Саудівській Аравії, додавши, що зараз припинення вогню "залежить від Росії".



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