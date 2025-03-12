Американська делегація вже прямує на перемовини до Росії, і Вашингтон сподівається "отримати від Росії припинення вогню". Про це в середу, 12 березня, заявив президент США Дональд Трамп під час зустрічі з прем’єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном в Овальному кабінеті Білого дому.