"Учора ми мали великий успіх", - прокоментував Трамп переговори з українською делегацією в Саудівській Аравії, додавши, що зараз припинення вогню "залежить від Росії".
"Сподіваюся, зможемо отримати від Росії припинення вогню".Відео
Американська делегація вже прямує на перемовини до Росії, і Вашингтон сподівається "отримати від Росії припинення вогню". Про це в середу, 12 березня, заявив президент США Дональд Трамп під час зустрічі з прем’єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном в Овальному кабінеті Білого дому.
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