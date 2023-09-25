Блінкен: Співпраця РФ із Північною Корею стає все більш небезпечною

Співпраця Росії з Північною Кореєю є "вулицею з двостороннім рухом" і стає дедалі небезпечнішою. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, виступаючи на 8-му щорічному стратегічному форумі CSIS Республіка Корея - США у Вашингтоні.

Ентоні Блінкен наголосив, що запусками ракет Північна Корея порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН і підриває стабільність на Корейському півострові та за його межами.

Також держсекретар США зауважив, що крім ракетних випробувань загрозу з боку КНДР світовій безпеці чітко продемонстрував нещодавній візит Кім Чен Ина до Росії.

"Зараз ми розглядаємо це як вулицю з двостороннім рухом. Це стає дедалі небезпечнішим, оскільки, з одного боку, Росія відчайдушно прагне знайти постачання обладнання і технологій для своєї агресії проти України, яка триває, а КНДР шукає допомоги для зміцнення та розвитку власних ракетних програм", - сказав Блінкен.

Він додав, що США працюють із партнерами та союзниками, щоб викрити "небезпечні шляхи військової співпраці Росії з Північною Кореєю, які загрожують глобальному миру та безпеці".

Блінкен наголосив, що зараз США та Південна Корея віддані взаємній співпраці в галузі оборони.

"Агресія президента Путіна проти України стала монументальним стратегічним провалом Путіна. Але в одному вона досягла успіху - зблизила трансатлантичний регіон та Індо-Тихоокеанський регіон як ніколи раніше", - сказав Блінкен.

Він зауважив, що зокрема велике значення у протистоянні Росії відіграє співпраця азійських країн та США в галузі енергетики.

"Коли Росія припинила постачання нафти та газу до Європи, щоб спробувати змусити країни через холод припинити підтримку України, Корея разом із Японією приєдналися до американських виробників скрапленого природного газу, щоб гарантувати, що європейські країни матимуть достатньо енергії, щоб зігріти свої домівки протягом зими", - сказав Блінкен.

Владімір Путін і Кім Чен Ин зустрілися на російському космодромі Восточний в Амурській області Росії 13 вересня 2023 р. На зустрічі з російським президентом Кім Чен Ин повторив, що його режим підтверджує "повну і безумовну підтримку" дій Владіміра Путіна в час війни Росії проти України.

Своєю чергою Путін сказав, що обговорював з Кім Чен Ином зокрема економічну співпрацю, гуманітарні питання і становище в регіоні. Окремо Путін обіцяв російську допомогу з космічними супутниками після того, як Північна Корея цього року провалила дві спроби своїх запусків.

Міжнародна увага зосереджена на військовій співпраці Росії і Північної Кореї. США, Велика Британія, Японія і Південна Корея у спільній заяві 31 серпня заявили, що "Росія веде переговори з КНДР щодо потенційних угод про значну кількість боєприпасів кількох типів для використання проти України".

У Пентагоні 14 вересня застерегли керівництво Північної Кореї від надання будь-якої зброї Росії, водночас зауваживши, що поки немає жодного офіційного підтвердження, що КНДР надала Росії якусь зброю.

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