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Кім обіцяє Путіну «повну і безумовну підтримку»
Північнокорейський керівник Кім Чен Ин на зустрічі з російським президентом повторив, що його режим підтверджує «повну і безумовну підтримку» дій Владіміра Путіна в час війни Росії проти України.
Зустріч відбулася під час рідкісного закордонного візиту Кім Чен Ина на російському космодромі на Далекому сході Росії.
Кім Чен Ин назвав російську війну «священною боротьбою Росії проти гегемоністських сил задля захисту свого суверенітету й інтересів безпеки».
«Ми постійно висловлювали нашу повну і безумовну підтримку всіх рішень президента і російського керівництва. І я хочу запевнити вас, що ми завжди будемо разом з Росією у боротьбі проти імперіалізму», - заявив північнокорейський диктатор.
Владімір Путін, промовляючи до преси, сказав, що обговорював з Кім Чен Ином зокрема економічну співпрацю, гуманітарні питання і становище в регіоні.
Окремо Путін обіцяв російську допомогу з космічними супутниками після того, як Північна Корея цього року провалила дві спроби своїх запусків.
Але міжнародна увага зосереджена на військовій співпраці Росії і Північної Кореї (КНДР), а особливо на тому, що названо російськими намаганнями отримати зброю і зокрема боєприпаси.
США, Велика Британія, Японія і Південна Корея у спільній заяві 31 серпня заявили, що «Росія веде переговори з КНДР щодо потенційних угод про значну кількість боєприпасів кількох типів для використання проти України».
Американські джерела ще раніше повідомляли про підозрюване постачання російській стороні північнокорейських артилерійських боєприпасів, зокрема продаж зброї для приватної військової компанії «Вагнер».
Москві вказують на те, що військова співпраця з Північною Кореєю суперечить санкціям Організації Об’єднаних Націй, за які не раз голосувала сама Росія.
Санкції діють відповідно до майже десятка резолюцій Ради Безпеки ООН затверджених після першого північнокорейського випробування ядерної зброї 2006 року.
Підозри про військову співпрацю Росії з Північною Кореєю зросли після візиту російського міністра оборони Сергея Шойгу в КНДР у липні.
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- Голос Америки
Папський посланець у справі миру в Україні їде до Китаю
Кардинал Маттео Дзуппі, посланець Папи Римського у справі переговорів про мир в Україні, відвідає Китай для продовження своїх дипломатичних зусиль щодо досягнення миру.
Поїздку кардинала до Пекіна, яка відбудеться з середи по п’ятницю цього тижня, підтвердив Ватикан. Перед цим про це повідомляли італійські ЗМІ.
"Цей візит є наступним етапом місії, якої прагне Папа Римський, щоб підтримати гуманітарні ініціативи та пошук шляхів, які можуть привести до справедливого миру", — йдеться у заяві Ватикану у вівторок.
Поїздка кардинала Дзуппі до Китаю є наступним етапом його дипломатичної місії після відвідин Києва, Москви та Вашингтона влітку цього року.
У заяві Ватикану не уточнюють подробиць його порядку денного у Китаї, але італійська газета La Repubblica повідомила, що Дзуппі, ймовірно, зустрінеться з "вищими лідерами" в Пекіні, включно з прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном.
За словами самого Дзуппі, він докладатиме зусилля в напрямі "справедливого і безпечного миру", із залученням "тих, хто відіграє важливу роль у цьому", як наприклад, Китай. Про це Дзуппі заявив у Берліні, вступаючи перед журналістами на міжнародній зустрічі "Відважність миру", яку від 10 до 12 вересня проводить Спільнота святого Еґідія.
Мир вимагає зусиль усіх, але "він ніколи не може бути нав’язаний кимось, це має бути мир, обраний українцями, з гарантіями, зобов’язаннями і зусиллями з боку всіх", цитує кардинала сайт Української греко-католицької церкви.
Також Дзуппі сказав, що хоче допомогти в поверненні дітей, які були депортовані до Росії або на контрольовані Росією території. За даними української влади, до Росії було депортовано понад 19 тисяч українських дітей, частина з них перебуває в дитячих будинках, деяких віддали на усиновлення.
Як сказав Дзуппі, який є головою Єпископської конференції Італії, поки що не йдеться про повномасштабні посередницькі зусилля, хоча метою Святого Престолу є посадити Україну і Росію за стіл переговорів. Через Спільноту Святого Еґідія, католицьку групу миру та справедливості, членом якої є Дзуппі, він досяг мирної угоди в Мозамбіку 1992 року.
Поїздка кардинала до Китаю відбувається після того, як спалахнули нові тертя між Папою Франциском і Києвом, спровоковані нещодавньою промовою понтифіка про молодих росіян як "нащадків великої імперії". МЗС України сприйняло промову глави Ватикану як "виправдання вбивств українців та знищення українських міст і сіл".
Пізніше Папа Франциск визнав, що його коментарі були погано сформульовані, він пояснив, що його наміром було нагадати молодим росіянам про велику культурну, а не політичну, спадщину.
Михайло Подоляк, радник президента України, минулого тижня заявив, що "проросійська позиція" Папи позбавляє його права виступати в якості потенційного миротворця.
В УГКЦ також різко відреагували на слова Папи. Під час зустрічі з понтифіком у Римі члени синоду УГКЦ, українські єпископи розповіли, що певні висловлювання і жести Папи були "болючими та важко сприймаються українським народом, який у ці хвилини стікає кров’ю в боротьбі за свою гідність і незалежність", мовиться на сайті УГКЦ.
Пресцентр УГКЦ повідомив, що за словами єпископів, російська пропаганда використовує непорозуміння, які виникали між Україною та Ватиканом від початку повномасштабної війни, для виправдання та підтримки вбивчої ідеології "руского міра".
У повідомлені були використані матеріали Reuters, сайту УГКЦ.
- Голос Америки
Пентагон закликав Північну Корею не погоджуватись на постачання зброї Росії
У Міністерстві оборони США вважають, що візит делегації КНДР на чолі з північнокорейським лідером Кім Чен Ином до Росії буде зосереджений на переговорах щодо озброєння. Про це заявив під час брифінгу у вівторок, 12 вересня, речник Пентагону Пет Райдер.
"Ми знаємо, що зустріч має відбутися, ми розуміємо, що вона буде зосереджена на переговорах щодо озброєння. І вкотре ми закликаємо Північну Корею виконати свої попередні публічні зобов’язання не постачати зброю Росії, що призведе лише до продовження непотрібної війни в Україні", - сказав Райдер.
Візит Кім Чен Ина до Росії прокоментували також у Державному департаменті США, наголосивши, що у Вашингтоні стежать за результатами зустрічей північнокорейського лідера в РФ і вживатимуть відповідних заходів у разі необхідності.
"Будь-яка передача зброї з Північної Кореї до Росії порушила б численні резолюції Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, це було б ознакою відчайдушного стану, в якому опинилася російська влада за півтора року у цій війні, що безуспішно ведеться проти України," - заявив на брифінгу 12 вересня речник Держдепартаменту США Метью Міллер.
Зранку 12 вересня Кім Чен Ин із делегацією північнокорейських посадовців та військових командувачів і керівників збройної промисловості прибув на далекий схід Росії, де, як очікується, має зустрітися з президентом РФ Владіміром Путіним на полях Східного економічного форуму у Владивостоці.
За оцінками оглядачів, Північна Корея сподівається отримати від Росії економічну допомогу і військові технології в обмін на північнокорейські артилерійські боєприпаси для російської війни проти України.
31 серпня США, Велика Британія, Південна Корея і Японія оприлюднили спільну заяву, засудивши співпрацю Москви з Пхеньяном після того, як Північну Корею відвідав російський міністр оборони.
Раніше були повідомлення, що Північна Корея постачала зброю, включно з артилерійськими боєприпасами, для приватної російської військової компанії "Вагнер".
Кім Чен Ин раніше вже відвідував Росію. Вперше він зустрічався з президентом Путіним у 2019 році.
Він подорожує спеціальним потягом, уникаючи використання літаків, як це робили попередні лідери Північної Кореї.
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