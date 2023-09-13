Кім обіцяє Путіну «повну і безумовну підтримку»

Північнокорейський керівник Кім Чен Ин на зустрічі з російським президентом повторив, що його режим підтверджує «повну і безумовну підтримку» дій Владіміра Путіна в час війни Росії проти України.

Зустріч відбулася під час рідкісного закордонного візиту Кім Чен Ина на російському космодромі на Далекому сході Росії.

Кім Чен Ин назвав російську війну «священною боротьбою Росії проти гегемоністських сил задля захисту свого суверенітету й інтересів безпеки».

«Ми постійно висловлювали нашу повну і безумовну підтримку всіх рішень президента і російського керівництва. І я хочу запевнити вас, що ми завжди будемо разом з Росією у боротьбі проти імперіалізму», - заявив північнокорейський диктатор.

Владімір Путін, промовляючи до преси, сказав, що обговорював з Кім Чен Ином зокрема економічну співпрацю, гуманітарні питання і становище в регіоні.

Окремо Путін обіцяв російську допомогу з космічними супутниками після того, як Північна Корея цього року провалила дві спроби своїх запусків.

Але міжнародна увага зосереджена на військовій співпраці Росії і Північної Кореї (КНДР), а особливо на тому, що названо російськими намаганнями отримати зброю і зокрема боєприпаси.

США, Велика Британія, Японія і Південна Корея у спільній заяві 31 серпня заявили, що «Росія веде переговори з КНДР щодо потенційних угод про значну кількість боєприпасів кількох типів для використання проти України».

Американські джерела ще раніше повідомляли про підозрюване постачання російській стороні північнокорейських артилерійських боєприпасів, зокрема продаж зброї для приватної військової компанії «Вагнер».

Москві вказують на те, що військова співпраця з Північною Кореєю суперечить санкціям Організації Об’єднаних Націй, за які не раз голосувала сама Росія.

Санкції діють відповідно до майже десятка резолюцій Ради Безпеки ООН затверджених після першого північнокорейського випробування ядерної зброї 2006 року.

Підозри про військову співпрацю Росії з Північною Кореєю зросли після візиту російського міністра оборони Сергея Шойгу в КНДР у липні.