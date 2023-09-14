Південну Корею непокоїть військова співпраця Росії та КНДР

Південна Корея висловила жаль з приводу того, що лідери Росії і Північної Кореї обговорювали військову співпрацю. Сеул уважно стежить за планами Пхеньяна і Москви провести спільні навчання.

Офіційні особи заявили, що президент Південної Кореї Юн Сук Йоль в промові наступного тижня на Генеральній Асамблеї ООН висловить серйозну стурбованість щодо військової співпраці між Північною Кореєю та Росією.

«Незважаючи на неодноразові попередження з боку міжнародної спільноти, я глибоко стурбований і шкодую, що на північнокорейсько-російському саміті йшлося про військову співпрацю, включаючи розробку супутників», — заявив журналістам у четвер речник Міністерства закордонних справ Південної Кореї Лім Су Сук.

Сеул хоче зустрітися з російськими дипломатами через день після того, як президент Росії Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин провели переговори на найсучаснішому космодромі в Росії "Восточному".

Путін прийняв запрошення Кіма відвідати Північну Корею, повідомляють державні ЗМІ Пхеньяна.

«Ми обов’язково продовжимо спілкування між Південною Кореєю та Росією», — сказав Лім, який попередив, що військова співпраця Росії та Північної Кореї матиме «негативний вплив» на двосторонні зв’язки між Москвою та Сеулом.

Оскільки наступного тижня президент Юн їде до Нью-Йорка на Генеральну асамблею ООН, офіційні особи Південної Кореї знову заявили, що науково-технічне співробітництво Росії з Північною Кореєю, яке сприяє розробці ядерної зброї та ракет, включаючи супутники, що використовують технології балістичних ракет, заборонено резолюціями РБ ООН.

Рада національної безпеки Південної Кореї зібралась в четвер, щоб обговорити візит північнокорейського лідера Кіма до Росії.

За даними Ради національної безпеки Південної Кореї, Південна Корея «дуже серйозно сприймає ситуацію» з огляду на те, що під час зустрічі Кіма з Путіним «обговорювалося різне військове співробітництво, включаючи розробку міжконтинентальних балістичних ракет».

«Ми обговорюватимемо питання військового співробітництва між Північною Кореєю та Росією в консультаціях із США, Японією та міжнародним співтовариством».

Очікується, що в четвер Кім Чен Ин відвідає заводи військової та цивільної авіації в російському місті Комсомольськ-на-Амурі, повідомляють російські державні ЗМІ.

Міністерство оборони Південної Кореї заявило, що продовжує уважно стежити за поїздками Кіма на Далекому Сході Росії, а потенційні спільні військово-морські навчання між Росією та Північною Кореєю були запропоновані під час візиту російського міністра оборони Сергія Шойгу до Пхеньяна в липні.

«Сторони не робили спільної заяви, але посадовці, яких Кім привіз до Росії, і те, де він і Путін зустрілися, були досить промовистими. Склад делегації Кіма свідчить про те, що Північна Корея може надіслати боєприпаси до Росії в обмін на військові технології», – сказав Лейф-Ерік Ізлі, професор Університету Івха в Сеулі.

«Якби Путін і Кім просто хотіли укласти угоду про зброю, їм не потрібно було зустрічатися особисто, і вони могли б спробувати зберегти в таємниці свої додаткові порушення санкцій, продовжуючи їх заперечувати, — сказав Ізлі. — На додаток до підтримки незаконної торгівлі один одного, Москва і Пхеньян демонструють свою співпрацю, щоб отримати бали у внутрішній політиці».

Північна Корея не назвала імен членів своєї делегації, але на фотографіях, опублікованих державними ЗМІ Північної Кореї, схоже, кілька вищих військових командувачів, чиновників збройової промисловості та дипломатів супроводжують Кіма, у тому числі міністр оборони КНДР Кан Сун Нам і маршал Пак Чон Чон. новий голова військово-політичного керівництва партії.

До написання статті долучився Лі Джухюн. Деякі відомості для статті надійшли від Reuters.