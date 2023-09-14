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Південну Корею непокоїть військова співпраця Росії та КНДР
Південна Корея висловила жаль з приводу того, що лідери Росії і Північної Кореї обговорювали військову співпрацю. Сеул уважно стежить за планами Пхеньяна і Москви провести спільні навчання.
Офіційні особи заявили, що президент Південної Кореї Юн Сук Йоль в промові наступного тижня на Генеральній Асамблеї ООН висловить серйозну стурбованість щодо військової співпраці між Північною Кореєю та Росією.
«Незважаючи на неодноразові попередження з боку міжнародної спільноти, я глибоко стурбований і шкодую, що на північнокорейсько-російському саміті йшлося про військову співпрацю, включаючи розробку супутників», — заявив журналістам у четвер речник Міністерства закордонних справ Південної Кореї Лім Су Сук.
Сеул хоче зустрітися з російськими дипломатами через день після того, як президент Росії Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин провели переговори на найсучаснішому космодромі в Росії "Восточному".
Путін прийняв запрошення Кіма відвідати Північну Корею, повідомляють державні ЗМІ Пхеньяна.
«Ми обов’язково продовжимо спілкування між Південною Кореєю та Росією», — сказав Лім, який попередив, що військова співпраця Росії та Північної Кореї матиме «негативний вплив» на двосторонні зв’язки між Москвою та Сеулом.
Оскільки наступного тижня президент Юн їде до Нью-Йорка на Генеральну асамблею ООН, офіційні особи Південної Кореї знову заявили, що науково-технічне співробітництво Росії з Північною Кореєю, яке сприяє розробці ядерної зброї та ракет, включаючи супутники, що використовують технології балістичних ракет, заборонено резолюціями РБ ООН.
Рада національної безпеки Південної Кореї зібралась в четвер, щоб обговорити візит північнокорейського лідера Кіма до Росії.
За даними Ради національної безпеки Південної Кореї, Південна Корея «дуже серйозно сприймає ситуацію» з огляду на те, що під час зустрічі Кіма з Путіним «обговорювалося різне військове співробітництво, включаючи розробку міжконтинентальних балістичних ракет».
«Ми обговорюватимемо питання військового співробітництва між Північною Кореєю та Росією в консультаціях із США, Японією та міжнародним співтовариством».
Очікується, що в четвер Кім Чен Ин відвідає заводи військової та цивільної авіації в російському місті Комсомольськ-на-Амурі, повідомляють російські державні ЗМІ.
Міністерство оборони Південної Кореї заявило, що продовжує уважно стежити за поїздками Кіма на Далекому Сході Росії, а потенційні спільні військово-морські навчання між Росією та Північною Кореєю були запропоновані під час візиту російського міністра оборони Сергія Шойгу до Пхеньяна в липні.
«Сторони не робили спільної заяви, але посадовці, яких Кім привіз до Росії, і те, де він і Путін зустрілися, були досить промовистими. Склад делегації Кіма свідчить про те, що Північна Корея може надіслати боєприпаси до Росії в обмін на військові технології», – сказав Лейф-Ерік Ізлі, професор Університету Івха в Сеулі.
«Якби Путін і Кім просто хотіли укласти угоду про зброю, їм не потрібно було зустрічатися особисто, і вони могли б спробувати зберегти в таємниці свої додаткові порушення санкцій, продовжуючи їх заперечувати, — сказав Ізлі. — На додаток до підтримки незаконної торгівлі один одного, Москва і Пхеньян демонструють свою співпрацю, щоб отримати бали у внутрішній політиці».
Північна Корея не назвала імен членів своєї делегації, але на фотографіях, опублікованих державними ЗМІ Північної Кореї, схоже, кілька вищих військових командувачів, чиновників збройової промисловості та дипломатів супроводжують Кіма, у тому числі міністр оборони КНДР Кан Сун Нам і маршал Пак Чон Чон. новий голова військово-політичного керівництва партії.
До написання статті долучився Лі Джухюн. Деякі відомості для статті надійшли від Reuters.
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- Голос Америки
Якби я був росіянином в Криму, я б запанікував - на Заході реагують на удар України по ракетних комплексах РФ біля Євпаторії
Якби я був [з] країни, яка купила С-400, я б запанікував. Якби я був росіянином у Криму, я б запанікував.Адам Кінзінгер
Успішне знищення російського ракетного комплексу Україною - це дуже важлива подія не лише для війни, вона також надсилає сигнал країнам, які використовують російські С-400 для власного захисту, кажуть західні аналітики.
Вранці 14 вересня біля Євпаторії ЗСУ завдали удару по ракетних комплексах РФ "земля-повітря", повідомляють ЗСУ в Telegram. Знищено сучасний російський комплекс ППО С-400 “Тріумф” орієнтовною вартістю 1,2 мільярда доларів США, пишуть західні ЗМІ з посиланням на джерела в українській владі.
За словами джерел, імена яких не були вказані, “унікальну” спецоперацію було здійснено у співпраці воєнною контррозвідкою СБУ та ВМС України. Для удару було використано безпілотники та дві крилаті ракети “Нептун”.
Паралельно в мережі з’явилися супутникові фото, на яких зображено уражений комплекс. У соцмережах також циркулювали відео пожеж неподалік Євпаторії.
Кілька західних аналітиків уже відреагували на факт ураження С-400 внаслідок української атаки.
“ОГО. Це величезна [подія]. Якби я був [з] країни, яка купила С-400, я б запанікував. Якби я був росіянином у Криму, я б запанікував. КРИМ ЦЕ УКРАЇНА”, - написав на своїй сторінці у мережі Х Адам Кінзінгер, колишній американський військовий і конгресмен, та старший політичний оглядач CNN.
Подібну думку висловив і Люк Коффі, старший науковий співробітник американського Гудзонівського Інституту. На своїй сторінці в мережі Х він зазначив: “Туреччина повинна ретельно подумати про корисність свого С-400 у сучасній війні.”
Своєю чергою, британське видання Express.co.uk, коментуючи вибухи в Криму другу ніч поспіль, заявило, що “Путін принижений”.
Знищення російської системи С-400 було також відзначене іншими західними ЗМІ, такими як The New York Times, та коментаторами як важлива подія.
Російська система С-400 “Тріумф” є зенітно-ракетним комплексом нового покоління, “який призначений для ураження літаків-розвідників, літаків стратегічної та тактичної авіації, балістичних ракет тактичного та оперативного призначення, балістичних ракет середньої дальності, гіперзвукових цілей, засобів перешкод, літаків радіолокаційного спостереження та управління”, коментує білоруське видання Хартія’97%.
- Голос Америки
Мін'юст США: Ми єдині в рішучості покарати росіян, відповідальних за агресію та воєнні злочини в Україні
Сполучені Штати віддані міжнародній співпраці з метою розслідувати російські воєнні злочини в Україні та притягнути винних до відповідальності. Про це заявив міністр юстиції Меррік Гарланд під час прийому українського посольства у Вашингтоні з нагоди Дня Незалежності України.
"Ми заморожуємо та арештовуємо активи причетних росіян, ми розслідуємо воєнні злочини, які підпадають під нашу юрисдикцію, ми уважно спостерігаємо та співпрацюємо з нашими українськими партнерами для підтримки їхніх розслідувань російських воєнних злочинів", - розповів Гарланд. Він додав, що з цією метою нещодавно здійснював візити до Києва та до Міжнародного кримінального суду у Гаазі, де зустрічався із генпрокурором України Андрієм Костіним та головним прокурором МКС Карімом Ханом.
Гарланд додав: "Ми єдині в нашій рішучості, що російським винуватцям агресії, воєнних злочинів і злочинів проти людяності в Україні це не зійде з рук, і ми єдині у нашій відданості підтримувати народ України у прагненні справедливості та свободи".
Під час виступу на прийомі адміністраторка урядової агенції США з міжнародного розвитку USAID Саманта Пауер відзначила важливу роль розвитку місцевих громад в Україні у протистоянні російській війні.
"У 2014 році, коли Путін розпочав військову кампанію із захоплення Криму та частини Донбасу, лідери України побачили, як швидко громада може опинитись на передовій, і наскільки ці громади важливі для захисту держави, народу та демократії. Так почалася Україна, і ми, завдяки Конгресу, завдяки двопартійній підтримці Конгресу, ми в USAID мали привілей разом із нашими європейськими друзями підтримувати десятирічні зусилля з розширення можливостей місцевих громад", - сказала вона.
Коли Путін скупчив свої війська біля кордонів України у 2021 році, лідери громад були готові. Вони кинулися в дію.Саманта Пауер
Пауер розповіла, що із допомогою та фінансуванням уряду США в Україні вдалось досягти більшого залучення лідерів місцевих громад, навчити їх керувати своїми бюджетами і розширити доступ до базових послуг. Тож "на момент, коли Путін скупчив свої війська біля кордонів України у 2021 році, лідери громад були готові. Вони кинулися в дію. Вони проводили евакуацію. Вони надали тимчасовий притулок для переселенців", - підкреслила урядовиця.
Зокрема, вона виділила залученість жінок: "Ми зосередилися особливо на українських жінках... підтримуючи їх у тому, щоб вони брали на себе більше лідерських ролей у своїх громадах.... І оскільки українських чоловіків покликали на військову службу в Києві та за його межами, часто лідерами були українські жінки. Вони очолили зусилля з організації основних служб. Вони мобілізували зусилля волонтерів, й українські жінки допомагали навчати мирних жителів бойовій медицині".
Пауер і Гарланд наголосили, що США продовжать свою підтримку України у боротьбі за суверенітет і незалежність. Вони підкреслили, що президент Путін уже зазнав невдачі у своїх намірах.
"Україна не дала Путіну легкої перемоги, яку він очікував, проявивши надзвичайну креативність, рішучість і співчуття своїх громадян. І Україна доводить, що попри майбутні виклики, це демократія, демократія, яка все ще будується та розвивається", - додала Пауер.
- Голос Америки
Пентагон збільшує команду в Києві для нагляду за допомогою, на тлі критики в Конгресі
Генеральний інспектор Пентагону збільшує свою команду, яка працюватиме в Києві із аудиту оборонної допомоги, наданої Україні, повідомили в Пентагоні 13 вересня.
Наразі в посольстві США в Києві вже працює представник Служби генерального інспектора Пентагону, структури внутрішнього аудиту американського оборонного відомства.
Загалом, зауважили в Пентагоні, відомство здійснює 21 проект із нагляду за допомогою Україні і планує виконання ще чотирьох таких проектів, а також регулярно звітує про нагляд над допомогою перед американськими законодавцями.
Цієї осені американський Конгрес розглядатиме запит на надання додаткової допомоги Києву. Пакет, який зокрема передбачає виділення приблизно 13 мільярдів доларів додаткової оборонної допомоги Україні, подав президент США Джо Байден.
В Республіканській партії низка законодавців вважають, що нагляд за допомогою Україні недостатній. Спікер Палати представників США Кевін Маккарті, який підтримує допомогу Україні, послідовно виступає за збільшення підзвітності допомоги. А в липні сенатори-республіканці Джош Говлі, Дим Ріш, Роджер Вікер та Джон Кеннеді запропонували виділити 10 мільйонів доларів на створення служби з контролю над витратами уряду США на підтримку України. Говлі послідовно виступає проти надання Україні допомоги. Ріш та Вікер є палкими прихильниками допомоги Україні і щодо перевірок раніше заявляли, що чинна система аудиту є достатньою.
Пентагон піддавали критиці за те, що він припустився бухгалтерської помилки при передачі Україні зброї. Так, в листі сенатори-республіканці Джей Ді Венс та Чіп Рой заявляли, що "абсурдно" схвалювати додаткові кошти, якщо уряд "немає ясності" щодо того, скільки надано Україні.
Раніше цього тижня лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл звернувся до однопартійців, щоб запевнити їх, що допомозі США Україні не бракує підзвітності.
“Сьогодні я хотів би підняти тему помилкового уявлення про те, що смертоносній допомозі США бракує необхідної підзвітності та захисту від зловживання. Сполучені Штати напевне мають глибше розуміння, як Україна використовує зброю, надану їй Сполученими Штатами та нашими союзниками, ніж це було з будь-якою іншою країною-партнером”, - заявив Макконнелл.
Лідер республіканської меншості у Сенаті наголосив, що “Україна – це не Ірак і не Афганістан. Це сучасна демократія, твердо віддана інтеграції із Заходом”.
“Російська ескалація минулого року призвела до кардинальних політичних змін у тому, як Україна ставиться до корупції. Сьогодні корупція та нецільове використання коштів чи зброї можуть означати смерть близьких людей або поставити під загрозу підтримку Заходу. Я не кажу, що корупція зникла. Навіть у найгірших конфліктах або в найрозвиненіших демократіях людська природа залишається. Але розрахунок втрат змінився. І надійні, незалежні антикорупційні органи призводять до змін”, - заявив Мітч Макконнелл у Сенаті у вівторок, 12 вересня.
Лідер республіканської меншості у Сенаті повідомив, що він особисто зробив запит, аби в перед сенаторами виступив посадовець з офісу, який наглядає за американською допомогою при Пентагоні, Держдепі та USAID, “щоб проінформувати сенаторів-республіканців про стан незалежного нагляду за цією допомогою”.
Військовий, що шукає загиблих воїнів. Відео
Кулеметник Олексій Масюченко у цивільному житті був водолазом і займався пошуком решток загиблих солдатів Другої світової. Зараз, у перервах між боями на фронті, він продовжує займатися справою свого життя — пошуком загиблих воїнів. З військовим спілкувалися Олена Адаменко та Михайло Заїка.
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