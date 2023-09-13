Блінкен: війна в Україні залишається стратегічним провалом Росії

Загрози міжнародному порядку не обмежені тим чи іншим регіоном. А вторгнення Росії до України продемонструвало, що напад в одній точці планети завдасть шкоди людям повсюдно.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен у вівторок, 13 вересня, під час промови у Школі передових міжнародних досліджень Джонса Гопкінса у рамках циклу лекцій, що вшановують спадщину Збігнєва Бжезінського – американського політолога, колишнього радника з національної безпеки президента Джиммі Картера.

Блінкен у ході виступу пояснив, чому для США важливо докладати зусиль для збереження миру в інших частинах світу: “Ми допомогли розбудувати міжнародний порядок після Другої світової війни та інвестували в прогрес інших націй і людей, тому що ми усвідомлюємо, що це служитиме інтересам людства, а також нашим власним”.

За словами держсекретаря, “підтримка успіху інших” зрештою зміцнить процвітання, мир та безпеку для американців.

Він також наголосив, що США співпрацюватимуть не лише з демократіями-однодумцями, але і з тими, “з якими, не погоджуємось у важливих питаннях”, якщо вони прагнуть “робити внесок у вирішення спільних проблем і підтримувати міжнародні норми”.

“Я називаю це дипломатичною змінною геометрією. Ми починаємо з проблеми, яку нам потрібно вирішити. І ми працюємо, збираючи групу партнерів”, – сказав Блінкен.

Як приклад, він навів партнерство, що сформувалося довкола допомоги Україні у її протистоянні агресії Росії.

“Ми зблизили наших трансатлантичних та індо-тихоокеанських союзників, захищаючи нашу спільну безпеку, процвітання та свободу”, – сказав Блінкен. Він нагадав, що коли Росія взимку припиняла постачання нафти та газу до Європи, щоб позбавити Україну підтримки звідти, Японія та Корея приєдналися до американських зусиль із допомоги, зокрема завдяки запасам скрапленого газу.

Тепер, наголосив Блінкен, Японія, Корея, Нова Зеландія є регулярними та активними учасниками зустрічей НАТО. Натомість європейські країни, Канада та інші приєдналися до союзників і партнерів в Азії, щоб спільно протистояти економічному тиску Китаю. Разом союзники працюють і над розбудовою стійких каналів постачання, особливо коли йдеться про ключові технології, каже держсекретар.

Наша мета полягає в тому, щоб Україна не просто вижила, але й процвітала як динамічна, успішна демократія.

Щодо України Блінкен також заявив: “Наша мета полягає в тому, щоб Україна не просто вижила, але й процвітала як динамічна, успішна демократія”.

Держсекретар додав, що завдяки надзвичайній хоробрості та стійкості українського народу та підтримці з боку партнерів “війна Путіна продовжує залишатися стратегічним провалом Росії”.

“Українці можуть самі писати своє майбутнє”, – висловив упевненість Блінкен.

Крім того, він додав, що завдяки партнерству у протистоянні російському вторгненню в Україну країни НАТО покращили власні сили стримування та оборони, посилили східний фланг та збільшили інвестиції в оборону для вирішення нових викликів.

Як повідомляв Голос Америки, нещодавно Ентоні Блінкен побував в Україні, а його дводенний візит, що не обмежився столицею, оглядачі назвали свідченням про довіру до України, ЗСУ та ППО зокрема.