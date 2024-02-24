Ніккі Гейлі критикує Дональда Трампа за те, що він “покинув американських союзників за кордоном". Праймеріз у Південній Кароліні

Республіканські кандидати у президенти США змагаються на праймеріз у Південній Кароліні у суботу, 24 лютого.

Після другого місця на праймеріз в Айові та Нью-Гемпширі, де вона програла Дональду Трампу, Ніккі Гейлі сподівається на переможні результати у рідному штаті, Південній Кароліні, де політикиня свого часу стала наймолодшою серед губернаторів країни та обиралася двічі на цю посаду.

Як зауважує CNN, Трамп на кожному кроці висміював Гейлі, навіть жартуючи про відсутність Майкла Гейлі, її чоловіка, з яким вона прожила 26 років, який зараз перебуває на річній місії за кордоном у Національній гвардії Південної Кароліни.

Гейлі натомість обернула ці слова Трампа, щоб показати його неповагу до їхньої служби.

Гейлі також критикує Трампа за те, що він “зрадив військовослужбовців і ветеранів, покинув американських союзників за кордоном і посіяв хаос вдома”.

Останніми тижнями кандидатка особливо загострила свою критику на адресу Трампа, пише CNN, зокрема звинувачуючи у нездатності наполягати на відповідальності Росію за смерть Олексія Навального.

Але, як наголошує агенція Reuters, Ніккі Гейлі обстоює ідеї, котрі, як свідчать опитування, не є пріоритетними для виборців її власної партії. І протистояння російській агресії є серед таких ідей.

24 лютого для Гейлі газета New York Times називає серйозним викликом, оскільки Дональд Трамп, за інформацією NYT, заручився підтримкою нинішнього керівництва штату, включаючи багатьох колишніх союзників самої Гейлі. Штат, пише газета, має критичне значення “для Гейлі як кандидатки у президенти”.

Гейлі пообіцяла продовжувати, навіть якщо вона не здобуде перевагу і у своєму рідному штаті.