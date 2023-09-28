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Припинення військової допомоги Україні мало б руйнівні наслідки – кандидат на посаду заступника міноборони США
Припинення американської допомоги мало б руйнівні наслідки і для України, і для альянсу, що її підтримує, сказав високопоставлений американський чиновник під час слухань у Сенаті у четвер.
Кандидат на посаду заступника міністра оборони з питань політики Дерек Шолле сказав, що США є лідером альянсу, що допомагає Україні в її боротьбі з російською агресією, і відмова від цієї допомоги, мала б руйнівні наслідки як для України, так і для всього альянсу, що складається з близько 50-ти країн.
«Результат припинення надання значної підтримки Україні з боку США був би руйнівним. Він був би руйнівним, перш за все, для України, яка добре використовує допомогу, яку ми їм надаємо, а також для цього дуже вражаючого альянсу, який був сформований протягом останніх двадцятьох місяців. Близько 50-ти країн певним чином сприяють зусиллям України, це – не лише країни НАТО з Європи, але і країни по всьому світу, які надають певну військову допомогу», – сказав Шолле, відповідаючи на запитання голови сенатського Комітету зі збройних сил США сенатора-демократа Джека Ріда про те, що б сталося, якби США почали скорочувати допомогу Україні та союзникам по НАТО.
«Ми показуємо приклад. Ми робимо найбільше завдяки потужній підтримці Конгресу. І тому я вважаю абсолютно життєво важливим, щоб ми продовжували нашу потужну допомогу Україні», – додав Шолле.
У середу республіканці у регламентному комітеті Палати представників домовились винести на окреме голосування додаткову військову допомогу Україні у 300 мільйонів доларів. Низка законодавців закликала припинити надання допомоги Україні у військовій сфері.
Дерек Шолле, який нині є радником Державного департаменту США, де він працює в ранзі заступника міністра старшим політичним радником держсекретаря з широкого кола питань і виконує спеціальні дипломатичні доручення за вказівками міністра, є номінований президентом Джо Байденом на посаду заступника міністра оборони. Перед затвердженням, Шолле має відповісти на запитання сенаторів та пройти схвалення в Сенаті.
На тому ж засіданні сенатор-республіканець Роджер Вікер запитав претендентку на посаду помічника міністра оборони з закупівель Кара Аберкромбі про те, чи точними були дані одного з нещодавніх інформаційних бюлетенів міністерства оборони. У цьому повідомленні йшлося про те, що з понад 44 мільярди доларів, виділених для підтримки України з початку конфлікту півтора року тому, 62% коштів на озброєння навіть не були використані для укладання контрактів.
Відповідаючи на запитання сенатора, Кара Аберкромбі сказала, що у разі підтвердження, вона зробить все для того, щоб якнайшвидше укласти контракти, використовуючи всі кошти, які Конгрес виділив для оборони України. Однак, за її даними, цифра була протилежною – щонайменше на 60% виділених грошей контракти вже були ухвалені.
«Як я розумію з моїх розмов з Міністерством оборони, вони мають щонайменше 60% коштів призначених на майбутні контракти. Але, сенаторе, я зобов’язуюсь розглянути це, якщо це буде підтверджено всіма службами, ми зможемо це вирішити», – сказала Аберкромбі.
Під час слухань у сенаторка-демократка Елізабет Воррен, яка нещодавно побувала в Україні, сказала, що на неї велике враження зробила співпраця між українськими військовими і громадськими організаціями у тому, щоб зменшити загрози для цивільних. За її словами, такий рівень співпраці був би потрібний і для американського міністерства оборони під час військових операцій американських військових.
Ще одним уроком з України, на думку сенатора-республіканця Марка Келлі, було те, що необхідність замовляти системи зв'язку для України у приватної компанії Ілона Маска, призвела до безпекових ризиків. І з цим питанням він звернувся до обох претендентів на посади в міністерстві оборони, які запевнили, що працюватимуть над тим, щоб приватні контрактори не створювали в майбутньому проблем для міністерства оборони.
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Американські сенатори Шагін і Вікер озвучили небезпеки Росії та аргументи про підтримку України Сполученими Штатами
Американські сенатори – демократка Джин Шагін і республіканець Роджер Вікер озвучили небезпеки Росії та аргументи на користь підтримки України Сполученими Штатами у серії інтерв’ю Центру аналізу європейської політики (CEPA) “Виграти війну. Виграти мир”.
“Тим людям, які думають, що нам не потрібно турбуватися про Росію, я можу сказати … є причина, чому Фінляндія та Швеція вирішили, що хочуть приєднатися до НАТО зараз. Це тому, що є загроза з боку [президента РФ] Володимира Путіна… Китай, Іран і Північна Корея також спостерігають”, – сказала сенаторка Шагін.
Щодо війни вона також наголосила: “Йдеться не лише про територіальну цілісність України. Йдеться про те, чи збираємося ми в демократичному світі стати і сказати, що авторитарні режими не можуть просто атакувати іншу країну”.
“Те, що відбувається у Європі, впливає не лише на Європу. Це впливає на весь інший світ, зокрема, на те, що вони [лідери країн, - ред.] роблять в Азії”, – сказала Шагін.
Однією з найскладніших для подолання проблем сенаторка вважає дезінформацію, наводячи у приклад ситуацію довкола розслідування збитого російською ракетою літака MH17 у 2014 році над Україною.
Шагін також зауважила про наростаючу небезпеку у Чорноморському регіоні та розповіла про участь у підготовці законопроєкту про безпеку в Чорному морі (Black Sea Security Act).
“Підтримка [Сполученими Штатами, - ред.] України допомагає нам у боротьбі з одним із наших головних противників у всьому світі, а це Росія”, – сказав своєю чергою під час конференції “Виграти війну. Завоювання миру” сенатор-республіканець Роджер Вікер.
Він наголосив, що підтримка України насправді відповідає інтересам національної безпеки США та глобальної стабільності. А своїм колегам-політикам, які заявляють, що “розподіл тягаря є важливим” і Європі, Канаді, Австралії “потрібно робити більше” нагадав, що у за обсягами допомоги Україні відповідно до свого ВВП інші країни зробили більше, ніж Сполучені Штати. “І це добре, – каже Вікер. – Ми раді допомогти, але ми взяли з собою наших друзів. І наші союзники разом зробили внесок більше ніж ми”.
Обоє сенаторів отримали нагороду від Центру аналізу європейської політики (CEPA) Freedom Fighter Awards 2023, зокрема за активну підтримку України. Як повідомляв Голос Америки, CEPA вручила нагороду і лідеру республіканців у Сенаті Мітчу Макконнеллу, відзначивши його стійке лідерство та підтримку України.
Макконнелл також навів аргументи на користь допомоги США Україні, а щодо її співвідношення із ВВП країни наголосив: “Це справді мала частка, яку ми надаємо для цих зусиль в Україні. Якщо Путін виграє, наступною буде країна НАТО. І я думаю, що набагато розумніше зупинити це вторгнення, виштовхнути його, і єдині, хто готовий брати участь у цьому, – це самі українці”.
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