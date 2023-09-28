Припинення військової допомоги Україні мало б руйнівні наслідки – кандидат на посаду заступника міноборони США

Припинення американської допомоги мало б руйнівні наслідки і для України, і для альянсу, що її підтримує, сказав високопоставлений американський чиновник під час слухань у Сенаті у четвер.

Кандидат на посаду заступника міністра оборони з питань політики Дерек Шолле сказав, що США є лідером альянсу, що допомагає Україні в її боротьбі з російською агресією, і відмова від цієї допомоги, мала б руйнівні наслідки як для України, так і для всього альянсу, що складається з близько 50-ти країн.

«Результат припинення надання значної підтримки Україні з боку США був би руйнівним. Він був би руйнівним, перш за все, для України, яка добре використовує допомогу, яку ми їм надаємо, а також для цього дуже вражаючого альянсу, який був сформований протягом останніх двадцятьох місяців. Близько 50-ти країн певним чином сприяють зусиллям України, це – не лише країни НАТО з Європи, але і країни по всьому світу, які надають певну військову допомогу», – сказав Шолле, відповідаючи на запитання голови сенатського Комітету зі збройних сил США сенатора-демократа Джека Ріда про те, що б сталося, якби США почали скорочувати допомогу Україні та союзникам по НАТО.

«Ми показуємо приклад. Ми робимо найбільше завдяки потужній підтримці Конгресу. І тому я вважаю абсолютно життєво важливим, щоб ми продовжували нашу потужну допомогу Україні», – додав Шолле.

У середу республіканці у регламентному комітеті Палати представників домовились винести на окреме голосування додаткову військову допомогу Україні у 300 мільйонів доларів. Низка законодавців закликала припинити надання допомоги Україні у військовій сфері.

Дерек Шолле, який нині є радником Державного департаменту США, де він працює в ранзі заступника міністра старшим політичним радником держсекретаря з широкого кола питань і виконує спеціальні дипломатичні доручення за вказівками міністра, є номінований президентом Джо Байденом на посаду заступника міністра оборони. Перед затвердженням, Шолле має відповісти на запитання сенаторів та пройти схвалення в Сенаті.

На тому ж засіданні сенатор-республіканець Роджер Вікер запитав претендентку на посаду помічника міністра оборони з закупівель Кара Аберкромбі про те, чи точними були дані одного з нещодавніх інформаційних бюлетенів міністерства оборони. У цьому повідомленні йшлося про те, що з понад 44 мільярди доларів, виділених для підтримки України з початку конфлікту півтора року тому, 62% коштів на озброєння навіть не були використані для укладання контрактів.

Відповідаючи на запитання сенатора, Кара Аберкромбі сказала, що у разі підтвердження, вона зробить все для того, щоб якнайшвидше укласти контракти, використовуючи всі кошти, які Конгрес виділив для оборони України. Однак, за її даними, цифра була протилежною – щонайменше на 60% виділених грошей контракти вже були ухвалені.

«Як я розумію з моїх розмов з Міністерством оборони, вони мають щонайменше 60% коштів призначених на майбутні контракти. Але, сенаторе, я зобов’язуюсь розглянути це, якщо це буде підтверджено всіма службами, ми зможемо це вирішити», – сказала Аберкромбі.

Під час слухань у сенаторка-демократка Елізабет Воррен, яка нещодавно побувала в Україні, сказала, що на неї велике враження зробила співпраця між українськими військовими і громадськими організаціями у тому, щоб зменшити загрози для цивільних. За її словами, такий рівень співпраці був би потрібний і для американського міністерства оборони під час військових операцій американських військових.

Ще одним уроком з України, на думку сенатора-республіканця Марка Келлі, було те, що необхідність замовляти системи зв'язку для України у приватної компанії Ілона Маска, призвела до безпекових ризиків. І з цим питанням він звернувся до обох претендентів на посади в міністерстві оборони, які запевнили, що працюватимуть над тим, щоб приватні контрактори не створювали в майбутньому проблем для міністерства оборони.

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