У Сенаті США дискутують про кандидатуру нового посла до Ізраїлю

У комітеті із закордонних справ Сенату США тривають слухання з приводу номінації на посаду Посла США в Ізраїлі Джейкоба Лью – ексміністра фінансів США, екскерівника апарату Білого дому під час адміністрації Барака Обами.

У залі комітету - активна дискусія стосовно як ситуації на Близькому Сході, так і, наприклад, політики США щодо Ірану у час роботи Лью на посаді очільника Мінфіну США.

Крім того, виступи сенаторів були кілька разів перебиті криками активістів з вимогою “припинити геноцид палестинців”.

Якщо Лью буде призначений, то змінить на посаді посла Томаса Найдса, який закінчив дворічну каденцію у липні цього року. Тоді в інтерв’ю виданню Wall Street Journal Найдс застерігав Ізраїль від “сходження з рейок”, критикуючи правову реформу у країні.

Найдс казав, що адміністрація президента США Джо Байдена закликає прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу “уповільнити темп” реформи і досягти консенсусу з політичною опозицією щодо змін у Верховному суді країни. У відповідь ініціатори реформи закликали США не втручатися у внутрішні справи Ізраїлю.

Наразі обов'язки тимчасово повіреного у справах посольства США в Єрусалимі виконує американська дипломатка Стефані Галлетт.

“Я не можу переоцінити терміновість необхідності для Сполучених Штатів призначення посла до Ізраїлю, щоб допомогти на місці забезпечити підтримку Ізраїлю, вирішити ситуацію із заручниками, забезпечити гуманітарні потреби, – сказав сенатор Бен Кардін. – Нам потрібен посол, який у цей критичний і делікатний час міг би авторитетно та дипломатично представляти нас у регіоні на найвищому рівні”.

Кардін наголосив, що Джек Лью та його родина віддані американським цінностям та розумінню потреб національної безпеки Сполучених Штатів.

Нам потрібні ваші очі та вуха, щоб краще зрозуміти, що відбувається в Єрусалимі та у Рамаллі.

“Нам потрібні ваші очі та вуха, щоб краще зрозуміти, що відбувається в Єрусалимі та у Рамаллі. Нам потрібно, щоб ви продовжували просувати угоди про нормалізацію між Ізраїлем і Саудівською Аравією”, – окреслив очікування від наступного нового посла Кардін.

Як відомо, США і Саудівська Аравія наразі погоджують угоду про визнання Ізраїлю Саудівською Аравією. Натомість саудити домагаються поступок від Ізраїлю, які б сприяли створенню палестинської держави. WSJ з посиланням на офіційних осіб повідомляв, що угода, якщо її вдасться укласти попри численні перешкоди, “стане найважливішою мирною угодою на Близькому Сході за покоління”.

“Гірше, ніж мати його [місце посла США в Ізраїлі] порожнім – це мати там “не ту людину”, – сказав сенатор-республіканець Дим Ріш.

Він також заявив, що заклики до Ізраїлю припинити вогонь “є помилковими, небезпечними та не визнають законного права Ізраїлю захищати свій народ”, а ХАМАС безпосередньо пов'язаний з Іраном.

На думку сенатора, рівень санкцій США щодо Ірану є вкрай недостатнім, що дозволяє йому закумулювати “більше ресурсів для підтримки тероризму, ніж у 2019 році”.

Ріш назвав політику США щодо розморожування коштів Ірану неприйнятною. А також закликав до переоцінки палестинської політики.

“Міністре Лью, у мене є застереження щодо вашого призначення послом Америки в Ізраїлі. Вам потрібно буде підтримувати не тільки Ізраїль, коли він відповідає на атаки, але й те, що він бореться з постійною і справді екзистенційною загрозою Ірану, яка, на мою думку, є основною проблемою тут, – сказав Ріш. – У мене є застереження щодо вашої здатності це зробити”.

Далі сенатор розкритикував конвертацію 5,7 мільярда доларів іранських активів через банки США за часів президентства Обами та перебування Лью на посаді міністра фінансів США. Ці претензії до кандидатури Байдена на посаду посла США в Ізраїлі зокрема були висловлені у публікації Washington Post.

Лью у відповідь заявив: “Ми не давали Ірану стати частиною фінансової системи США. Ми з вами можемо не погодитися щодо політики JCPOA [Спільний всеосяжний план дій, ядерна угода між Іраном і кількома світовими державами, - ред.], але те, що ми зробили тоді, це було прозоро і я свідчив перед цим комітетом щодо того, що було зроблено. Ми домовилися з Іраном, щоб вони згорнули свою ядерну програму, в обмін на що вони отримають доступ до грошей. Це були їхні гроші, які ми заморозили”.

Під час слухань також було озвучено, що сам Лью потрапив під санкції зі сторони Ірану. Він так пояснив цю ситуацію: “Думаю, що у процесі переговорів щодо JCPOA Іран сподівався, що його приймуть у світ націй, та був глибоко розчарований, коли цього не сталося. Угода є угода, ви повинні дотримуватися своїх зобов’язань”.

Сенатори також запитували номінанта, чи докладе він усіх можливих зусиль, щоб гарантувати, що школи, лікарні, системи електропостачання та водопостачання та інші цивільні об'єкти у Смузі Гази не будуть атаковані.

ХАМАС ховає за цивільними особами свої командні центри, лідерів.

На це Лью відповів: “Мені важко відповісти на гіпотетичне запитання. ХАМАС ховає за цивільними особами свої командні центри, лідерів”.

Лью чітко наголосив при цьому, що ворогами є ХАМАС, а не палестинці.

Голосування за кандидатуру Лью заплановане на наступний тиждень.

“Я зроблю все можливе, щоб припинити жахливі атаки ХАМАСу і забезпечити Ізраїлю все необхідне для захисту. І я не пошкодую зусиль. Я працюватиму, щоб допомогти американським громадянам, які перебувають у полоні, безпечно повернутися додому. І я працюватиму над тим, щоб викорінити виплати терористам та їхнім родинам як винагороду за їхні жахливі злочини. Я працюватиму над тим, щоб інші державні чи недержавні суб’єкти не поширили цей конфлікт на нові фронти. І я буду координувати дії з міжнародним співтовариством для вирішення гуманітарної кризи, з якою стикаються невинні цивільні особи в Газі, яких ХАМАС використовує як живий щит”, – сказав Джек Лью.