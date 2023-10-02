МЗС Словаччини звинувачує Росію у втручанні у вибори

За Україною стоїть сильна, дуже сильна міжнародна коаліція. І якщо Путін думає, що зможе пережити нас, то він помиляється.

МЗС Словаччини звинуватило Росію у втручанні у вибори, відповідну заяву відомство оприлюднило у понеділок, 2 жовтня, після того, як партія Smer-SD здобула перемогу на парламентських виборах в країні. Лідер цієї партії Роберт Фіцо, якого критики вважають проросійськи налаштованим, був запрошений сформувати уряд.

МЗС Словаччини заявило про втручання у вибори, реагуючи на коментарі голови російської служби зовнішньої розвідки Сергія Наришкіна. Ще до виборів Наришкін заявив про те, що центристська партія “Прогресивна Словаччина” є “довіреними особами США”.

“Прогресивна Словаччина” підтримує Україну, і на виборах прийшла другою, отримавши 18% голосів, тоді як Smer-SD посіла першість, її підтримали 23% виборців.

“Ми вважаємо таку навмисно поширену дезінформацію неприпустимим втручанням Російської Федерації у виборчий процес у Словацькій Республіці”, – йдеться у заяві МЗС Словаччини, яку цитує мережа AFP.

МЗС Словаччини також викликало співробітника російського посольства і зажадало від Росії “припинити дезінформаційну діяльність, спрямовану проти Словаччини”.

Москва відкинула звинувачення словацького уряду, заявивши, що “ми не втручаємося у внутрішні справи інших країн і не беремо участь у зміні режиму”.

Коментуючи вибори у Словаччині, американські посадовці заявили, що продовжать працювати з партнерами по НАТО задля забезпечення тривалої підтримки для України, яка протистоїть російській агресії.

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр також зауважила, що США створили коаліцію з понад 50 країн, куди входить і Словаччина, для допомоги Україні, а також згуртували понад 140 країн в ООН, щоб засудити вторгнення Росії в Україну.

“За Україною стоїть сильна, дуже сильна міжнародна коаліція. І якщо Путін думає, що зможе пережити нас, то він помиляється. Він помиляється. І тому незабаром ми оголосимо ще один пакет допомоги для України, щоб засвідчити нашу постійну підтримку хороброго народу України”, - додала Жан-П’єр.

Своєю чергою, речник Державного департаменту США Метью Міллер зазначив, що США ознайомлені з повідомленнями про російське втручання у вибори у Словаччині.

“Ми тісно спілкуємося з нашими словацькими колегами щодо [повідомлень про втручання]. Загалом щодо виборів, я скажу, що Словаччина, звичайно, є ключовим союзником НАТО, партнером і другом Сполучених Штатів. Ми продовжуватимемо співпрацювати з урядом, обраним словацьким народом, для просування наших спільних цілей і взаємних інтересів. І, як я вже говорив про низку країн на цій трибуні, Сполучені Штати не приймають жодної сторони в іноземних виборах. Єдиний наш інтерес – у вільному та чесному виборчому процесі”, - заявив Міллер.

На виборах у Словаччині партія Роберта Фіцо отримала 42 місця зі 150 у парламенті. Тепер вона шукатиме партнерів для створення урядової коаліції. Потенційним партнером Smer-SD може виступити партія Hlas-SD, яка отримала 27 місць, як повідомляє AFP. Hlas-SD виникла у 2020 році, відколовшись від Smer-SD.

Третім членом коаліції може стати націоналістична проросійська Словацька національна партія, яка набрала 5,6% голосів, зазначає британське видання The Guardian. В такому складі коаліція може мати 79 місць у 150-місному парламенті.