Країни Східної Європи вимагають встановити мито на українське зерно

БУДАПЕШТ, 15 січня (Reuters). Країни на сході Європейського Союзу вимагають від ЄС запровадити імпортне мито на українське зерно, посилаючись на недобросовісну конкуренцію, повідомило Міністерство сільського господарства Угорщини в понеділок.

У міністерстві повідомили, що міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини надіслали лист до Європейської комісії з проханням про вжиття заходів, заявивши, що дешевша сільськогосподарська продукція з України захоплює їхні експортні ринки.

П’ятеро з шести підписантів держав-членів ЄС, які виробляють значно більше пшениці та кукурудзи, ніж їм потрібно, що є ключовим для безпеки харчових продуктів у Європі та стратегічного суверенітету ЄС, заявили міністри.

“Ось чому Брюсселю необхідно запровадити заходи, які захистять ринки держав-членів, які межують з Україною, і водночас допоможуть їм використати їхній експортний потенціал повною мірою”, — йдеться в листі, підписаному міністрами, у тому числі міністром сільського господарства Угорщини Іштваном Надем.

“Одним із них могло б бути запровадження імпортних мит на найбільш чутливу сільськогосподарську продукцію”.

За словами міністрів, більші розміри українських ферм здешевлюють експорт зерна з країни, і це виштовхує фермерів ЄС з їхніх традиційних експортних ринків.

Фермери Болгарії, Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини “зазнали значних збитків” після того, як ЄС призупинив імпортні квоти та мита на зерно з України минулого року, заявили вони.

Міністри також закликають Європейську Комісію, виконавчий орган блоку, перевірити у звіті, чи українські виробничі настанови відповідають стандартам ЄС.

Скарги були адресовані єврокомісару з питань торгівлі Валдісу Домбровскісу та комісару з питань сільського господарства Янушу Войцеховському.

Експорт зерна є суперечливим питанням у загалом союзницьких відносинах між Києвом та його сусідами у ЄС, в міру того, як Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія та Словаччина стали альтернативними транзитними маршрутами для українського зерна, щоб допомогти компенсувати повільніший експорт через чорноморські порти України після російського вторгнення у 2022 році.

Фермери в цих країнах протестували проти цього постачання, стверджуючи, що воно викривляє місцеві ринки.

Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про обмеження імпорту українського зерна у вересні минулого року після того, як Єврокомісія вирішила не продовжувати заборону на імпорт до п’яти країн-сусідів України у ЄС.

Усі три заборони стосуються лише внутрішнього імпорту та не впливають на транзит на подальші ринки.

Україна поскаржилась до Світової організації торгівлі на три країни, тоді як інші члени ЄС засудили ці односторонні кроки.