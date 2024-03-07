Швеція стала 32-м членом НАТО

Швеція офіційно стала 32 членом НАТО. Про це на спільній зустрічі у Вашингтоні 7 березня оголосили прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон та Державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Це була важка дорога, але думаю ми обоє знали з першого дня, що ми опинимось тут. Це історичний момент для Швеції. Це історичний момент для альянсу", - заявив Блінкен.

Альянс тепер "більший та сильніший", заявив держсекретар США. Він також нагадав, що Швеція 200 років була нейтральною країною, та все змінилось з агресією Путіна проти України.

"Немає яскравішого прикладу, ніж сьогоднішній, щодо стратегічного фіаско, яким для Росії стало вторгнення Путіна в Україну. Ми бачимо Росію, яка стала слабшою у військовому плані, економічно, дипломатично", - додав Блінкен.

Шведський прем'єр заявив, що Росія залишатиметься "серйозною загрозою безпеці євроатлантичного регіону" в найближчому майбутньому. Саме тому Швеція вступила до НАТО, але не лише, щоб "отримати захист, а й забезпечувати його".

"У нас є унікальні можливості, щоб зробити внесок на суші, у повітрі та на морі. Підтримка України є фундаментальною частиною цього. Україна мужньо бореться за свою свободу. Але також захищає європейську свободу", - наголосив Крістерссон.

Американські ЗМІ уточнюють, що Швеція стане цінним членом альянсу завдяки своєму флоту, винищувачам Гріпен та завдяки стратегічному положенню між Атлантичним океаном і Балтійським морем.

Шведський прем'єр додав, що Стокгольм підіймає видатки на оборону, до 2 відсотків ВВП за натівськими стандартами. Також Швеція збільшує кількість призовників та зміцнює цивільну оборону.

Нагадаємо, Угорщина стала останньою країною НАТО, яка минулого тижня схвалила вступ Швеції до альянсу. Перед цим Стокгольм погодився продати Будапешту чотири винищувачі Гріпен.

Торік членом НАТО стала сусідка Швеції - Фінляндія, яка має 1340-кілометровий кордон із Росією. Обидві країни подали заявки на членство в найбільшому військово-політичному альянсі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.