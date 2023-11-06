Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Голос Америки – подкаст
Підписатись
Голос Америки – подкаст

Підписатись

Apple Podcasts Spotify Підписка

Що змінюють результати проміжних виборів у США. Подкаст

Що змінюють результати проміжних виборів у США. Подкаст
Embed
Що змінюють результати проміжних виборів у США. Подкаст

No media source currently available

0:00 0:52:47 0:00
Direct link

Опозиційна до президента Трампа Демократична партія готується створити більшість в обох палатах Конгресу США.

Додати до пріоритетних джерел

Чи означає це можливість змін курсу Вашингтона щодо України і світу на додаток до того, що відбуватиметься всередині Америки? Слухайте нас на Apple Podcast, Spotify, YouTube Music та сайті Голосу Америки Українською.

Форум

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
XS
SM
MD
LG