Чи означає це можливість змін курсу Вашингтона щодо України і світу на додаток до того, що відбуватиметься всередині Америки? Слухайте нас на Apple Podcast, Spotify, YouTube Music та сайті Голосу Америки Українською.
Що змінюють результати проміжних виборів у США. Подкаст
Випуски
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листопад 06, 2023
Інтерв’ю з Епіфанієм, Предстоятелем Православної церкви України. Аудіо
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червень 10, 2022
Валерія Гонтарева про початок війни 2014 і надії на перемогу 2022
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квітень 09, 2022
Погляд з Таллінна на російську війну в Україні та реакцію Заходу
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березень 31, 2022
Польський прихисток для українців
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березень 16, 2022
Як ми повідомляємо про війну
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березень 04, 2022
Про іноземців, які хочуть воювати за Україну
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