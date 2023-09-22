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Що у новому пакеті допомоги Україні від Пентагона?
Міністерство оборони оприлюднило повідомлення про те, з чого складатиметься додатковий пакет допомоги у сфері безпеки, про який у четвер оголосив президент США Джо Байден.
У повідомленні, розміщеному на сайті Міністерства оборони США мовиться, що цей пакет включає додаткові можливості для зміцнення протиповітряної оборони України, оскільки вона стикається з жорстокими повітряними нападами з боку Росії.
Також Пентагон посилає в Україну покращені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM), протитанкову зброю та інше обладнання, необхідне для того, щоб допомогти Україні протистояти російській загарбницькій війні проти неї.
Можливості в цьому пакеті, оціненому в 325 мільйонів доларів США, включають:
– ракети ППО АІМ-9М;
– додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
– системи ППО Avenger;
– кулемети калібру .50 для протидії безпілотним літальним системам;
– 155-мм артилерійські снаряди, включаючи DPICM;
– артилерійські снаряди калібру 105 мм;
– протитанкові ракети з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
– протитанкові системи Javelin і AT-4;
Також США відправлять в Україну
– понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї;
– 59 легких тактичних автомобілів;
– підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
– запасні частини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.
Цей пакет допомоги у сфері безпеки використовуватиме допомогу, яка була раніше дозволена в рамках президентських повноважень, що означає, що зброя надійде зі складів США і буде готова до відправлення впродовж короткого часу.
За даними Пентагона, це оголошення є сорок сьомим траншем обладнання адміністрації Байдена, яке буде надано Україні зі запасів Міністерства оборони з серпня 2021 року.
Раніше сьогодні речник Пентагона Пет Райдер заявив на брифінгу у Пентагоні, що американські танки Abrams, "прибудуть в Україну найближчими днями та тижнями". Також він зазначив, що українські пілоти незабаром розпочнуть підготовку на літаках F-16.
Українська сторона неодноразово просила надати їй літаки F-16 та ракети дальньої дії ATACMs, але радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив на брифінгу 21 вересня, що США допоможуть зміцнити захист України, але тим часом без АTACMs.
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- Голос Америки
США оголосили пакет безпекової допомоги Україні на 325 мільйонів доларів
Державний секретар США Ентоні Блінкен у четвер оголосив про виділення Україні 128 мільйонів доларів США на нову безпекову допомогу, а також 197 мільйонів доларів на зброю та обладнання.
Повідомлення пролунало на тлі візиту президента Володимира Зеленського до Білого дому, де він зустрівся з президентом Джо Байденом.
Під час зустрічі Байден підтвердив прихильність США та їхніх партнерів довгостроковій підтримці України.
«Ми прагнемо побудувати сили, здатні забезпечити довгострокову безпеку України, спроможні стримувати майбутні загрози суверенітету, територіальній цілісності та свободі — які виникають зараз, – сказав Байден.
Він додав, що йдеться про «майбутнє свободи», і Америка ніколи зречеться своїх зобов'язань.
«Саме тому через 575 днів ми підтримуємо Україну і будемо підтримувати вас, пане президенте», – сказав Байден, звертаючись до Зеленського.
Зеленський своєю чергою подякував Байдену та американському народу за підтримку.
«Нема ані душі в Україні, яка не була б вдячна тобі, Америко, людям, які допомагають нам не, тому що мусять, а тому, що їхнє серце не дозволяє їм вчинити інакше», – сказав Зеленський.
У повідомленні використано інформацію CNN, AP, New York Times.
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