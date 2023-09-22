Що у новому пакеті допомоги Україні від Пентагона?

Міністерство оборони оприлюднило повідомлення про те, з чого складатиметься додатковий пакет допомоги у сфері безпеки, про який у четвер оголосив президент США Джо Байден.

У повідомленні, розміщеному на сайті Міністерства оборони США мовиться, що цей пакет включає додаткові можливості для зміцнення протиповітряної оборони України, оскільки вона стикається з жорстокими повітряними нападами з боку Росії.

Також Пентагон посилає в Україну покращені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM), протитанкову зброю та інше обладнання, необхідне для того, щоб допомогти Україні протистояти російській загарбницькій війні проти неї.

Можливості в цьому пакеті, оціненому в 325 мільйонів доларів США, включають:

– ракети ППО АІМ-9М;

– додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

– системи ППО Avenger;

– кулемети калібру .50 для протидії безпілотним літальним системам;

– 155-мм артилерійські снаряди, включаючи DPICM;

– артилерійські снаряди калібру 105 мм;

– протитанкові ракети з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

– протитанкові системи Javelin і AT-4;

Також США відправлять в Україну

– понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї;

– 59 легких тактичних автомобілів;

– підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

– запасні частини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.



Цей пакет допомоги у сфері безпеки використовуватиме допомогу, яка була раніше дозволена в рамках президентських повноважень, що означає, що зброя надійде зі складів США і буде готова до відправлення впродовж короткого часу.

За даними Пентагона, це оголошення є сорок сьомим траншем обладнання адміністрації Байдена, яке буде надано Україні зі запасів Міністерства оборони з серпня 2021 року.

Раніше сьогодні речник Пентагона Пет Райдер заявив на брифінгу у Пентагоні, що американські танки Abrams, "прибудуть в Україну найближчими днями та тижнями". Також він зазначив, що українські пілоти незабаром розпочнуть підготовку на літаках F-16.

Українська сторона неодноразово просила надати їй літаки F-16 та ракети дальньої дії ATACMs, але радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив на брифінгу 21 вересня, що США допоможуть зміцнити захист України, але тим часом без АTACMs.

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