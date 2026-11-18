За останні дні в США сталася низка технічних збоїв, які вплинули на авіаперевезення, банківську систему, роботу великих компаній і навіть захищеної мережі Агентства національної безпеки. Їхня кількість і концентрація в часі викликали занепокоєння і хвилю чуток.