У середу на слуханнях у Палаті представників законодавці намагалися з'ясувати, чи пов'язані ці події. Що відомо про причини збоїв і як пояснюють ситуацію американські посадовці – розповідає Тетяна Ворожко.
Серія технічних збоїв у США: як пояснюють причини американські посадовці
За останні дні в США сталася низка технічних збоїв, які вплинули на авіаперевезення, банківську систему, роботу великих компаній і навіть захищеної мережі Агентства національної безпеки. Їхня кількість і концентрація в часі викликали занепокоєння і хвилю чуток.
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